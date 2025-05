Umut Bebek\'in Hikayesi \'Bi Umut\' ile Beyazperdeye Taşınıyor

ANTALYA'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa bağımlı hale gelip konuşamayan ve kamuoyunda 'Umut Bebek' olarak tanınan genç ile ona 10 yıl koruyucu annelik yapan Gülsüm Kabaday'nın hikayesi, 'Bi Umut' adıyla filme dönüşüyor. Çekimleri sona ermek üzere olan filmin kadrosunda Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Necmi Yapıcı gibi isimler yer alıyor. Ortak yapımcılardan Mustafa Uslu, Oscar adaylığı için iddialı olduklarını ifade etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen ve hastanede 'Umut' adı verilen genç, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Rus asıllı olduğu değerlendirilen ve gerçek kimliği belirlenemeyen genç adına, o dönem 'Mustafa Öz' adıyla Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkartıldı.

Umut ile ona 10 yıl gönüllü annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, 'Bi Umut' adıyla filme çekiliyor. Antalya ve Rusya'da çekimleri süren filmde Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar, Umut'u ise Rus oyuncu Leon Kemstach oynuyor. Uzun yıllar sonra bir filmde rol almayı kabul eden Arzum Onan ise Gülsüm Kabadayı'nın yakın arkadaşı Fatma'yı canlandırıyor. Mustafa Uslu, Ufuk Balkis ve Talha Orhan'ın ortak yapımcıları olduğu, Gökhan Arı'nın yönetmeni olduğu filmin kadrosunda Necmi Yapıcı, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Füsun Kostak, Mehmet Esen, Birce Bircan, Gürberk Polat, Hayat Van Eck, Celal Öztürk gibi isimler bulunuyor.

'Bİ UMUT SADECE BİR FİLM DEĞİL'

Anneler Günü'ne özel 'Bi Umut' filminin kadrosu ile hikayenin kahramanlarından Gülsüm Kabadayı ve oğullarının katılımıyla hikayenin yaşandığı kentte basın toplantısı düzenlendi. Bu projenin 7-8 yıl önce kalbine düştüğünü belirten yapımcı Mustafa Uslu, "Sonra buna inanan kalpler bir araya geldi. 'Bi Umut' filmi sadece bir film gibi değil, gerçek bir hikayenin birebir sinemaya aktarılması anlamında tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu şu günlerde dünyaya örnek olacak bir insanlık hikayesi. Bu hikayeyi aslında Gülsüm Anne ve Korkuteli'nde yatmakta olan oğlu Umut yazdılar. Bize düşen de bu hikayeyi en güzel, en dokunaklı şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek. Dünyada bir eşi, enderinin daha olduğunu düşünmüyorum bu hikayenin" dedi.

3 YIL HİÇBİR TV VE DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANMAYACAK

Uslu, bu filmin dijital platformlarda ve televizyon kanallarında 3 yıl sonra yayınlanacağını belirterek, "Bu ortak yapımcılarla aldığımız bir karar. Tamamen sinema için çekiliyor, sinema için dizayn ediliyor, sinema için tasarlanıyor. Sinemanın şu an geçtiği zor günlerde ben ortak yapımcılardan rica ettim. Dedim ki biz böyle bir tarih koyalım. Bu filmin dijital platformda ve televizyonlarda yayınlanması 2028 yılında olacak" diye konuştu.

'DÜNYAYA BİR IŞIK OLACAK'

Filmin dünyaya bir umut olacağını söyleyen Gülsüm Kabadayı, "Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı verecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada. Barış olacak. Önce Mustafa Uslu oğluma ayrıca bütün oyuncularıma, sanatçılarıma çok teşekkür ediyorum. Siz basınımız olmasaydı zaten biz ne umut olurduk, ne 'Bi Umut' olurduk. Çünkü hep sizler bize yardımcı oldunuz. Beni kim tanırdı ki? Yani düşünün ben bir çocuğu aldım bilemezdim ki, dünyaya bir umut olacağını, bir insanlık dersi olacağını, bir merhamet, bir sevgiyi paylaşacağımızı bilemezdik. Yani kim derdi ki bir Gülsüm ana, bir çocuk gelecek de bir umut olacak, dünyaya bir ışık olacak. İşte benim umudum burada tekrar doğdu. En güzel Anneler Günü bence bugün benim anneler günü" ifadelerini kullandı.

