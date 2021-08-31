Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, duygularını anlattı Açıklaması

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Asaka Atıcılık Alanı'nda düzenlenen törenle madalyasını boynuna takan Ayşegül, duygularını yayıncı kuruluş TRT Spor'a anlattı.

Milli sporcu, çok güzel ve unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Çok çalıştım. İnanmıştım. Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı. Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Bu başarının arkasında bir sürü insan var. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor." ifadelerini kullandı.