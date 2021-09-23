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Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor - Son Dakika

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

23.09.2021 18:09
Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor, System.String[]

GÜN BİLE GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ VAR Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi.

GÜN BİLE GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ VAR Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: <a class='keyword-sd' href='/zeki-muren/' title='Zeki Müren'>Zeki Müren</a> ölümünün 25'inci yılında anılıyor

DOĞDUĞU GÜN DEDESİ KULAĞINA TÜRKÜ SÖYLEDİ Bursa'da Tophane Mahallesi'nde dünyaya gelen sanatçı, yaptığı bir açıklamada, ailesine ve dünyaya geliş hikayesine dair şunları anlatmıştı: "Uludağ eteklerine ikinci kar çoktan düşmüş. Bursa, sıfırın altındaki gecelerinden birisini yaşıyor. Dedem Hacı Mehmet Efendi, göbeğim kesildikten sonra o güzel sesiyle minicik kulaklarıma ilk ninniyi söylemiş, 'Oğlan oğlan boynuma dolan. Kolum sana yastık, saçlarım yorgan.'

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

DEDESİ TANINMIŞ BİR HAFIZDI

"Sabah ezanı okunurken saat beşte dünyaya gelmişim. Rahmetli babaannem, 'inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olsun' diyerek adımı Zeki koymuş. Ortapazar Caddesi'nde oturanlar, o sabah ebemin sevinç çığlıklarına koşmuşlar. Güzel sesli dedem Mehmet Efendi çok ünlü bir hafızdı. Her gün Şehadet Camisi'ne gider, ezan okurdu. O ezan okurken, herkes sokaklara dökülür, tüyleri ürpererek dinlerdi onu."

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

BABASI BURSA'NIN EN İYİ GİYİNEN ERKEĞİYDİ

"Babam Kaya Müren ise Bursa'nın en iyi giyinen erkeğiydi. Yaz-kış demeden ölünceye kadar o takım elbisesini ve kravatını hiç çıkarmadı. Babaannem, uzun beyaz entarisini üzerinden hiç çıkarmaz, saçları hep topuzlu dolaşırdı. O yüzden adı 'Temiz Hayriye'ye çıkmıştı."

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

BİR PİYESTE ROL ALDI Zeki Müren, ilk musiki nağmelerini sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi Şehadet Camisi müezzini Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak, 3 yaşında şarkı söylemeye başladı. Alfabeyi annesinin yardımıyla 5 yaşındayken öğrenen sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Yeteneği henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından fark edilen Müren, ilkokulda bir piyeste çoban rolünü canlandırdı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

ÇADIR TİYATROLARINI İLGİYLE İZLERDİ Müren, evinin bahçesindeki sardunyalı havuzun başında mahalleli için henüz çocukken ilk kez sahne almaya başladığını aktardığı bir konuşmasında, şu bilgileri aktarmıştı: "Ortapazar Caddesi'ne her yaz çadır tiyatroları gelir, boş arsalardan birine kurulurdu. Bayılırdım o çadır tiyatrolarına. Babama hep yalvarırdım, 'Ne olur önden bilet al' diye. Benim hatırım için evdekiler iki gecede bir çadır tiyatrosuna taşınırdı. Sahneye önce bir saz heyeti çıkardı. Ardından şarkıcılar sırayla sahne alırdı."

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

'O RUTUBET KOKUSUNU CİĞERLERİMİN DERİNLİKLERİNE KADAR TENEFFÜS EDERDİM'

"Oturduğum yerden onlarla birlikte mırıldanır, şarkılar söylerdim. Hele hele çadırın assolisti çıktığı zaman nefesim kesilirdi, heyecandan yerimde duramazdım. Sahne kokusunu ilk defa çadır tiyatrosundaki şarkıcıları izlerken hissettim. Ne garip bir kokuydu o. Şarkıcıların süründükleri esans, yaptıkları makyaj, hatta sahnenin arkasındaki tuvaletten yayılan koku! Bu rutubetli kokuyu ciğerlerimin ta derinliklerine kadar teneffüs ederdim."

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

MÜZEYYEN SENAR HAYRANI

"Ben o günlerde koyu bir Müzeyyen Senar hayranıydım. Müzeyyen Hanım'ın evimizde her plağı vardı. Okul dönüşü o plakları dinler, sonra ilk dersleri almaya başladığım Bursalı tambur üstadı İzzet Gerçeker Beyefendi ile Müzeyyen Hanım'ın şarkılarını birlikte geçerdik."

