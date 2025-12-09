Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
09.12.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elektrikte düşük tarife için yıllık tüketim limitinin 4 bin kilovatsaat saat olarak belirlendiğini belirten Bakan Bayraktar, bu rakamı 2026'da bir kademe daha aşağı çekebileceklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" da dedi.

Türkiye'nin sondaj ve sismik gemileriyle dünyadaki dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldiğini aktaran Bayraktar, Karadeniz'de hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde birinci fazın bitirildiğini söyledi.

"BU SENE 60 MİLYAR METREKÜP GAZ TÜKETECEĞİZ"

Bayraktar, konutlarda ve sanayide doğal gaz tüketiminin arttığına, doğal gazdan elektrik üretiminin de yükseldiğine dikkati çekerek, "Bu sene itibarıyla yaklaşık 60 milyar metreküp gaz tüketeceğiz." dedi. Gelecek yıl üretimin iki katına çıkararak yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini işaret eden Bayraktar, "2028 hedefimiz 40 ila 45 milyon metreküp günlük üretim, 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi ihtiyacımızla karşılayabilmek. Karadeniz gazı şu anda bizim en önemli milli projelerimizin başında geliyor. Gabar petrolü için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 80 bin varil günlük üretimimiz var. Gabar, petrol ithalatını en az 2 milyar dolar aşağı çekiyor. Bunlar bizim için, ekonomimiz için çok hayati konular." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

KARADENİZ'DEN YENİ MÜJDE GELEBİLİR

Enerji konusunda yeni müjdeler için çalışmaların devam ettiğine değinen Bayraktar, "Özellikle Karadeniz'de bu yıl 6 derin deniz sondajı yapmayı planlıyoruz. Bunu yapabilmek için 5. sondaj gemimiz şu anda Türkiye'de. Muhtemelen 2026 başından itibaren operasyona hazır hale gelecek. Karadeniz'de bu 6 sondajla hem Batı Karadeniz'de hem Orta Karadeniz'de hem de Doğu Karadeniz'de yapacağımız sondajlarla petrol ve doğal gaz arayacağız. Bunlardan sonra ancak bir müjde gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ ARZ GÜVENLİĞİNDE RİSK YOK"

Bayraktar, yıl sonunda süresi dolacak yaklaşık 22 milyar metreküplük doğal gaz ithalat sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını belirterek, "Bu anlamda Türkiye, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden süresi dolan 21,75 milyar metreküplük kontratı bir yıl daha uzattı. Türkiye'nin arz güvenliğinde bu açıdan bir risk yok. Söz konusu gaz BOTAŞ tarafından alınıp Türkiye'ye getirilecek." diye konuştu. Türkiye'nin doğal gaz iletim şebekesinin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Bayraktar, "BOTAŞ'ın bugün 20 bin kilometrenin üzerinde iletim hattı bulunuyor. Dağıtım tarafı ise sektör özel sektör eliyle büyüdü. Bu, Türkiye'nin sessiz devrimlerinden biri. Bugüne kadar 220 bin kilometrenin üzerinde doğal gaz dağıtım hattı inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

"10 MİLYAR METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ TİCARETİ YAPABİLİRİZ"

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinin de hızla arttığını vurgulayarak, "Depolama açısından Türkiye'nin geldiği nokta 6,3 milyar metreküp. 2030'lara geldiğimizde ihtiyacımız olan gazın en az yüzde 20'sini depolayabilir hale gelmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu." dedi.

Türkiye'nin 161 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesini 200 milyon metreküpe çıkarma hedefi bulunduğunu aktaran Bayraktar, "İki yeni FSRU daha sistemimize girebilir. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin ihracat imkanları artacak. Bunu sağlayabilmek için gazı doğru zamanda, doğru fiyatla alıp depolayabilmek büyük önem taşıyor. Ancak depolamada biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 70-80 milyar metreküplük gazı tedarik edebilecek bir altyapıya ulaştığını belirterek, "Biz 10 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz ticaretini yapabilecek bir noktadayız." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DESTEK SINIRI DÜŞEBİLİR

Bayraktar, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulamasının belli bir gelir düzeyinin üzerindeki vatandaşlar için revize edildiğini belirterek, "EPDK'nin aldığı karar 4 bin kilovatsaat. Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha aşağı çekebiliriz." ifadesini kullandı.

DOĞAL GAZDA DA FATURALANDIRMA DEĞİŞEBİLİR

Gelecek yıl da benzer bir yapının uygulanacağını aktaran Bayraktar, "Yüzde 18-20 civarında beklenen bir enflasyon var. Bizim fiyat ayarlamalarımız da bu minvalde olacak. Bunun dışında SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

"AKKUYU NGS'DE YAKLAŞIK 10,6 MİLYAR DOLARLIK YERLİLİĞE ULAŞTIK"

