Karsu, memleketi Hatay'ın Defne ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı - Son Dakika
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Karsu, memleketi Hatay'ın Defne ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı

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Karsu, memleketi Hatay\'ın Defne ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu himayesinde "Dayanışmanın Ezgisi - Birlikte Daha Güçlü" sloganıyla düzenlenen konser, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sümerler Amfitiyatro'da gerçekleştirildi. Memleketinde sahne alan Karsu'ya Koro SEDYAD ile Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu eşlik etti.

Hatay’da birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları müzikle buluştu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun himayesinde, “Dayanışmanın Ezgisi - Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla düzenlenen konser, Sümerler Amfitiyatro’da gerçekleştirildi.

<a class='keyword-sd' href='/karsu/' title='Karsu'>Karsu</a>, memleketi Hatay'ın <a class='keyword-sd' href='/defne/' title='Defne'>Defne</a> ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı

Memleketi Hatay’da sahne alan sanatçı Karsu, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Karsu’nun yanı sıra Koro SEDYAD ile Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu da sahne alarak gecenin dayanışma ruhuna katkı sundu.

Karsu, memleketi Hatay'ın Defne ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı

Karsu’dan Hatay’da Muhteşem Performans

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun himayesinde düzenlenen “Dayanışmanın Ezgisi - Birlikte Daha Güçlü” konseri, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Sümerler Amfitiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

Hatay’ın kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunan etkinlikte sanatçı Karsu, memleketinde sahne aldı. Sevilen sanatçı, seslendirdiği eserlerle konsere katılanlara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Karsu, memleketi Hatay'ın Defne ilçesinde dayanışma konserinde sahne aldı

Karsu’nun sahne performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken, konser alanını dolduran yüzlerce kişi sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Gece boyunca müzik, sevgi ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Karsu’nun Hatay’da sahne alması, etkinliğe ayrı bir anlam kazandırırken, sanatçının memleketiyle kurduğu güçlü bağ da gece boyunca hissedildi.

SEDYAD ve Hatay Akademi Korosu da Sahne Aldı

Dayanışmanın Ezgisi konserinde Karsu’nun yanı sıra Hatay’ın kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren toplulukları da sahne aldı.

Koro SEDYAD, seslendirdiği eserlerle geceye renk katarken, Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu da performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Çocuk ve gençlerin müzik aracılığıyla sahne aldığı etkinlik, farklı yaş gruplarını sanatın ortak paydasında buluşturdu. Konserde müziğin birleştirici gücü ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav da Katıldı

Sümerler Amfitiyatro’da gerçekleştirilen konsere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların bir araya geldiği gecede, Hatay’da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destek ve katkılarıyla gerçekleştirilirken, sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumsal dayanışmaya katkısı da ön plana çıktı.

Defne Belediye Başkanı Özgün’den Teşekkür

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, konserin ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin Defne’de büyük bir coşku ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Özgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dayanışmanın ezgisi Defne’mizde, sevgili Karsu’nun sesiyle yankılandı. ??

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav’ın destek ve katkılarıyla Amfi Tiyatro’muzda düzenlediğimiz Karsu konserinde, hemşehrilerimizle aynı duygu ve coşkuda buluştuk.

Güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bu topraklara duyduğu sevgiyle gecemize ruh katan sevgili Karsu’ya gönülden teşekkür ediyorum.

İl ve ilçe protokolümüzün de katılım sağladığı buluşmada, SEDYAD ile Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu da performanslarıyla gecemize değer kattı.

Yaralarımızı dayanışmayla, sanatla ve sevgiyle sarmaya; Defne’mizde güzel anıları hep birlikte çoğaltmaya devam edeceğiz.”

Konser Ayakta Alkışlandı

Karsu’nun memleketi Hatay’da sahne aldığı konser, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Sanatçının sahne performansı büyük beğeni toplarken, konser alanındaki vatandaşlar şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Karsu’nun güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla sahne aldığı gece, ayakta alkışlarla sona erdi.

Hatay’da müziğin birleştirici gücünü ortaya koyan etkinlik, dayanışma, sevgi ve birlik mesajlarıyla hafızalarda yer aldı.

Hüseyin ZORKUN Konsere Özel Davetli

Avrupa Türk Basın Birliği Hatay Başkanı ve Press Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Hüseyin ZORKUN da konsere özel olarak davet edildi.

ZORKUN, anlamlı etkinliği yerinde takip ederek konseri, sanatçıların performanslarını ve dayanışma mesajlarını Press Haber Ajansı aracılığıyla okuyucularına aktardı.

Sanatın Birleştirici Gücü Hatay’da Yankılandı

“Dayanışmanın Ezgisi - Birlikte Daha Güçlü” konseri, Hatay’da sanatın, müziğin ve kültürel etkinliklerin toplumsal birlikteliğe katkısını bir kez daha ortaya koydu.

Karsu, Koro SEDYAD ve Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu’nun sahne aldığı gece, müzikseverlere keyifli anlar yaşatırken dayanışma ruhunu da güçlendirdi.

Hatay’da düzenlenen bu anlamlı konser, müziğin farklı kesimleri bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Platformu
Avrupa BirliğiTürkiyeMagazinGençlikKültürÇocukDefneHatayKarsuSanatMüzikSon Dakika

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