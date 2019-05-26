Usta oyuncu Eşref Kolçak vefat etti
6 saat önce
Usta oyuncu Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:38
Usta oyuncu Eşref Kolçak
, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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