SİNEMA SALONLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Türkiye'nin 21 şehrinde sinema salonları ve biletleme işlemi yaptıklarını anlatan ortak yapımcı Ufuk Balkis, "Mustafa Bey projeyi bize getirdiği zaman Türk sinemasına bir umut olacağını görüp bu minvalde projeye ortak olmakla alakalı ısrarda bulunduk. Çünkü biliyoruz ki Bi Umut ismini koyduğumuz bu film mevcut yapımlar içerisinde Türkiye'de Türk sinemasının ne yazık ki bugün yaşadığı problemlerin tamamına belki ümit olmayacak ama büyük bir kısmında tekrar izleyiciyi salonlara çekebilmek için önemli bir adım olunacak. Onun için isminin Bi Umut olması bizim sektörde yani sinema salonu yatırımcıları tarafında gerçekten Mustafa Uslu gibi çok önemli, çok kıymetli değerlerin artması noktasında biz bu umudu içimizde taşıyoruz. Gülsüm Anne sıra dışı bir kadın. Gülsüm Anne'nin bütün dünya tarafından tanınması gerektiği, bu filmle beraber gerçek niyetinin ne olduğu, onunla beraber çok kıymetli evlatlarının da birlikte sevgilerini bölüşmesi bizim için gerçekten çok kıymetliydi" dedi.

HERKESİN YÜREĞİNE DOKUNAN BİR HİKAYE

Filmin ortak yapımcılarından Talha Orhan, Gülsüm Kabadayı'nın eşsiz hikayesini ilk dinlediğinde çok etkilendiklerini belirterek, aslında hikayeyi dinleyen ve hikayenin anlatıldığı herkesin çok etkilendiğini ifade etti. Herkesin yüreğine dokunan bir hikaye olduğunu söyleyen Orhan, "Bizim amacımız bu eşsiz hikayeyi olabildiğince en samimi, en doğal haliyle beyaz perdeye taşımaktı. Bu bağlamda Mustafa Bey'e bu projede öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki filmimiz bir umut olur izleyen herkes için" diye konuştu.

HİKAYENİN GERÇEKLİĞİ

Filmin yönetmeni Gökhan Arı, uzun bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek, "Ekibimizle beraber çok iyi çalışmalar yaptık. Öncelikle Gülsüm Kabadayı'yı oynayan Hülya Hanım ve çocuklarını oynayan Hayat Van Eck, Gürberk ve Celal'le beraber bir çalışmamız oldu. Ailenin önden birbirine ısınması, samimi olması adına uzun buluşmalar, toplantılar yaptık. Sete geldikten sonra amacımız şuydu; hikayenin gerçekçiliği sebebiyle her şeyin gerçek olmasıydı. O sebepten ekibimizin tamamına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülsüm Kabadayı'yı temsil etmenin çok heyecanlı olduğunu belirten Hülya Duyar, "Keyifli, umutlu ve herkese böyle sevgi verdiğimiz bir umut gibi duyuyorum hakikaten. Yönetmenim, diğer oyuncu arkadaşlarım, birlikte sinema lezzetinde çalışıyoruz" dedi.