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınma sürecinin salgın, yurt dışından gelecek ekipmanların gecikmesi gibi sebeplerden uzadığını belirterek, "İnşallah bunu yapacağız. İlkini yapmak çok önemli, değerli. Türkiye bu sayede çok ciddi bilgi birikimine, tecrübeye sahip oluyor. 2025 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla Akkuyu NGS'de yaklaşık 10,6 milyar dolarlık yerliliğe ulaştık. Santralin inşaatında yüzde 56 yerlilikteyiz şu anda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küçük modüler reaktörler dahil bütün kollardan nükleer enerji sektörünü geliştirmeye çalıştığını dile getiren Bayraktar, Sinop'a yapılacak nükleer santral konusunda görüşülen ülkeler olduğunu ancak henüz anlaşma yapılmadığını söyledi. Bayraktar, Güney Kore ile mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay onlarla yoğun çalışarak bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi. Trakya'ya yapılacak nükleer santral konusunda da Çin ile görüşüldüğünü ve ABD'li firmaların da Türkiye'de nükleer enerji santrali projeleriyle ilgilendiğini belirten Bayraktar, "Belki üçlü, dörtlü konsorsiyumlarla Sinop ve Trakya bu şekilde kurulabilir." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen rüzgar enerjisi santrallerine yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasına da değinen Bayraktar, "Toplam 208 milyon avroluk bir katkı bedeli ödemeyle bu ihaleler 6 yarışma sahiplerini buldu. 1,1 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. 2 hafta önceki yaptığımız YEKA GES yarışmalarıyla beraber toplam 309 milyon Euro katkı bedeli bu yarışmalarda gelmiş oldu. Yatırımcılarımızdan beklentimiz bunların bir an önce hayata geçmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik altyapısının da enerji yatırımlarıyla birlikte güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "TEİAŞ'ın, sistem operatörümüzün, dağıtım şirketlerinin artık yeni bir sistem işletmeciliğine geçmesi lazım. Onların da kendilerini güncellemesi lazım. Türkiye genelinde iletim altyapısına biz yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Bunlar önem arz ediyor." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin 10 milyar metreküp gaz ihraç kapasitesi bulunduğunu bildirdi Açıklaması

"ÖZ TÜKETİM AMAÇLI LİSANSSIZ PROJELERDE İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK"

Bayraktar, öz tüketim amaçlı lisanssız projelerde iyileştirmeye gidileceğini belirterek, "2026'da özellikle çatı uygulamaları başta olmak üzere, kendi ihtiyacı için tesis kurmak isteyen ve ürettiği fazla elektriği sisteme satma zorunluluğu olmayan yatırımcılar için alan açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatı uygulamaları ve öz tüketim amaçlı projeler için kapasite tahsisini açmayı hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, "Hibrit tesislerin kapasite tahsisi de bu kapsamda olacak. Rüzgar santrallerinde ise mevcut kurulu güç içinde teknik olarak kapasite artışı yapılabilecek alanlarda yeni tahsislere gideceğiz. Elbette teknik kısıtlar da söz konusu, bu nedenle sınırsız bir alan yok." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Türk halkı için hep vergi ve kötü geçinmeleri için çalışan siyasilerimiz var yaşasın cehennem 11 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    bir yılda 4 bin kw nedirya? ve halada düşürmeyi planlıyorsunuz.lütfen yokluk ve acılarla bogusan bu halka bu eziyeti yapmayın 5 1 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    YAPIN YAPIN BİZİM MİLLETİMİZ SEVER ACI ÇEKMEYİ.YAKMAYIN LA SİZDE DOĞALGAZI ELEKTİRİĞİ.GİRİN BATTANİYEYİ ÜSTÜNÜZE.ÇAYIDA SOBA YAKIN ORDA KAYNATIN. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Suudi Arabistan’da zenginlere alkol izni Tek şart maaş bordrosu Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
“Aylık kazancım 100 bin TL“ diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın "Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın
Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi Bilanço ağır Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi! Bilanço ağır
Bomba gibi patladı Dehşet anları kameralarda Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı Yeni hedefi akıllara zarar 2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar
İşte Metehan Balcı’nın savcılık ifadesi İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi
Ata Demirer’den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!
Emniyet aracına binerken ’Görüşeceğiz’ demişti: Murat Sancak bakın neyi kastetmiş Emniyet aracına binerken 'Görüşeceğiz' demişti: Murat Sancak bakın neyi kastetmiş
Meteoroloji illeri tek tek uyardı Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
Meydanlara akın ettiler Suriye’de 1. yıl coşkusu Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu
Sır dolu olay Cesedi 30 metre aşağıda bulundu Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
4 gollü düello Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi 4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın ve yönetime tepki Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın ve yönetime tepki
Armut’a erişim engeli getirildi Armut'a erişim engeli getirildi
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik’in sevk yazısı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
Avrupa’yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı Hastaneler dolup taşıyor Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar Sır perdesi aralanıyor Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

16:54
’’Senden hamileyim’’ diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
''Senden hamileyim'' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
16:42
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya’daki uygulamaya tepki gösterdi
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
16:37
Son deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri tehlikeli
Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli
16:31
Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
16:24
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar Sır perdesi aralanıyor
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
16:16
Serdal Adalı’dan TFF’ye sürpriz ziyaret
Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret
15:47
Mert Hakan’ın oynadığı kupon ortaya çıktı Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
15:45
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
15:26
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak Hesaplama yapıldı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı
15:04
Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız
Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız
15:04
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
15:03
Trump: Maduro’nun sayılı günleri kaldı
Trump: Maduro'nun sayılı günleri kaldı
14:46
Avrupa’yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı Hastaneler dolup taşıyor
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor
14:33
Erdoğan’dan “Senin deden neredeydi“ diyen Özel’e zehir zemberek yanıt
Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
13:57
Galatasaray’dan Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına anında gönderme
Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına anında gönderme
13:35
Hastanede “öldü“ denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı
Hastanede "öldü" denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı
13:29
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın İstanbul’a lapa lapa kar için tarih verildi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi
13:03
İş insanının doğum gününde olay çıktı Model, turist kızı darp etti
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti
12:29
Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
12:14
Ahlaki çöküşün resmi Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye’nin karşısına geçti
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
11:44
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
11:38
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 17:52:47. #7.12#
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.