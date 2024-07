Bahçeli: MHP\'ye karşı yapılan haksızlıkların hesabını hukuk zemininde soracağız

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz; ama hukuk zemininde muhakkak hesaplaşacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesine ilişkin, "Muhalefetin umut bağladığı, siparişiyle siyaset yaptığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın, ABD başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. ABD'nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası, ana güzergahı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır. Sürekli operasyon stratejisi Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak, terörün ve bölücülüğün kökü kazınacaktır" diye konuştu.

'CHP DEMOKRASİMİZE LEKE SÜRMEKTEDİR'

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı il ve ilçelerde fiili durum yaratmak için belediye hizmetlerinin kötüye kullanıldığını söyleyen Bahçeli, "Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu azgınlaşmış tahrikleri dikkatle ve yakinen takip ettiğimiz herkesçe bilinmelidir. Türkiye'nin bölünmesi hususunda kapalı devre iş birliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam da bugünlerde CHP Genel Başkanı'nın, 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bir bölücü ağzıdır. DEM'lenen CHP, milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP, demokrasimize leke sürmektedir. Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenler, profili çeşitlenen Soros'çu Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanların, ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. Türk milleti köksüz ve kötü niyetli müflisleri görmektedir. Bu nedenle emperyalizmin içimize kadar yuva yapmış piyonları muhakkak çuvallayacak, alayının birden oyunları bozulacak, mahcubiyet ve mağlubiyet, akıbetleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİŞ KULVARINDADIR'

Ekonomiye ilişkin karamsar tablolar çizenlerin, Türkiye'nin gücünü ve Türk milletinin iradesini kavramaktan aciz olduğunu belirten Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın, tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi yalnızca ağır bir bühtan değil, aynı zamanda ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Halbuki Türkiye ekonomisi, güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır. Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte; büyüme, istihdam, ihracat, yatırım, üretim ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi ayrıca değerli ve sevindirici bir gelişmedir. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte artan uluslararası rezervler ekonomik dengelenmeyi tetiklemektedir. Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir. Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek, özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal, ekonomik ve insani seviyeye kavuşacaklardır. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi de budur. Kaldı ki ülkenin bekası ile milletin refahı en üst düzeyde tesis edilecektir. CHP Genel Başkanı'nın her çiftçiye bedava traktör vaadiyle yoksul ve geliri olmayan vatandaşlarımıza tam altın sözü, hem aldatma hem de popülizmin ve demagojinin batağına saplanmış bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak şu an bile hafızalardaki tazeliğini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

'KIBRIS TÜRKÜNÜN AĞITLARI DİNDİRİLMİŞTİR'

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne değindiği açıklamasında, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türklüğünün zulümden ve zulmetten kurtuluş gününde soydaşlarımızla beraber olmaktan, bu kutlu günde kabaran milli coşkuya şahit olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu bilvesile açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs, sadece üzerinde hayat sürülen bir Ada değil, Türk milletinin tarih, şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır. Kıbrıs, muhterem ceddimizin göz nuru, gönül yurdu olmasının yanı sıra; siyasi, stratejik, kültürel, ekonomik, jeopolitik miras ve müktesebatıyla bölgenin ve küresel sistemin kilit taşıdır. Bu nedenle tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, medeniyetler ve milletler arası devam edegelen seri ve sert mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türklüğünün onuruyla, milli kimliğiyle, dahası var oluş haklarıyla birlikte bağımsız yaşama gayesine tahammülsüzlük gösterenlerin nasıl bir yanlışa düştükleri her türlü izahtan varestedir. Girit'te ne yapıldıysa Kıbrıs'ta da aynısı planlanmıştır. Şayet Türkiye'nin 50 yıl önce müdahalesi olmasaydı Kıbrıs Türklüğü Hocalı'da, Kerkük'te, Doğu Türkistan'da ve Gazze'de yaşanan dramların, acıların ve insani felaketlerin aynısıyla karşılaşması mukadderdir. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türkünün gözyaşları silinmiştir. 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Türkünün ağıtları dindirilmiştir. Bundan dolayı Türk düşmanları huzursuzdur, sancılıdır, uykuları kaçmıştır. Kıbrıs Türklüğü duruşuyla, haklı mücadelesiyle, uluslararası hukuk kapsamındaki tanınma çabalarıyla ve Türkiye'nin sonuna kadar desteğiyle muhasımları çileden çıkarmaya devam edecektir."

'BİDEN'IN GİDİŞİ MÜJDEDİR'

Daha sonra soruları yanıtlayan Bahçeli, ABD'deki seçimlerin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin, "Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de 2'nci müjde olacaktır" dedi.

'MHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR'

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine dair konuşan Bahçeli, "Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı, köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

'YAKIN TAKİP ALTINDAYIZ'

Basın toplantısının sonunda, bir konuyu hatırlamak istediğine işaret eden Bahçeli, "Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz; ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. 'Bizi hedef gösteriyorlar' saçmalığından da korkaklığında da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz; ama hukuk zemininde muhakkak hesaplaşacağız" diye konuştu.