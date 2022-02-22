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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

22.02.2022 08:57
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ( İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, İç Ege ve Göller yöresinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 13

(İHA)

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İç Anadolu, Karadeniz, Erzurum, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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