Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu - Son Dakika
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Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu

15.08.2022 12:14
Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde giyim mağazası bulunan Erman Yelderen'in, salgın döneminde hobi amaçlı başladığı tespih yapımı yeni gelir kaynağı oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde giyim mağazası bulunan Erman Yelderen'in, salgın döneminde hobi amaçlı başladığı tespih yapımı yeni gelir kaynağı oldu.

On dokuz yıllık esnaf Yelderen, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı süreçte, evde vakit geçirebilmek için tespih yapımına merak saldı.

Zaman içinde kendisini geliştiren Yelderen, sokağa çıkma yasağının ardından yaptığı tespihleri mağazasında satışa sunmaya başladı.

Tespihler talep görmeye başlayınca internet üzerinden de satış yapmaya başlayan Yelderen için yeni kazanç kapısı oluştu.

Yelderen, AA muhabirine, erkek giyim mağazası olduğunu, erkeklerin saat, parfüm ve cüzdan kullanmayı sevdiğini söyledi.

Son zamanlarda buna yoğun olarak tespihin de eklendiğini ifade eden Yelderen, "Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları vardı. Bir uğraş aradım kendime. Tespih yapımıyla uğraşmaya başladım. Önce tespih dizimiyle başladım, sonra tasarımlar yaparak bu işe girdim." dedi.

"Gönderdiğimiz müşteriler arasında koleksiyon yapanı da var ticaretini yapan da var"

Yaptığı tespihlere gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Yelderen, şöyle devam etti:

"İnsanlar tespihi seviyor. Siz tespihi nasıl anlatırsanız o kadar da talep görmüş oluyor. Almanya, Hollanda, Dubai başta olmak üzere 8 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Talep gayet güzel. Ürünlere sosyal medyadan ve telefonla sipariş alıyoruz. Gönderdiğimiz müşteriler arasında koleksiyon yapanı da var ticaretini yapan da var. İki gruba da gönderiyoruz. Sekiz ülkeye yaklaşık iki bin tespih yaptığımı düşünüyorum. Tespihe daha çok Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın talepleri var. Daha çok onlara gönderiyoruz."

Oltu taşı, uçak camı, mermer gibi 80'e yakın malzemeden tespih yaptığını ifade eden Yelderen, "Tespih işi kışın daha hareketli oluyor. Yazın biraz daha düşer. Günde ortalama 100-200 tespih yapıyorum. Bazı günler tespih mezatları yapıyoruz." diye konuştu.

Yelderen, yaptığı tespihlerin fiyatının kullanılan malzemeye göre 150 ila 10 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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