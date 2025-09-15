CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var - Son Dakika
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
15.09.2025 09:59  Güncelleme: 10:15
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşma başladı. Tarihi davada mahkeme kararına ilişkin erteleme, tedbir kararı olmadan mutlak butlan ve tedbirli mutlak butlan olmak üzere 3 olasılık var.

CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın, bir başka delege tarafından da "6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi" talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti. Birleştirilen davaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası'ndaki duruşmaya, CHP'nin avukatları ile davacı avukatları katıldı.

DURUŞMA SALONUNUN DEĞİŞTİLMESİ TALEP EDİLDİ

Davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesi talep edildi. Hakim talebi reddetti. Feri müdahillerin avukatlarının kayıt altına alınmasıyla duruşma başladı. Hakim, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların dava dosyasına girdiğini bildirdi.

ANAYASA HUKUKÇULARININ GÖRÜŞLERİ DE DOSYADA

Mahkeme hâkimi, duruşma öncesi gelen dosyaları okudu. Bu dosyaların daha önce İstanbul'dan istenen dosya olduğu görüldü. Hâkim, davalı CHP tarafının sunduğu Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun bilimsel görüşlerinin de dosyaya eklendiğini açıkladı.

CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

MUHTEMEL SENARYOLAR

Tarihi davada mahkeme kararına ilişkin 3 olasılık var. İşte o ihtimaller;

1-Mahkemenin ertelenmesi.

2-Butlan kararı çıkar ama tedbir kararı çıkmaz.

Bu Özgür Özel yönetimine mutlak butlan kararını İstinaf'a ve temyize götürme hakkı verir. Mutlak butlanın uygulanması için temyiz kararının sonucu beklenir. Bu durumda karar etkili olmaz, kadük olabilir.

3-Tedbirli mutlak butlan kararının verilmesi. Karar 15'inde çıkar, tedbir kararının gereği Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime getirilmesi ise 18 Eylül'de resmi bir yazı ile bildirilir.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ YOLU: MUTLAK BUTLAN

Mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi halinde ise başka bir ismin "kayyum" olarak atanması bekleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden partinin kayyuma teslim edilmeyeceği ve görevi kabul edeceği iddia ediliyor.

"TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dava öncesi parti içinde "mutlak butlan" kararı ve "kayyum" tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir TV kanalında son yaptığı açıklamada, " Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum" dedi. CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin ise bugün yaptığı açıklamada, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'dan inşallah partimiz lehine bir karar çıksın." diye konuştu.

DAVA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Ancak Özel'in bu açıklamalarına rağmen CHP'de 21 Eylül'de kurultay kararı alındı. Son kongrenin mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı iddia ediliyor. İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor. Ayrıca parti kurmayları, 900'ün üzerindeki delege imzasıyla alınan kurultay kararının, Kılıçdaroğlu partinin başına geçse dahi etkilenemeyeceğini öne sürüyor.

CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

MAHKEME, İL KONGRESİNİN İPTALİ DOSYASINI İSTEDİ

Öte yandan İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi.

CHP, mahkeme kararına itiraz etti. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı. Mahkeme ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. Bu karar sonrası CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'na ilişkin davada birbirine benzer iddialar bulunduğu için mahkemenin dosyayı talep ettiği belirtiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

İDDİALAR NELERDİ?

15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü. İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında ise SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor. Ayrıca mahkemenin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında oy kullanması tartışmayı alevlendiriyor.

DAVA ÖNCESİ SON GELİŞMELER NELER?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Toplantı, bugün saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara'da partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingi düzenledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dün Özel'le görüştü.

CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

CHP'NİN 38. KURULTAYI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı. İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025'te CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceğini duyurmuştu. 6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP KURULTAY DAVASI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıyla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.