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

İSTANBUL'DA YATILI EĞİTİM Ailesini ikna ederek lise eğitimi için İstanbul'a gelen Müren, 1946'da İstanbul Boğaziçi Lisesinde yatılı eğitime başladı.Usta sanatçı, "Zehretme hayatı bana cananım, Elemlerle doldu benim her anım, Kederimle yanıp sönse de canım, İnan ki ben sana yine hayranım." adlı acemkürdi makamındaki ilk eserini 1949'da Bursa'da kaleme aldı. Eser, Suzan Güven tarafından TRT radyosunda seslendirildikten sonra dikkati çekti.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

'BİR MUHABBET KUŞU' Boğaziçi Lisesi'nde müzik dersleri veren bestekar Şerif İçli ve Kadri Şençalar'ın derslerini takip eden Müren, lise son sınıftayken Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" adlı eseriyle ilk plağını doldurdu. Edebiyat ve resim sanatına da ilgi duyan Müren, ünlü yönetmen Arşavir Alyanak'ın babası Agopos Efendi ile Udi Krikor'dan da dersler alarak musiki eğitimini sürdürdü.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ'NE GİRDİ Usta sanatçı, olgunluk imtihanlarını pekiyi dereceyle vererek, 1950'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden birincilikle mezun olan Müren, öğrencilik yıllarından başladığı desen çalışmalarını, pek çok kez açtığı sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

186 ADAY ARASINDAN BİRİNCİ SEÇİLDİ Üniversiteye girdiği yıl TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solistlik sınavını birincilikle kazanan Zeki Müren, 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosunda canlı yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi arasında Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen yer aldı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

CAHİDE SONKU İLE BAŞROL Zeki Müren, başarılı geçen ilk konserin ardından radyolarda düzenli ve birçoğu canlı olmak üzere 15 yıl boyunca unutulmayan eserleri seslendirdi. Sanatçı 1954'te "Beklenen Şarkı" adlı filmle ilk kez sinemada görünürken bu filmde Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku ile başrolü paylaştı. Müren'in 10 bestesinin de yer aldığı müzikal film, sanatçıyı görmek isteyenlerin ilgisi sonucu gişe rekorları kırdı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

İLK ALTIN PLAK ÖDÜLÜ MÜREN'İN OLDU Türk sinemasında 17 filmde başrol oynayan sanatçı, sektörde en yüksek rakamlı sözleşmelere imza attı, 1955'te Arena Tiyatrosu'nun "Çay ve Sempati" adlı oyununda da başrol oynadı. Müren'in oynadığı filmlere genellikle, "Berduş", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Altın Kafes", "Bir Yaz Yağmuru" gibi, kendi bestelerinin adı verildi. Dönemin en popüler, aranılan sesi ve yüzü olan Müren, ilk sahne konserini 26 Mayıs 1955'te verdi. Sanatçı, aynı yıl "Manolyam" şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

ROYAL ALBERT HALL'DE KONSER VERDİ Zeki Müren, gördüğü ulusal ilginin yanında uluslararası alanda da dikkati çekerek, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser verdi ve bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Usta sanatçı, askerliğini 1957-1958'de yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da tamamladı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

'YALNIZ BENİM OL, EL YÜZÜNE BAKMA SEN' Kendine ait gösterişli ve ilgi uyandıran kostümleriyle de hayranlarının beğenisini kazanan ve "Sanat Güneşi" olarak Türk toplumunun hafızasında yer edinen Müren, Maksim Gazinosu sahnelerinde, aralıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü sahne aldı. Sanatçı Müren'in en sevdiği şarkı, Selahattin Pınar'ın "Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sen" eseriydi.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

UNUTULMAZ ESERLERE SESİYLE HAYAT VERDİ Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran sanatçı, 1991'de "Devlet Sanatçısı" seçildi. "Şimdi Uzaklardasın", "Manolyam", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" ve "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi birçok sevilen esere imza atan Müren, aynı zamanda kurallı şekilde Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle biliniyordu.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

SON KONSERİ BODRUM KALESİ'NDE Sanatın birçok alanında başarılı yapıtlar veren Müren, farklı zamanlarda yazdığı şiirlerini bir araya getirdiği, "Bıldırcın Yağmuru" adlı eserini 1965'te kitap ve kaset olarak hayranlarının beğenisine sundu. Zeki Müren, 1980'de Kuşadası'nda kalp spazmı, ardından da 1983'te Paris'te kalp krizi geçirdi. Sahnelerden uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen sanatçı, son konserini ise 1984'te geliri antik tiyatronun restorasyonuna harcanmak üzere, Bodrum Kalesi'nde verdi.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

TRT STÜDYOSU'NDA SON NEFESİNİ VERDİ Mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan usta sanatçı, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy'la düetlerin yer alacağı 7 şarkıdan oluşan yeni kasetini tamamlayamadan, TRT'nin İzmir Radyosu Stüdyolarındaki canlı yayında, 24 Eylül 1996'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

BODRUM'DAKİ EVİ MÜZE OLDU Sanatçının cenazesi, Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sayısız kurum ve kuruluş tarafından yüzlerce ödüle değer görülen Müren'in Bodrum'daki evi, vefatından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzeye dönüştürüldü.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

ÜÇ BİNDEN FAZLA BURS Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Zeki Müren Fonu'nda bugüne kadar, 3 binden fazla kişiye burs sağlandı. TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 2002'de Bursa'da sanat üzerine eğitimler verilen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yaptırıldı.

Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor

Zeki Müren, İstanbul, Bursa, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 25'inci yılında anılıyor - Son Dakika Magazin


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