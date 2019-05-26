Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Eşref Kolçak vefat etti

Usta oyuncu Eşref Kolçak vefat etti

6 saat önce

Usta oyuncu Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Eşref Kolçak vefat etti, System.String[]
Usta oyuncu Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:38 
Gemlik, Eşref Kolçak, Ekonomi
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