'Zafer' rolünü canlandıran Fikret Kuşkan, "Dünyayı iyilik kurtaracak. Bu filmi tek cümleyle özetleyin deseydiniz; dünyayı iyilik kurtaracak, iyilikten başka çaresi yok. Şu anda yaşadığımız global çöküntü içerisinde ve etrafımızda yaşanan bütün bu zorluklar içerisinde umarım Mustafa Bey'in de söylediği gibi bir şans olur. Hem dünyaya bir şans olur, bir parça olsun iyiliğin kavramını yakalayabilirler. Bu film de bu vesileyle umarım bu duyguyu ayağa kaldırır. Umarım insana dokunan bu hikaye yeniden sinema salonlarımızı doldurur" diye konuştu.

ARZUM ONAN: AÇIKÇASI GERGİNDİM

Çekimlerin tamamlanmasına yaklaşık 1 hafta kaldığı belirtilen filmin kadrosuna sonradan katılan Arzum Onan, şunları söyledi:

"Mustafa Bey senaryoyu gönderdiği zaman okuduğumda hissettiğim şey, her zaman hep çok ihtiyacımız var ama niyeyse şu günler daha çok ihtiyacımız var gibi hissediyorum; daha çok sevgi, daha çok merhamet, daha çok vicdan. Gerçekten bizi iyileştirecek şeyler bunlar. Bu hikayenin her bir satırında, her bir sahnesinde bunu hissetmem. 10 sene önce okusaydım yine çok beğenirdim ama belki bu kadar kalbime dokunmayabilirdi. Bugün bu ihtiyaçla böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki olmuş diyorum. Tabii çok uzun bir zaman sonra ben yeniden kamera önüne geçtim. Açıkçası gergindim. Ama o kadar kucaklayıcı, sıcak ve güzel bir ekibin içindeyim ki bu da başka bir ilkim. Hülya ile oynamak müthiş bir şey. Çok değerli bir kadronun içindeyim. Daha çok Hülya ile oynadığım için bunu daha Hülya'ya yönelik söylüyorum. Onun o sıcacık, kavrayıcı, güzel kalbiyle onun gözlerine bakarak oynamak ayrıca çok müthiş bir deneyim benim için."

Canlandırdığı Gülsüm Anne'nin yakın arkadaşı Fatma karakteriyle ilgili de konuşan Arzum Onan, "Fatma bir arkadaşlık ilişkisiyle başlamamış ama zamanla dostluğa gitmiş, müthiş bir ilişki. Fatma maddi manevi her yönden Gülsüm'ün yanında olmaya çalışan, ona destek olan, görece yorulduğu ya da çözüldüğü zamanlarda ona el veren destekçisi, yanında olan arkadaşı, dostu, yoldaşı diyeyim. Ben de elimden geldiğince bu karaktere can vermeye çalışıyorum. Tekrar iyi ki diyorum, iyi ki böyle bir ekiple çalışıyorum. Umarım milyonlarla da buluşsun ve herkesin kalbine dokunsun ve bir umut olsun" ifadelerini kullandı.

YÜSRA GEYİK: ÇOK ETKİLENDİM

Senaryo geldiğinde yolda yürüyor olduğunu anlatan Yüsra Geyik ise "Böyle hafif bir ter ve titreme hissettim kendimde. Çünkü çok etkilendim. Gerçekten anlatılan hikayenin parçası olmak çok kıymetli geldi o anda. Hikayenin iyiliğinden ve güzelliğinden ziyade bir hikaye anlatabiliyor olmak şu anda çok kıymetli geliyor bana. Doktor Aysun, sevgili Umut'un doktoru. Aslında doktor olmasından ziyade o da hikayeden ve durumdan çok etkilenmiş bir doktor. Bu iyilik ve güzellik hareketinden çok etkilenmiş bir doktor. O yüzden benim için de doktorluğun dışında bir sürü duygu içinde barındıran bir karakter oldu. Ama en kıymetlisi sanırım bu karakterin bir kadroyla çalışıyor olmak" dedi.

