AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

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AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
04.06.2025 19:09
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AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kurban Bayramı'nda CHP ile bayramlaşıp bayramlaşmayacağına ilişkin soruya, "Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Ancak kendileri bir açıklama yapmışlar 'Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız' diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız söz konusu olmayacak" yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İLE BAYRAMLAŞILACAK MI?

Çelik, basın mensuplarından gelen partisinin Kurban Bayramı'nda CHP ile bayramlaşıp bayramlaşmayacağına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. AK Parti'nin bayramlaşma listesinde CHP'nin yer aldığını, ancak CHP'nin hiçbir partiyle bayramlaşmama kararı aldığına dikkati çeken Çelik, "Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız söz konusu olmayacak" diye konuştu.

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat CHP, kendileri bir açıklama yapmışlar. 'Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız' diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız söz konusu olmayacak. Bayramlar her şeyin paranteze alındığı, o günlerin anlamlı geçirdiği günler. CHP kimseyle bayramlaşmama kararı almış. Biz Genel Başkan Yardımcımız Belgin Hanım ve heyetler vasıtasıyla bayramlaşmayı sürdüreceğiz. Biz, bütün vatandaşlarımız ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyoruz."

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan diğer konu başlıkları ise şu şekilde:

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ YARGILANACAK"

"Netanyahu çapraz soruda 1788 kere 'bilmiyorum, hatırlamıyorum' diyor. Yani kendi ülkesinde ağır şekilde her türlü usulsüzlük, yolsuzluktan yargılanan birisi insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek, soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya bunu izliyor. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak ve bu şebeke uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Bugün Batı'da bir ülkede öğrenci, sanatçılar Filistin bayrağı açtılar. Diyorlar ki 'Bu herhangi bir devletin bayrağı gibi düşünmeyin bunu, şu anda yeryüzünde en asil duruşu ortaya koyan insanlığın bayrağı" deniyor.

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

"BU ZULMÜN ALTINDA BAYRAM KUTLAMAK ÇOK ANLAMLI DEĞİL"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik, eninde sonunda galip gelecek. Gazze halkı en kısa zamanda daha huzurlu bir şekilde bayrama kavuşacak diyoruz. Bu zulmün altında bayram kutlamak çok anlamlı değil. Yeryüzünde bayram kutlanacaksa, bayramla ilgili tebrik gönderilecekse ülkemizde şehit ailelerimizin ve gazi ailelerimizin bayramı ve Gazze'de bunu hak eden soylu insanların, asil kadınlarının ve bütün halkın bayramı mübarek olsun diyoruz.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ SOMUT OLARAK TAM VE EKSİKSİZ GERÇEKLEŞMELİDİR"

SDG'deki ismin 'Türkiye'deki yetkililerle teması var' ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar. Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir. Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; 'bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz.

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNİN ONLARIN SÖYLEDİĞİ MANADA RESMİ GÖRÜŞMESİ OLMAMIŞTIR"

Irak tarafında Bağdat, Erbil, Süleymaniye ile görüşecek konular var. Burada çerçeveli bir strateji, entegre strateji üretiyoruz. DEM Parti ziyaretler yaptı. Bu ziyaretlerin iyi geçtiğini değerlendiriyoruz. Her partinin kendi mevzisinden farklı değerlendirmeleri olabilir. Esas olan fesih ve silah bırakma odağından uzaklaşmamak gerekir. Suriye'deki yöntem ise şöyle oluştu; bu yapının kendisini dağıtması, bunun içindeki PKK unsurlarının orayı terk etmesi, geri kalanın Suriye ordusunun parçası olması. İmralı'dan yapılan açıklamada özerklik, federasyon gibi diğer konuların geride bırakıldığı ifade ediliyorsa bu Suriye için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu net bir şekilde ifade etti. Aynı noktada duruyoruz. Bunun Suriye'nin geleceği için ne kadar kıymetli olduğunu net görüyoruz. Suriye ile SDG arasında anlaşma ortaya koyuldu. Anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye merkezi hükümetine bırakacak, silahları teslim edecek. Teröre karışmamış unsurlar parti mi kurarlar o Suriye'nin bileceği iştir. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin onların söylediği manada resmi görüşmesi olmamıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde herkesle görüşebilinir. Bunun nasıl yönetileceği ile ilgili tablo ortaya çıkarsa istihbarat örgütümüz onlarla temas edecektir. Özerk yapı, otonom bölgelerinin sözde siyasi yapılarıyla Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüştük ifadeleri doğru değildir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, ESAD'A SURİYE'DEKİ KÜRTLER'İN HAKKININ VERİLMESİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Zaman zaman fesih sürecine katılmayacaklarına dair bazı açıklamalar geliyor. Bu emperyalist projelerden başka bir şey ifade etmez. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge için ilham kaynağı olacaktır. Şimdi birtakım güçler vekalet savaşı veriyor. Geçmişte burnumuzun dibinde birtakım devletçiklerin de kurulmaya çalışıldığını gördük. Bazılarının bölgemizde başka planlar koşmaya çalıştıklarını gördük. Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatını yapmasaydık, sınırımızın dibinde terör devletçikleri oluşacaktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya müsaade edilmeyecektir. Burada mesele Suriye'deki Kürtlerin kazanımı ise daha Esad'ın katliamı başlatmadığı zamanlarda, hepimiz şahidiz sayın Cumhurbaşkanımız Esad'a o zaman söylemişti 'Suriye'deki Kürtler'e vatandaşlığı ver' diye. O zamana kadar Meclis'te hiçbir parti Suriye Kürtleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirmemişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Esad'a Suriye'deki Kürtler'in hakkının verilmesini söylemişti. Kobani olaylarında o zaman Kobani'ye yardım gitmesini, oradaki Kürt kardeşlerimizin katledilmesinin önüne geçen iradeyi sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Biz Suriye'deki Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayrilerin hepsinin kazanımlarından yanayız. Toprak bütünlüğünden yanayız. SDG buna aykırı tutum sergiliyor. Dolayısıyla onların silah bırakma sürecine katılması gerekir. Meşru yapıyla Türkiye Cumhuriyeti tabii ki temas kurar. Başka türlü temas mümkün değildir.

