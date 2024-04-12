Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin - Son Dakika
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Politika

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması riski nedeniyle Alman vatandaşlarını İran'ı terk etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, Alman vatandaşlarının keyfi tutuklanma ve uzun hapis cezaları riski altında olduğu belirtildi.

12.04.2024 23:54  Güncelleme: 00:35
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İran'ı terk etmeleri konusunda uyararak, Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

ALMANYA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI: İRAN'I TERK EDİN

İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, İran'ın misilleme saldırısı ülkeleri harekete geçirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran'ı terk etmeleri konusunda uyarıldı. Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır" ifadeleri kullanıldı. Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR: İSRAİL VE İRAN SEYAHAT ETMEYİN

Öte yandan Fransa, Hollanda, Hindistan, ABD ve Rusya da vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyarı verdi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki duruma ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, İran'daki Fransız diplomatların aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Bakanlığın resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda da Fransız devlet memurlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarında herhangi bir görev icra etmelerinin yasaklandığı ve vatandaşlara seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği duyuruldu.

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail- Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi. Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail'e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi. İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, İsrail'deki güvenlik durumunun öngörülemediği belirtilen açıklamada, Gazze ve çevresinde ve İsrail ile Lübnan arasındaki bölgede roket, dron ile havan saldırıları yapıldığı kaydedildi.

HİNDİSTAN

Hindistan, vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemelerini tavsiye etti. İngiltere, İran'ın saldırabileceği endişesi nedeniyle İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti.

ABD

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği de dün bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanları ve aile üyelerini, ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin

RUSYA

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına Orta Doğu bölgesine, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Almanya\'dan vatandaşlarına uyarı: İran\'ı terk edin
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çoker: ne bu tantana yaa uyuyoruz 32 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Burnuma gene pis kokular geliyor.Abd bahane üreterek İran'ı kışkırtıyor. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen bir savaş patlak verecek.Gene ucu bize dokunacak. Şimdi İran İsrail ile kapışacak Rusya bir yandan işin içine girecek derken film kopacak gibi. 25 1 Yanıtla
  • Okan: Kuru gürültü İran için kolay işler değil. 19 4 Yanıtla yıldıray yanık: Zaten Abd İran'ı el altından savaşa zorluyor.Fırsat kolluyor. 2 0
  • Aytekin İslamoğlu: Kopan elektrik telinin havuzun içine düşmesi gibi… Geliyor 23 0 Yanıtla
  • Aytac Uygur: Vaziyet alın ortalık fena karışacak 12 2 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Abd İrana kapsamlı füze atcak tam gözdağı verecekler Müslüman uyuyor..rüyamda abd kafiri tam destek veriyordu İranı işgal ediyorlardı.. 3 dunyabugun cikcak.. 0 2 Yanıtla
  • Zafer Koç: Küreselciler iş başında 1 0 Yanıtla
  • KADİR TOK: Iranin her zaman ki korkak kaypak hareketleri. Eser gürler nedense hiç yağmaz... 1 0 Yanıtla
  • Murat Çoker: Noluo yaaa kardeşim bi rahat durun yaa uyuyozzz alooooo 1 0 Yanıtla
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