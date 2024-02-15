CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de belediye başkan adaylarını açıkladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İzmir'de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, "Anketleri yaptık. Adayların sahada yaptıkları heyecan bugün hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz, hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. İzmir'de 30'da 30 yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, yerel seçimler için partisinin İzmir büyükşehir ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

"CHP'nin sancak gemisindeyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün CHP'nin sancak gemisindeyiz. Bugün Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Bugün kadınlar, gençler için bir padişahın kulu olmaktan çıkıp da bir Cumhuriyet'in onurlu vatandaşları olma erdemine kavuşan en önemli mücadelenin olduğu yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın emanet edildiği yerdeyiz. Bugün '2 bin eserim var birisi Cumhuriyet ise diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' diyen, kiminin ayrılıp gittiği, kiminin bacasını tüttürdüğü evdeyiz. O evin tapusunun kayıtlı olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evindeyiz. Şurada doğdum, ilkokul son sınıfta öğretmenim 2 sınava gireceksin dedi. Sınav için formumu doldurdu. Sınavı kazandım ve 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesi'ne geldim. Ortaokul, lise, üniversite ve Ege Eczacılıktan sonra askerliğimi de burada yaptım. Boğazımda 7 yıl devlet ekmeğinin geçtiği, hayat arkadaşım ile tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente bugün genel başkan olarak geldim, bu güzel kentle kucaklaşmanın onurunu, mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"CHP'nin yapacağı devrim İzmir'i devleştirecek, Türkiye'yi de şaha kaldıracak"

İzmir'de geçmiş dönem belediye başkanlarına çok şey borçlu olduklarını aktaran Özel, "İl Başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Biz burada namuslu çalışan ve engellemelere rağmen görev yapan kadın ve gençlik devrimini İzmir ile tanıştıracağız. Bu kenti 1999'dan beri sosyal demokratlar yönetiyor. Bu kente büyük katkılar vermiş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notları ve büyük projeleriyle sevgili Aziz Kocaoğlu'na, ondan bayrağı devralıp bugüne kadar getirmiş sevgili Tunç Soyer'e çok şey borçluyuz. Önümüzdeki süreçte kampanyadan, AKP tarafından elbette birçok iftira, hakaret sıralanıyor ve devam edecek. Fakat CHP olarak göğsümüz dik, alnımız açık. İzmir bizi biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bugün buraya 30 belediye başkan adayı ve onlarla birlikte bir takım kaptanı çıkacak. Bugün 9 Cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız. İzmir belediyelerinde 30 belediye başkan adaylarımızdan tam 12 tanesi 40 yaşının altında İzmir'e emanet olsunlar, İzmir onlara emanet. 32 yaşında gencecik belediye başkan adayını gösteriyorsunuz, karşınıza bir akıl 'bu yaşta belediye mi yönetir' diye çıkıyor. 35 yaşında Deniz Baykal Türkiye hazinesini yönettiyse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirinden genç, dinamik, yabancı dil bilen, kültürleri ve vizyonlarıyla bu gençlerin yapacağı devrim İzmir'i devleştirecek, Türkiye'yi de şaha kaldıracak" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye İzmir'deki iktidarı CHP'nin ikinci yüzyılındaki iktidarıyla ödüllendirecek"

"CHP Cumhuriyet'in ilk yüzyılında büyük bir siyasal, ekonomik devrimi hayata geçirmiş partidir" diye sözlerini sürdüren Özgür Özel, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki seçimleri çok hak etmesine rağmen kazanamamış, sizlerin o büyük 100. Yıl umutlarını hayata geçirememiş ancak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidar yapmaya ant içmiş kadrolarla yönetiliyor. Hepiniz şunu bilmelisiniz. Bugün İzmir'de ortaya koyduğumuz iyi eğitimli belediye başkanlarına bir bütün olarak baktığınızda benden 4 yaş genç, her birisiyi derecede yabancı dil bilen, kentin yüzünü güldürecek, kentin dokusunu bilip, yarınlarını planlayabilecek, İzmir'e yakışan ve İzmir'i ranttan korur gibi koruyabilecek kadroluya emanet etmek için yola çıktık. Türkiye bu kadroları görecek. Gün gelecek Türkiye İzmir'deki iktidarı CHP'nin ikinci yüzyılındaki iktidarıyla ödüllendirecek" şeklinde konuştu.

