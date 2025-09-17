Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa\'dan Netanyahu\'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
17.09.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa\'dan Netanyahu\'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Haber Videosu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun İsrail'e ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail hükümetindeki radikal bakanlar ile şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını teklif ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, bugün gerçekleştirilen komisyon toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"PUTİN, HERHANGİ BİR ZAYIFLIK SEZMESİ HALİNDE DAHA İLERİYE GİDECEKTİR"

Toplantıya ilişkin brifing öncesinde Ukrayna'daki savaşa ve Rusya aleyhindeki 19'uncu yaptırım paketi hazırlıklarına değinen Kallas, "Polonya ve Romanya'ya yönelik insansız hava araçları (İHA) ile yapılan ihlaller, bu çatışmanın daha tehlikeli bir aşamaya geçtiğinin işaretidir. Rusya, Batı'yı test ediyor. Putin, herhangi bir zayıflık sezmesi halinde daha ileriye gidecektir, bizi sınamak istiyor. Avrupa kararlı bir şekilde karşılık vermelidir. Komisyon başkanının dün belirttiği üzere komisyon, 19'uncu yaptırım paketini yakında sunacaktır" dedi.

"AMACIMIZ İSRAİL'İ CEZALANDIRMAK DEĞİL, GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUMU İYİLEŞTİRMEKTİR"

Bugünkü komisyon toplantısında Gazze'deki savaş ve İsrail hükümetinin Gazze şehrine yönelik kara operasyonunu da görüştüklerini ifade eden Kallas, "İsrail'in Gazze şehrine yönelik harekatı, çatışmanın yeni bir tırmanışı olup, insani krizi daha da derinleştirecektir" diye konuştu. Yüksek Temsilci Kallas, AB Komisyonu'na Hamas, İsrail hükümetindeki aşırıcı bakanlar, şiddet yanlısı yerleşimciler ve Batı Şeria'daki cezasızlığı destekleyen kuruluşları hedef alan güçlü bir yaptırım paketi sunduğunu açıkladı.

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik yaptırım teklif etti

Kaja Kallas ayrıca, İsrail'e ticari imtiyazların kısmen askıya alınmasına yönelik bir teklifin toplantıda komisyon üyeleri tarafından kabul edildiğini ve üye ülkelerin onayına sunulacağını duyurdu. Kallas, "Çok net olmak istiyorum. Amacımız İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insani durumu iyileştirmektir. Üye devletlerin tamamı, Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğu konusunda hemfikir. Savaşın sona ermesi, acıların dinmesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Aynı zamanda, iki devletli çözümün altını kazan Batı Şeria'daki tehlikeli gelişmeleri gözden kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SORUNUNA DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULMA PENCERESİ, ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KAPANIYOR"

İran'a yönelik yaptırımlara geri dönülmesi konusuna da değinen Kallas, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdik. İran'ın nükleer sorununa diplomatik bir çözüm bulma penceresi, çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine sadece haftalar kaldı. İran, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın taleplerini karşılamak için güvenilir adımlar atmalı. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği ve tüm nükleer tesislerin gecikme olmadan denetime açılmasını gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR TEKLİF NİÇİN GEÇEN YIL SUNULMADI?"

Yüksek Temsilci Kaja Kallas, basın toplantısında İsrail aleyhinde böyle bir teklifin geçtiğimiz yıl neden sunulmadığı yönündeki bir soruya, "Hepimiz, Komisyon Başkanı'nın bu noktaları önerdiği (Birliğin Durumu) konuşmasını dinledik. Bence bu, durumun ne kadar değiştiğini gösteriyor. E1 yerleşimlerini görüyoruz, Gazze şehrine askeri harekatı görüyoruz. Tüm bu gelişmeler, halka daha fazla acı getiriyor. İşte bu tartışmayı bu nedenle bugün yapıyoruz" dedi.

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik yaptırım teklif etti

"ÜYE DEVLETLERDE KAMUOYU, GAZZE'DEKİ ACI NEDENİYLE GERÇEKTEN DEĞİŞTİ"

Teklifin AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruya Kallas, "Yaptırımlar oy birliği gerektiriyor. Ticaret teklifleri ise nitelikli çoğunluk oylaması kapsamına giriyor. Konseyde durumun nasıl olduğunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Üye devletlerde kamuoyunun Gazze'deki acı nedeniyle gerçekten değiştiğini görüyoruz. İnsanlar, bu acının sona erdirilmesini istiyor" diye konuştu.

