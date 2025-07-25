Bakan Fidan gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

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Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
25.07.2025 22:52
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Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, PKK/YPG terör örgütünün silah bırakmasını beklediklerini belirtti ve devlet dışında hiçbir grubun silah bulundurmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Suriye'nin güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin milli güvenliği için Suriye'nin güvenliğinin tartışılmaz olduğunu ifade

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SURİYE'YE MÜDAHALE EDERİZ" SÖZÜ

" Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliği için olan önemi tartışılmaz. Komşularımız bizim için hayati yaşam alanları. Buradaki problemlerle meşgul olmak istemiyoruz. Bu topraklarımıza göç, ekonomik durgunluk ve benzeri olarak geri dönüyor. Bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, suküneti ve güvenliği sağlamak. Bizde hegemonik bir yaklaşım yok. Suriye'nin bölünmesinden, istikrarsızlığından faydalanacak aktörlerin Suriye'nin içinde bulunduğu çaresizlik ve ümitsizlik çukurunda debelenmesini görüyorduk. Başta İsrail'in böyle bir amacı olduğunu düşünüyoruz. Netanyahu bunu açıkça ifade etti. Süveyda'daki olayları fırsat bilen bazı diğer grupların hareketlendiğini gördük. Biz iktidar olarak uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü Suriye'de birlik bütünlük istiyoruz. Oradaki grupların bunun altın dengesini bulup o formülle gitmeleri gerekiyor. Biz İsrail'e hem kendi istihbarat kanallarımız üzerinden, ister muhataplarımız üzerinden aynı mesajı gönderiyoruz. Bizim gizli ajandamız yok. Biz diyoruz ki hiçbir ülke Suriye'ye tehdit oluşturmasın, Suriye de kimseye tehdit oluşturmasın. Bizim anlayışımız bu. Biz bölgenin evlatları olarak barış içinde yaşamayı becermemiz, bu sistemi kurmayı becermemiz lazım.

Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Merkezi hükümetin tarafsız müdahalede bulunma çabasıydı. Suriye yönetiminin Bedevi-Dürzi çatışmasına müdahalesini İsrail engelledi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Merkezi hükümet tarafsız olmalı, Şara da böyle davranıyor.

ABD, SURİYE'DE NE İSTİYOR?

İsrail'siz bir Suriye denkleminde ABD'nin yapıcı olduğunu gördük. ABD Suriye Temsilcisi özgün bir vizyona sahip.

YPG/SDG'YE UYARI

Süreç devam ederken şimdi Süveyda'daki durum ortaya çıkınca bir gündem kayması ister istemez ortaya çıkıyor. Ancak bizim gündemimiz kaymıyor. SDG'nin vakit kaybetmeden, gönüllük içerisinde merkezi hükümetle bir anlaşmaya varması, bu anlaşmanın harekete geçmesi için sahici ve aması olmayan adımlar atması, güvenlik için Türkiye'nin şahit tutulması önemli. Belli şeyleri bahane ederek bu ülkede silahlı yapıların varlığını devam etmesi kabul edilebilir değil. Tom Barrack'ın SDG'ye yönelik açıklaması yerinde bir çağrıdır.

SDG SURİYE'YE ENTEGRE OLACAK MI?

Biz Irak'taki PKK senaryosunu, Suriye'deki PKK senaryosunu tekrar tekrar yaşayıp ülkemizin, halkımızıngelecekteki 40 yılını önceki 40 yılı gibi yaşatmaya hakkımız yok. Süreç devam ederken vatandaşımızın endişelenmemesi lazım. Beklentimiz hiçbir tehdidin kalmaması.Irak'ta, Suriye'de, İran'da silahlı unsurlar var. Bunların hepsi takip edilmesi gereken hususlar. Son 10 yıldır PKK'yı bu topraklardan attık Suriye'de Irak'ta bela. Biz 'bana ne' diyebiliriz buna. Silah ve çatışma dilini kullanmadan daha medeni bir anlayışla dönüşüm mümkün. Biz örgütün, halkın ve diğer ülkelerin başına bela olmasını önlemeyi çalışıyoruz.

Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Süreç belli bir aşamaya geldi. Ancak biz devletiz. Devlet olarak da belli hassasiyetleri takip etmemiz gerekiyor. Devlet bir oyuna gelmiyor, bir oyuna getirmiyor. Ne konuşuyorsak onu yapmaya çalışıyor. Beklentimiz kendimize yönelik hiçbir tehdidin kalmaması. Şunun da bilinmesi gerekiyor. KCK'nın bir grubunun kendinin fesih etmesi tamam da diğer grupların ne olacağı önemli. Yöntemi kutsamıyoruz. Konuşulursa hakkıyla, savaşılırsa hakkıyla yapılmalı. Yeni dönemde taraflar arasında fırsat var. Şans var.