UMUT'UN İSİM BABASINI OYNUYOR

Kaza sonrası Umut'un tüm sağlık ve diğer maddi giderlerinin karşılanması, yeni kimlik çıkartılmasını sağlayan ve kimlikteki baba ismi olan dönemin Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Özen'i oynayan Necmi Yapıcı, Özen'in çok babacan bir insan olduğunu söyleyerek, "İnşallah film hayal ettiğimiz gibi hayata geçer. Hacı Bektaş'ın bir sözü; 'İyiler iyidir.' Yani bu film dünyada kötülüğün hakim olduğu bir dönemde iyiliği tekrar gündeme getirip inşallah insanların kalplerine dokunuruz" diye konuştu. ARZUM ONAN İTİRAFI

Yapımcılardan Mustafa Uslu, "Biz 7 yıl önce bu senaryoyu yazarken Mert'le kendi kendimize şöyle geyik yapıyorduk. 'Vay Fatma Seyrekbasan, oğlum bize bir Arzum Onan lazım. Oynamaz ağabey mümkün değil. Ben Mehmet ağabey konuşurum ama oynamıyor. Saygı duymak lazım' falan. Sonra bu acayip Zafer oldu. Bunu Türkiye'de oynayacak birkaç kişi var. Biri de Fikret Ağabey. 'Ağabey adam film yapıyor bilmem ne yapıyor. Oynar mı acaba' derken ilk defa burada itiraf ediyorum, Allah kalbimize göre verdi. İnanın, bu kadroyu parayla kuramazsınız. Bu kadroyu hatır gönülle kuramazsınız. Fikret ağabey ne kadar seversen sev, o seni ne kadar severse sevsin, senaryoyu sevmezse, önüne çuvalla para koysan dönüp bakmaz. Oynamaz. Arzu Hanım keza öyle" ifadelerini kullandı.

Umut'u oynayan Leon Kemstach, "Kesinlikle Umut benim en ilginç rolüm. Bugüne kadar 7 rolüm oldu ama bu rol çok özel, çok güzel, çok fazla şeyler ekledim. Çünkü çok duygulandım" dedi.

OSCAR İDDİASI

Filmin Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus, Çin ve Avrupa ülkelerinde vizyona gireceğini açıklayan Uslu, iki aylık yoğun montaj dönemi olduğunu belirterek, "İnşallah bu filmi Oscar minvalinde hazırlayabilirsem, montajını o şekilde başarabilirsem, oyuncularımız üzerine düşenleri fazlasıyla yaptılar. Şimdi top bizde, bu şekilde dünyada vizyona gireceğiz. 2015 yılında ben, 'Ayla'yı montajla Oscar'a hazırlıyorum' dediğimde benimle dalga geçiyorlardı. Bu o kadar güçlü bir hikaye ki bunu hazırlamazsak ihanet etmiş oluruz hikayeye. Bugün dünyada binlerce film çekiliyor. Hepsine bakın, böyle bir hikaye bulabilir misiniz?" diye konuştu.

Filmin galası konusunda da bilgiler veren Mustafa Uslu, İstanbul dışında Rusya ve Antalya'da gala planladıklarını belirterek, şöyle anlattı:

"Sayın Putin'in himayesi altında Kremlin Sarayı'nda bir gala yapmak istiyoruz. Bunu da Türk basını ve yabancı basın aracılığıyla duyurmuş olduk. Çünkü onlar da Gülsüm Anne'ye çok saygı duyuyorlar. Onun yapmış olduğu bu insanlık hareketini saygıyla karşılıyorlar. O sebepten Rusya'da, Belarus'ta, Pekin'de, Hollanda ve Berlin'de galalarımız olacak. Hedefimiz tabii ki önümüzdeki sömestir tatiline Türkiye'ye ve dünyaya filmi servis etmek, yetiştirmek. Ayrıca film 3 dilde olacak. Rusça ve Türkçe hem dublajı hem altyazısı da olacak."

Filmin fragmanı ise sosyal medya platformlarında yayınlandı.