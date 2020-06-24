Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e... - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e...

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi.

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MANİSA

İstanbul, Alişan, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e... - Son Dakika Magazin
YORUMLAR (1)
  • erdal erman amasya: merhaba duyunca ve bunu oyunca vallahi şok oldum çok ama çok üzüldüm çok ama çok geçmişler olsun saygılarımla... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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