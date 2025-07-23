Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile acı ve gözyaşıyla dolu bir dönem kapanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Yargıtay Başkanı Ömer Çerkez, Polis Okulu Müdürleri, Polis Akademisi yöneticileri ve akademisyenleri ile öğrenci aileleri katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine şehitleri anarak, gazilere de şükranlarını sunarak başladı. Erdoğan, "Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası, şüheda yurdudur. Gaziler otağıdır, erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz, şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN SEVİNÇLERİNE ORTAK OLUYORUZ'

Erdoğan, bugün Polis Akademisi'nin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencinin sevinçlerine ortak olduklarını kaydederek, "Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nde 162, Polis Meslek Yüksekokulumuzdan 2 bin 441, Polis Meslek Eğitim Merkezi'mizden de 5 bin 604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere, emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Her birinize şimdiden, üstün başarılar diliyorum. Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek, burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum" diye konuştu.

'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN HER BİR MENSUBU BU MİLLETİN GÖZ BEBEĞİDİR'

Emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahip olunduğunu belirten Erdoğan, "Bu sene, Polis Teşkilatımızın 180'incı kuruluş yıldönümünü kutladık. Polis Akademimiz ise 146'ncı yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksekokullarla Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında, Türk polisine yakışır şekilde özverili çalışıyor, devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum; üzerinizdeki üniformalar, hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler, bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai gözetmeden, 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HAKKI GÖZETİRSENİZ, DEVLET SİZE OMUZ VERİR'

Erdoğan, "Sizler kimi zaman en çetin arazilerde, en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını biran olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Adaleti yaşatırsanız, millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır. Polis Akademimizin logosundaki çift başlı kartal, bizim sınırları aşan cihanşümul anlayışımızı; Koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı; 8 köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar emniyet teşkilatının her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Çalışma şartlarının düzenlenmesinden özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden insan kaynaklarının geliştirilmesine, polislerimize daima destek olduk. Yakın zamanda emniyet hizmetleri mensupları atama ve yer değiştirme yönetmenliğinde yaptığımız değişiklikle polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yine 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca hakarete, kışkırtmaya, asitli baltalı, saldırılara rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

'ANA MUHALEFETİ ÖZENLİ BİR DİL KULLANMAYA DAVET EDİYORUM'

Erdoğan, CHP'nin polislere yönelik dile getirdiği ifadeleri eleştirerek, şunları söyledi:

"Polis demek; geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir. Polis demek her an hukukun emrinde, adaletin, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Polislerimizin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Bu vatan için bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin, polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar, polisin suçüstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. 'Elimizde şu kadar saatlik video kaydı' var diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bakın bunun adı siyaset değildir, çamur at izi kalsın, pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var. Sağda solda konuşacağına, versene mahkemeye. Ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye, kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle de ana muhalefeti emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

'HİÇBİR TUZAK, BU TARİHİ YOLDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEK'

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, "Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın, nazlı hilalin gölgesinde, ezan-ı Muhammedilerin huzur veren ikliminde 86 milyon hep birlikte, güven içinde, kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek" dedi.

YERLİKAYA: TERÖRE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Tarih boyunca mazlumların duası olduk. Mazluma zulmedenlerin korkusu olduk. Bu mazi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük sermayemizdir. Zat-ı Devletlerinizin ifade ettikleri gibi; 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri, hepimizin rehberidir, kırmızı çizgimizdir.' İşte karşınızda duran bu kahramanlar, bu sözlerinizin teminatıdır. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Hangi renk bültenle aranırsa aransın, ister sınırlarımızda, ister sınır ötesinde suçluları takibimiz asla bitmeyecek. Hangi ine girerlerse girsinler, onları tek tek yakalayacağız. Milletimizin karşısında duran, karşısında bizi bulacak. Hiçbirine aman vermeyeceğiz. Tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilere diploma ve hediyelerini takdim etti.

Haber: Aybala MELEK- Umutcan ÖREN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,