"Dengeyi sağlamak için büyük ittifaka ihtiyaç vardı"

"Biz bugün CHP'lilerden oy istemiyoruz. 2019 seçimleri 2018'deki moral bozukluğunun üzerine milletin iradesiyle 11 büyükşehire ulaşan başarıyla bitmişti" şeklinde cümlelerini aktaran Özel, "Dengeyi sağlamak için büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Bunun için göreve geldiğimden beri hepinizin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım. Fakat bizlerden sonra bunu başaramadık. Çok istedik ama geçen seçimden sonra çeşitli ve elbette asla sorgulayamayacağımız gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Ankara'da bir ittifak kuramadık. Fakat bir şeye inanıyoruz. O da '2019'da 11 büyükşehri kazanan seçmen 11 büyükşehri adaylar kazanmadı, Cumhuriyet'in kıymetini bilen seçmen kazandı'. O seçmenin itirazı saray rejimiydi, Erdoğan'dı. O seçmenin korkusu İstanbul'da, Ankara'da parsel parsel satılan arsaların İzmir'de peşkeş çekilmesinden korkuyordu. İzmir'in demokratları, milliyetçi, muhafazakar demokratlardır. İzmir'e geleceğimize hep beraber sahip çıkacaklar" dedi.

"İzmir yüzde 93'le değişimin başkenti oldu"

İzmir, İstanbul ve Türkiye İttifakı'na güvendiğini belirten Özel, sözlerine şunları da ekledi:

"Gözlerini diktikleri İzmir'de bir kum tanesi bile çıkarılmasın diye Türkiye ittifakı 31 Mart'ı bir zafere çevirecek. Adayları gösterdik 4 gün sonra sahaya indik. Anketleri yaptık. Adayların sahada yaptıkları heyecan bugün hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Kiminde çok açık öndeyiz. Örneğin Karşıyaka'da. Kiminde açık farkla, pek çoğunda garanti farkla öndeyiz. Fakat 4-5 ilçede birkaç puan ya önde ya gerideyiz. CHP şimdiden 24 ve 25'i gördü. İzmir'de 30'da 30 yapacağız, buna inanın. 14 ve 28 Mayıs'tan sonra herkesin bahsettiği moral bozuklu, duygusal çöküntü ve Erdoğan bu moral bozukluğuyla bizi yakalarsa dedik ki 'biz bir yola çıkıyoruz'. İzmir yüzde 93'le değişimin başkenti oldu."

Cemil Tugay'ın ayağı takıldı

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay, konuşma yapmak üzere kürsüye çıkarken ayağı takılarak düşmekten son anda kurtuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Ben Atatürk'ün parti CHP'nin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bize bırakılan en değerli miras; çağdaş bir Cumhuriyet olmaktır. 9 Eylül 1922'den beri özgürlüğün adıdır İzmir. İzmir Cumhuriyet tarihi boyunca cumhuriyetçi ve sosyal demokrat belediye başkanlarıyla kalkınmıştır. Geçmiş belediye başkanlarımızın yaptıklarının üzerine bir şeyler katarken, bu kentin değerlerinin korunacağına sizlerin huzurunda söz veriyorum. Biz İzmir'in tarihsel kimliğine her zaman sahip çıktık. Bunun üzerine yeni roller koyup devam edeceğiz. İzmir'in gücünü ortaya çıkartacağız. 2010 yılında CHP Üyesi oldum. Partimizde pek çok görev üstlendim. Tıp doktoru iken 'neden siyasete girdiğim' soruldu. Ülkemiz sıkıntılar yaşarken elimden geleni yapmalıydım. Yaşadıklarım bana siyasete iyi ki girmişim dedirtti. Yaşamımla ait olduğum, sokaklarında büyüdüğüm bu mükemmel şehir için çalışacak olmamın kıvancını yaşıyorum. İzmir'e hizmet etmek için birbirinden pırıl pırıl 30 arkadaşımızla yola çıkıyoruz. Kentimizin parlak geleceğini yazmak için hazırız. Daha mutlu İzmir'i hep birlikte kuralım" diye konuştu.

Tunç Soyer toplantıya katılmadı

Öte yandan, CHP'den tekrar İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer ise aday tanıtım toplantısında yer almadı. CHP Genel Başkanı Özel'in tek tek sahneye çağırdığı ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde:

"Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay, Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun, Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan, Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir, Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan." - İZMİR