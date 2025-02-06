Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

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Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

06.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık" dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip bedava ev sözü verip sonra buhar oldu. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye, Gölbaşı'ndan Kahta'ya Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya'daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Hatıralarını dualarla yaşatmaya devam edeceğiz. Milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Dün şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyorum.

"BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sarsıntılar sadece bu bölgedekileri değil hepimizi derinden etkiledi. 14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı. Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

"O GÜN YIKINTILAR İLE DOLAN SOKAKLARIMIZ..."

Herkes tek yürek tek bilek oldu. Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik. Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. İnşa edilen okul ve hastaneler ile, verilen teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, çelik irade ile şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılar ile dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gülüşü ile yeniden çiçekleniyor.

"2,6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM YAPTIK"

Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

"BAKANLIK VE BELEDİYELERİMİZ OLAĞANÜSTÜ ÇABA GÖSTERDİ"

11 bin km'yi aşan iç me suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Türkiye'nin sınır ve kıyı uzunluğu da 11 bin km'dir. Bugün Türkiye çevresini dolanacak uzunlukta altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hayatın normale dönmesi için bakanlık ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi. 42.5 milyarlık bedel ile 110 sağlık tesisi tamamlandı. 34 sahra hastanesi 176 acil müdahale ünitesi kurduk. 58 milyar dolarlık tesislerin inşası devam ediyor. 557 acil yardım istasyonu yanı sıra 938 ambulans ile sağlık hizmetimizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

"524 OKUL VE 7 BİN 500 DERSLİĞİN YAPIMINI TAMAMLADIK"

Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması için yargı seferberliği başlattık. Bini hakim savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. 13 adliye 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp inşası da devam ediyor. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim faaliyetleri 11 bin okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekte idi. Bugün 132 bin 168'e ulaştı derslik sayımız. 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. 1241 yeni okul ve 19784 derslik yapacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırmış olacağız.

ULAŞIM NOKTASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ulaşımda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 kesimde 336 km'lik uzunlukta bağlantı ve imar yolu ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. 1275 km'lik hattın 1060 km'lik yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa sürede hizmete açılacak. Hatay Havalimanı uçuş pistinin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminali kurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

"YATIRIMCILARIN YANINDA OLDUK"

Yatırımcıların pek çok alanda yanında olduk. 15 organize sanayi bölgesi ve tesisler için 14 milyarlık kaynak sağladık. 34 adet sanayi alanı ilan ettik. Sanayi işletmelerinin hasarı için 2025 yılı için 3 milyar ila ödenek tahsis ettik. Bölgede 204 milyar yatırım büyüklüğüne sahip 50774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik düzenledik.

Kısa çalışma programında 1 milyar liralık ödeme yapıldı. 18 bin afetzede öğrencimize öğrenim bursu tahsis ettik. 7.090 öğrenciye 10 milyon lira üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığı'mız 12 cemevinin bakım onarımını yaptı. Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.

"MUHALEFET BEDAVA EV SÖZÜ VERİP BUHAR OLDU"

Biz devlet bölgesini yıl dönümlerinde hatırlayan, laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız. İhya ve inşa çalışmalarını başarı ile yürütüyoruz. Muhalefetin de belediyelerinde reklama ayırdığı bütçeyi deprem bölgesine ayırarak çalışmalarımıza katkı sunmasını bekliyoruz. Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez.

Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip bedava ev sözü verip sonra buhar oldu. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu. Biz ise ilk günden beri elimizi çekmedik. Bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Zerrin Karakütük:
    Türkiye seninle çağ atladı devrim yaptın Allah razı olsun 20 189 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    3 gun sonra mudahele ettiğinizi millete çadır ve gida maddesi sattığını depremzedeye hakaret ettiğinizi millet unutmadi 99 41 Yanıtla
    19815530:
    hayırdır kime kime ne satmış o yapacak kadar adi olanlar chp ve gurühüdur 0 0
  • miray:
    Deprem Yardım Paraları Ne Oldu Recep bey Kasa Doldu. 86 32 Yanıtla
  • osman şahin:
    HALA ÇADIRLARDA VE AĞIR HASARLI EVLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR VAR NEREYE YAPTINIZ HARCAMAYI 71 14 Yanıtla
    My Way:
    Yalan yanlış konuşma ben deprem bölgesindeyim ve çadırda yaşayan kimse yok hepsi ya tokideki dairesine ya da lüks prefarbigine geçti. 0 0
  • Engin Engo:
    kimin yüzünden yıkıldı bu evler ? kimler işini yapmadı ? bu tür durumlarda tek suçlu hükümetimize göre doğal afeti yapan Allah. diğer ülkeler önlemlerini alıp vatandaşını korurken bizde ölene rahmet okunup suç Allah a atılır 49 7 Yanıtla
    19815530:
    mal mal yorum yapma 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    haklı gururu mu ya siz varya neyse 39 4 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Depremlere Hazır mıyız Peki? 26 3 Yanıtla
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