Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı

12.05.2022 11:31
Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı

Bartın Valisi Sinan Güner Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan Atandı.

Bartın Valisi Sinan Güner Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan Atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayınlanan kararnamede, Bartın Valisi Sinan Güner Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan Atandı.

Nurtaç Arslan, 1976 yılında Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya ili Taşova ilçesinde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Arslan, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

20/08/2017 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İngiltere Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2001 yılında; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora çalışmasına devam etmekte olup tez aşamasındadır.

Nurtaç Arslan iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk annesidir. - BARTIN

YORUMLAR
500
U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği yarın Bursa'da kurulacak Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği yarın Bursa'da kurulacak Memur-Ser Bursa Engelliler Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bekliyor Memur-Ser Bursa Engelliler Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bekliyor

Nurtaç Arslan, Sinan Güner, Bartın, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement