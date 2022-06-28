Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?

28.06.2022 09:52

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Usta ismin vefatı tüm Türkiye'yi üzdü. Yaşamı boyunca yüzlerce filme rol alan Cüneyt Arkın kimdir? İşte bir efsanenin başarılarla dolu hayat hikayesi.

Yüzlerce filmde rol alan yapımcı, senarist, yönetmen ve doktor olan usta isim; Köroğlu, Dünyayı Kurtaran Adam, Ayrı Dünyalar, Battal Gazi Destanı gibi değerli projelere imza attı. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında bizlere veda etti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'in Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın en iyi erkek oyuncu seçildi. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

ÖZEL HAYATI

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir?

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1963 "1.'lik Ödülü " 1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması Kazandı

1969 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (İnsanlar Yaşadıkça) ile 1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

1972 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Yaralı Kurt) ile 1972 Adana Altın Koza Film Festivali Kazandı

1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

1999 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü" Engelsiz Yaşam Vakfı Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Kazandı

2013 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Kazandı

YORUMLAR
500
Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu

Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir? - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:56 Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement