Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

"Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması" programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularına cevap verdi ve onlarla birlikte türkü söyledi.

METİN ŞENTÜRK'ÜN ESPRİSİ DAMGA VURDU

Programın başında sanatçı Metin Şentürk, görme engelli gençlerle "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Metin Şentürk'e, programa gelen görme engelli, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile tanışıp tanışmadığını sorması üzerine Şentürk'ün "Onu gözüm bir yerden ısırıyor Cumhurbaşkanı'm." şeklinde cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.

KİTABINI HEDİYE ETTİ

Programa katılan bir anne, dört çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyleyerek, engellilere sağlanan hizmetler için Erdoğan'a teşekkür etti. Çocuklarının verilen destekler sayesinde eğitim hayatlarında sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden anne, 7'nci sınıfa devam eden görme engelli kızı Ravzanur Koçaker'in aynı zamanda hafız olduğunu, oğlu Emirhan Koçaker'in de 10'uncu sınıfa gittiğini belirtti. Ravzanur ve Emirhan ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalı kitabını isteyen Emirhan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.

ŞEHİR HASTANELERİNİN SALGINDAKİ ROLÜ

Annenin, Kovid-19 salgını sürecinde devletin sağladığı imkanlardan yararlanamayan engellilere yönelik farklı uygulamalar olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, salgın sürecinde özellikle şehir hastaneleri sayesinde fiziki olarak sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece hem engellilerin hem de diğer vatandaşların salgın sürecinde rahatlıkla hizmet aldıklarını belirterek, "Bundan sonra daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Engelli gençlerden Caner, salon futbolunda takım olarak kazandıkları Avrupa Şampiyonluğu kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi. Bunun üzerine Erdoğan, engelli salon futbolu takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapan görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine birincilikle yerleştiğini söyledi.

Hayatı boyunca farklılıkların eksiklik değil zenginlik olduğu bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Başbozkurt, zaman zaman ön yargılarla karşılaştığını, ilkokula ve liseye başlarken birçok okulun görme engelli olmasını ileri sürerek kendisini kabul etmek istemediğini anlattı.

Başbozkurt, bunun üzerine üniversite sınavında derece yapmayı hedeflediğini belirterek, "Bütün insan hakları gibi eğitim hakkı da engelli veya engelsiz her bireye eşit şekilde tanınması gereken bir haktır. Engellilerin de bu bilincin toplumda yerleşebilmesi için eğitim hayatındaki başarılarla görünür kılınmasının önemli bir adım olacağına inanıyordum ve bu şekilde 2016'da bu hedefimi gerçekleştirdim." dedi.

"İNSANOĞLU AZMETTİKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY TANIMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbozkurt'un durumunun tüm topluma örnek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nedir bu? Bir, küçümseyemezsin, onları aşağılayamazsın, onlara eğitim öğretim kapılarını kapayamazsın. Çünkü özellikle Ayşe Begüm'ler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşa aşa, evelallah buralara geliyor. Demek ki insanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor ve profesör de oluyor, mesleğinde temayüz edip gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na, Ayşe Begüm Başbozkurt ile ilgilenmesi talimatını verdi.

Başbozkurt, geçen günlerde yasalaşan 5. Yargı Paketi ile engellilerin hakim ve savcılık yapamayacağına ilişkin maddenin değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan bu değişiklikle görme engellilerin hakimlik mesleğini yapmaları önünde yasal bir engel kalmadığını söyleyebilir miyiz? Kaymakam, vali, büyükelçi gibi üst düzey kamu görevlerinde engelli bireylerin yer alması için düzenlemeler yapılacak mı?" sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bakan yardımcısı olduğuna dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de kanundaki değişikliğin engelliler için önemine işaret ederek, Başbozkurt'a her konuda destek olacağını söyledi.

Başbozkurt gibi hukukçu olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engellilerin bu zamana kadar hakimlik sınavını kazansalar da kanun sebebiyle elendiklerine işaret ederek, artık bu engelin aşıldığını dile getirdi.

Engelli başka bir vatandaş da yaptığı çiniyi Erdoğan'a hediye etti.

YEMEN TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Erdoğan, bedensel engelli bir öğretmenin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması talebine, "Onun çalışmaları evelallah son safhaya geldi." yanıtını verdi.

Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu. Siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Hamdolsun güzel bir ekibimiz var. Bu güzel ekiple Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetimizin gitmediği yer yok. Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var. Bundan çok çok mutluyuz, sizlerle mutluyuz. Sağ olsun Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik ve Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz onlar da Gençlik ve Spor'da bu işlere önem verdiler. Tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor; aşkınan koşan yorulmaz."

Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.

Programda, İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İnci Okan da kemanıyla müzik icra etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.