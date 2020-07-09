TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu

TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonuTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi. TBMM'de basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu sabah Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı genel kurulda, grup önerilerinin ardından barolara ilişkin düzenlemeleri içeren Avukatlık Kanunu teklifinin görüşmelerine geçildi. Öte yandan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşmeleri genel kurulda takip etmek için TBMM'ye geldi. Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanlarının teklifin komisyon aşamasındayken TBMM'ye gelip, çoklu baro fikrinin çekincelerini anlatmalarını arzu ettiğini; ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini söyledi.

'LOCADAN İZLEME İMKANI SAĞLADIK'

Feyzioğlu, Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında, baro başkanlarından üç kişinin konuşmasının uygun görüldüğünü anımsatarak, "İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanları'nın komisyona katılıp hem geneli hem de maddeler üzerinde konuşma yapmaları gerekiyordu. Çoklu baroya hepimiz karşıyız. Çoklu baro doğrudan İstanbul, Ankara, İzmir'i ilgilendiriyor. Üç baromuzun başkanı gelip neden olmaması gerektiğini anlatmalıydı. Öte yandan temsilde adalete ilişkin Anadolu'daki barolarımızın çok ciddi kaygıları var. Barolarımızın temsilde farklı düşünceleri var. Bazı baro başkanlarımızla AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP ve İYİ Parti ile görüştük. İstanbul, Ankara, İzmir baro başkanları gelmediler. Bu sabah da Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" ifadelerini kullandı.

'YÖNTEM FARKLILIĞINI TARTIŞMANIN ANLAMI YOK'

Görüşülen kanun teklifine ilişkin bazı baro başkanlarının tepkilerinde haklı olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Biz de haklıyız. Yöntem farklılığını tartışmanın anlamı yok. Bizim yöntemimiz her zaman için Meclisimizle, milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmaktır. Adalet Bakanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Cumhurbaşkanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Biz avukatız. Mahkemenin kapısında durup, 'Bu hakim nasıl olsa bizim istediğimiz gibi karar vermeyecek' deyip içeri girmekten vazgeçiyor muyuz? ya da hakimi protesto etmek için duruşma kapısında bekliyor muyuz? İçeri giriyoruz, açıklamamızı yapıyoruz, dilekçemizi veriyoruz, davayı kaybedersek alıyor istinafa götürüyoruz, temyize götürüyoruz. Kendi mesleki davamızla ilgili olarak neden görüşmeyi reddediyoruz. Görüşmeyi reddetmenin, sürecin dışında olmak olduğunu düşünüyorum, ya da sürecin dışında kalmak olduğunu düşünüyorum."

BARO BAŞKANLARI PARKTA TOPLANDI

Teklife karşı çıkan ve genel kurulda görüşmeleri takip etmelerine izin verilmelerine rağmen gitmeyen baro başkanları ise TBMM'nin yanındaki Çankaya Kuğulupark'ta bir araya geldi. Polis park çevresinde önlem alarak, baro başkanlarının bulunduğu alanı bariyerler ile kapattı. Bazı avukatlar da baro başkanlarına destek için parka geldi. Ancak polis, avukatların baro başkanlarının yanına gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine polis ile avukatlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Besti KARALAR/ANKARA, -


İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu - Son Dakika
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