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

"SALDIRIYA RAĞMEN İSTANBUL'DAKİ MASA YIKILMADI"

Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin ve Zelenski ve Trump'la telefon görüşmeleri yaptı. Bu masa İstanbul'da kurulduğu zaman ev sahipliğini ve başkanlığını Başkan Erdoğan yapar. Bu net. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafgir tutum geliştirmenin, barışa ihtiyaç duyulduğunda barışa hizmet etmeyeceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna ile görüşen tek liderdir. Savaşın çıktığı zaman öncesinden itibaren bazı ülkeler çok kışkırtıcılık yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz hiçbir zaman masadan kalkan taraf olmayız' demiştir. Bunu taraflara da söylemiştir. O aşamaya gelindiğinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Putin'in, Zelenski'nin ifadeleri var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde halledilecek meseleler var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında ifade etti. İstanbul'daki toplantıdan 1 gün önce ağır bir saldırı oldu. Ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı. Esir değişimi ile ilgili ve başka konularla ilgili kararlar alındı. Barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda değiliz ama nokta nokta oraya gittiğine işaret ediyor İstanbul masası. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı şekilde 'Bir gün masa kurulacak iki tarafla da konuşmalıyız' dediği iradenin eseriydi.

"YENİ ANAYASA KONUSUNDA İLK TOPLANTIMIZI BAYRAM SONU YAPACAĞIZ"

Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanımız net şekilde ifade etti. Partimizin yeni anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesi var. Geçmişte çok çalıştık. Birçok anayasa taslağımız var. Uzman arkadaşlarımız ve partimizin kurmayları tarafından üretilmiştir. Diğer partileri 13-14 sene önce ziyaret etmiştir. Yeni nesillere bir borçtur bu anayasa. Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan bahsediliyor. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim; bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Geçmişte de böyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. O komisyon akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle görüşecek. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Burada esas olan şudur; sivil bir anayasanın olması demek vatandaşın onayı ve iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda önemli müktesebata sahibiz. Temel haklar, çevre hakları konusunda dünyada yapılan tartışmalar var. Denge denetleme sistemi, kuvvetler ayrılığı tartışmaları var. Bunların hepsi ele alınacak. Biz her seferde ödevlerimizi komisyona zamanında yetiştirdik. Şimdi kimsenin parlamenter sistem istiyoruz diyerek anayasadan kaçması doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de demokratik sistem, parlamenter sistem de demokratik sistem. Ancak Türkiye'de yaşananlarla birlikte demokratik konsodülasyon için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya."

Kurban Bayramı, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmet Erginer:
    Sizin yatacak yeriniz yok 73 18 Yanıtla
  • 205622:
    birkereden bişey olmaz diyen zihniyet bu millet bunu unutmaz 59 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    birde madur ailelere sorun suçlunun çıkmasına razilar mi. üçü size dokunmayan herşeye rahatça karar veriyorsunuz. 53 4 Yanıtla
  • Efe:
    boş yapıyolar 36 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT çok lazım değilsin 26 10 Yanıtla
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