"İSRAİL'DEN İTHAL EDİLEN MALLAR, AB PAZARINA AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKINI KAYBEDECEK"

Basın toplantısında İsrail'e uygulanacak ticari yaptırımlara ilişkin teklifin detaylarını açıklayan AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, teklifin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın 2'inci ve 79'uncu maddelerinde insan hakları ve demokratik ilkelere saygı ile ilgili olduğunu vurguladı. Sefcovic, teklifin İsrail'e tanınan imtiyazlı gümrük vergileri uygulamaları ve malların serbest dolaşımını kapsadığını söyledi. Sefcovic, "Pratik olarak bu, İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına ayrıcalıklı erişimini kaybedeceği, bu tür malların AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergilerine tabii tutulacağı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic, "Bu adımı atmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyoruz. Ancak Gazze'de devam eden insani kriz karşısında bu adımı hem uygun hem de orantılı olarak görüyoruz. Konsey, bu önlem hakkında nitelikli çoğunlukla karar verecek. Avrupa Parlamentosu ise usulüne uygun şekilde bilgilendirilecektir" şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin İsrail'in bir numaralı ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Sefcovic, İsrail'i Gazze'deki insani krizi sona erdirmek için adım atmaya çağırdı.

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik yaptırım teklif etti

"BU KARARIN TÜM BAĞLAMI SON DERECE SİYASİ"

Maros Sefcovic, teklif edilen tedbirin etkisinin 2024 yılı ticaret rakamlarına göre 227 milyon euro ile sınırlı olacağı ve bu durumun İsrail'in yaklaşımını değiştirmesinin nasıl beklenebileceği yönünde bir soruya, "Rakamlarınız doğru. Ancak burada yalnızca ticaretten ve yalnızca rakamlardan bahsetmiyor. Bu kararın tüm bağlamı son derece siyasidir" ifadeleriyle cevap verdi.

Sefcovic, İsrail ile silah ticareti ve İsrailli illegal yerleşimlerden mal alımına son verilmesi gibi konularda niçin adım atılmadığına ilişkin sorulara ise toplantı gündeminde sadece Ortaklık Anlaşması'na ilişkin konuların bulunduğu şeklinde cevap verdi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE İKİLİ DESTEK ASKIYA ALINDI

Basın toplantısında AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ise İsrail hükümetine ikili desteğin askıya alındığını duyurdu. İsrail hükümetine kalkınma ve iş birliği projeleri çerçevesinde sağlanan 14 milyon euroluk meblağdan henüz sözleşmeye bağlanmamış olan 9,4 milyon Euro'nun dondurulduğunu açıklayan Suica, "Yeni faaliyetlerin ortaklaşa belirlenmesi veya yeni sözleşme imzalanması konusunda ilerleme olmayacaktır. Bu, Komisyon'un mevcut durumda olduğu gibi, olağanüstü durumlarda bağımsız olarak alabildiği bir karardır. Sahadaki şartlar değişirse geri alınabilir" dedi. Suica, Filistin yönetimine ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarına desteğin bu karardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA:
    Yahu gülünç olmayın yahudiler sermayelerini bu ülkelerden çekse ne olur 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    fenq koseye sikistirmislar, simdi israille coca cola dusunsun.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne giden takım Benfica’yı sahadan sildi Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi
Kayseri’de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Kayseri'de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
İşgal altındaki Gazze’de korkunç bilanço İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi’yi idam etti İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti
Yok artık Mourinho Fenerbahçe’nin hayallerini yıkan takımın başına geçti Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel’in yıldızından karnı burnunda paylaşım Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım
Galatasaray’ın rakibi deplasmanda şov yaptı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Galatasaray'ın rakibi deplasmanda şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon 115 şüpheli yakalandı 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı
Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor
Kızılcık Şerbeti’nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti
İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti
Sedat Peker’in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi
Reza Zarrab’ın hayatı Netflix’e konu oluyor Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor
Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu: Savcılık soruşturma başlattı Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu: Savcılık soruşturma başlattı
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Şam’da tarihi zirve MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz’in “Perperişan“ şarkısına erişim engeli talebi Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
Türkiye’nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

21:59
Türkiye’nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
21:57
Fenerbahçe 903’te yıkıldı
Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı
21:04
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
21:00
Bakanlıktan Mabel Matiz’in “Perperişan“ şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
19:46
Prof. Dr. Havva Kök Aslan’ın “Atatürk“ ve “Öcalan“ sözleri komisyonu karıştırdı
Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı
19:41
Şam’da tarihi zirve MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
19:39
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
19:23
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
18:49
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı
Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
18:09
İspanya’dan İsrail resti 2026 Dünya Kupası’na katılmayabilirler
İspanya'dan İsrail resti! 2026 Dünya Kupası'na katılmayabilirler
17:45
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
17:23
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası
Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
16:57
Almanya’da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
16:49
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:41
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
15:57
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay Eşinin telefonundan çıktı
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı
15:48
Ufuk Özkan taburcu oldu Hastane çıkışı ilk fotoğraf
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf
14:59
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 22:19:41. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.