GAZZE'DE ATEŞKES

Bu azgınlık bir yerde ve zamanda son bulacak. Bu sadece İsrail'in başına mı bela açacak yoksa dünyanın geneline mi sıkıntı açacak. Göreceğiz. Ama dünyanın geneline sıkıntı olduğu artık görülüyor. Son zamanlarda birçok ülke tepki göstermeye başladı. Tıkanmış olan üç alan var. Ateşkes olduğu zaman insani yardımlar kim tarafından dağıtılacak. Taraflar bu konuda anlaşamıyor. Hamas 'BM dağıtsın' diyor, İsrail kabul etmiyor. Şu anda Gazze içindeki İsrail kara unsurları ne kadar geri çekilecek? Taraflar anlaşamıyor. Bu iki madde kabul edilirse ateşkesin devamlılığı konusunda Hamas tarafı rehineler sonrası güvence istiyor. Buna ilişkin güvenceler, garantiler istiyor. Tıkanmalar olduğu görülüyor. İsrail Gazze'yi aç bırakarak bir taraftan da ülke ülke gezerek Gazzelileri alın diyor. Şuandaki bir taraftan devam eden proje Gazze'yi insansızlaştırmak. Bunun için önlem almaya devam ediyoruz. İsrail Gazzelileri bir başka ülkeye göndermek istiyor.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ BARIŞ MÜZAKERELERİ

Her görüşmede esir sayılarını arttırma yönünde görüş var. Taraflar liderlerin hangi koşullarda görüşeceğini tartıştı. Bu hafta bizi meşgul eden bir konuydu. Cumhurbaşkanımızın çok ilkeli bir tutum izlediği, kurumların çok iyi koordine olduğu bir süreç yürütülüyor. Bu savaşın bölgesel küresel çok ciddi etkileri var. İnsani trajedisi bir tarafa, koca koca şehirler mahvolmuş, bunlar bir tarafa, uluslararası arenada daha büyük bir savaşı ve bölünmeyi mümkün kılacak bir durumla karşı karşıyayız. Bu karmaşık ve maliyetli bir savaş. Nükleer silah hariç her şeyin kullanıldığı bir savaş. Toplantıda liderler hangi şartlar altında nasıl bir araya gelmesi konusu tartışıldı. Türkiye'de bir liderler zirvesi düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşılmıştı. Burada müzakere heyetlerine büyük iş düşüyor. Şimdi ağır ağır konuşuldukça ortada buluşulmaya yönelik bir irade görüyorum. Bu şekilde devam edilirse bir ara çözümün çıkacağına inanıyorum. Herkesin açmadığı bir el var. Biz ortam oluşturmaya çalışıyoruz.

EUROFIGHTER GÖRÜŞMELERİ

Çok katmanlı bir süreç var. Belli uçakların gözden geçirilmesi, yerli üretimler vs. Eurofighter'ı envanterinde bulunduran ülkeler var. İki üç yıldır görüşmeler sürdürüyoruz. Aldığınız uçak sadece uçurmayla ilgili değil. Personel, mühimmat, yazılımları, bakım onarımları gibi birçok husus var. Basit bir karar değil. Bir sistemi değiştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın hem kendi düzeyinde hem de bizlar aracılğıyla görüşmeleri ile belli bir düzeye getirildi. İnşallah bundan sonra teknik heyetler bu konuda kendi muhataplarıyla yapacakları görüşmelerde bir noktaya gidecekler. Karşınıza beklenmedik şartlar çıkabiliyor. Siyasi olarak tıkandıkları bir konu olursa, tıkandıkları noktada bize gelebilirler.

Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

SCHENGEN VİZESİ KOLAYLAŞACAK MI?

Birkaç ülkenin aldıkları muhalefet kararları var. Bu konuda yoğun bir diplomasi sürdürüldü. Çok ciddi bir çalışma oldu. Neticesinde böyle bir karar alındı. Avrupa ile vize serbestisi ile atılacak atımlar önemli. Bu konu Türkiye'nin AB perfspektifinin canlı tutulması için önemli.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

Yeni bir çatışma olasılığı her zaman mümkün. Taraflar 12 günlük savaştan çıkardıkları dersleri şu anda hayata geçiriyorlar. Özellikle İsrail bir durup bunlara bakabilir. Ben İran'ın kendisine saldırılmadan, saldırmayacağına inanıyorum. Nükleer müzakerelerde bir uzlaşmaya ulaşılırsa ben bir savaş görmeyeceğimiz düşünüyorum.

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Son Dakika Politika Bakan Fidan gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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