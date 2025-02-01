Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu: (3)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları, bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir." dedi.

Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İzmir'deki 5 Millet Bahçesi projesinden birinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, diğerleriyle ilgili çalışmaların da çeşitli safhalarda sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, kara yollarında İzmir'in 2002 yılında 431 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini, 977 kilometreye çıkardıklarını vurgulayarak "Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir Çevre Yolu'nu etaplar halinde tamamlayıp Konak Tüneli'ni de açarak şehir içi trafiğini rahatlattık. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu inşa ederek yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini, 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nu açtık. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir- Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Demir yollarında İzmir'in trafik sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla İZBAN Projesi'ni hayata geçirdik. İZBAN, şehrin kuzeyindeki Aliağa'dan güneyindeki Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor." diye konuştu.

Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2027'de bitirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Erdoğan, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdüklerini aktardı.

"İzmir'e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nı yenileyip, kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini, 2024 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardıklarını belirtti.

"Deniz yolunda İzmir- Yenifoça Yat Limanı'nı açtık. Özdere, Dikili, Çeşme-Şifne, Çeşmealtı ve Şakran'da 5 yeni yat limanı için etüt proje hazırlıyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Su ve sulama yatırımlarında son 22 yılda şehrimize 8 içme suyu tesisi, 52 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, barajlar, yer altı depolama tesisleri gibi toplam 225 tesis inşa ettik. İzmir'e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 5 teknopark, 101 araştırma geliştirme merkeziyle 25 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde, 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek 111 bin kişilik istihdam sağlandı. Şubat ayında Çeşme'ye seneye de Karaburun'a doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki yıllarda İzmir'e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız.

Sizlerden bunları her İzmirli kardeşimize anlatarak tamamen yalan ve talan kılıfı haline dönüşen istismarcı ideolojik söylemler yerine, eser ve hizmet siyasetine yönelmelerini sağlamanızı istiyorum. Bunu başardığımızda milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına kadar İzmir'in tüm temsili mevkilerde bulunan AK Parti bayrağını dalgalandıracağımızdan ben şüphe duymuyorum. Böylece bu şehirle ilgili oluşturulmaya çalışılan haksız algıları, seviyesiz yakıştırmaları, temelsiz ön yargıları da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. İzmir'e ve sizlere güveniyorum, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun."

İzmir'i temsil etmeyi beceremeyenlerin, bu şehrin, ülkenin içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadelelere kayıtsız bir yer olduğu intibası vermek için de özel bir gayret sergilediğini ifade eden Erdoğan, halbuki İzmir'in yıllarca mazlumların derdiyle dertlendiğini, yüreğini de toprağını da onlara açmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

"Hiçbir hadiseye duyarsız kalmamız mümkün değil"

Erdoğan, Osmanlı'nın son döneminde, Ege'nin muhtelif yerlerinde, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, diğer yerlerden evlerini terk edip gelmek zorunda kalan yüz binler ve milyonların önce İzmir'e sığındığını anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kısmı ülkenin başka yerlerine gitse de önemli bir bölümü de İzmir'i kendine yeni vatan olarak seçmiştir. Aynı şekilde ülkemiz içinde nüfus hareketlerinin çok arttığı dönemlerde İzmir; Mardin'den Erzurum'a, Konya'dan Kars'a, Afyon'dan Ağrı'ya, Sivas'tan Balıkesir'e kadar pek çok farklı şehirden insanın yeni yuvası olmuştur. Gerisinde nice acı hikayeleri, nice umut arayışlarını barındıran böylesine bir demografik zenginliğe sahip İzmir'in gündemini, Türkiye'den ayrıştırmaya kalkmak en hafif tabiriyle gaflettir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin hepsi, ülkemizin bugünkü konumunu ve gelecekteki hedeflerini yakından ilgilendiren mahiyete sahiptir. Dolayısıyla Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız, hiçbir hadiseye duyarsız kalmamız mümkün değildir. Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan Suriye'deki devrime, Balkanlar'daki gerilimlerden Afrika'daki anlaşmazlıklara, Akdeniz'deki enerji ve etki çekişmelerinden Kafkasya ve Orta Asya'daki arayışlara kadar her konu bizim gündemimizdedir, öyle olmak mecburiyetindedir. Hatta bu listeyi Antarktika'da araştırma istasyonu kurmaktan, uzaya çıkma çalışmalarına kadar çok daha geniş bir alana teksif edebiliriz. Daha savunma sanayiinden imalat sektörüne, turizmden lojistiğe kadar iddia sahibi olduğumuz pek çok başlığı saymıyorum bile."

Geçmişte Türkiye'nin dünya yönetim sisteminin yeniden kurulduğu kritik dönemlerde, karar vericilerinin vizyonsuzluğu sebebiyle maalesef hakkı olan yerlere gelemediğine işaret eden Erdoğan, "Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 1970'li, 1990'lı yıllarda bu üzüntü verici hakikati tekrar tekrar yaşadım ama artık hem altyapısı hem yönetim anlayışıyla eski Türkiye yok. Bugünkü kalkınma seviyemizi, bölgesel gücümüzü, küresel etki alanımızı geçmişte mukayese etmeye kalkmak bile ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur." ifadelerini kullandı.

"Bizim umutlu olmak için çok sebebimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan yanlış sosyal medya üfürükleriyle eskiyi yüceltmeye çalışan güruhun amacının, hakikatleri ortaya çıkartmak değil, umutsuzluğu körüklemek olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Merhum Cemil Meriç, 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar vatanlarını yaşanmaz kılanlardır' diyor. Velhasıl bunlar kağıt üzerinde kökenleri ve inançları ne olursa olsun, ülkelerini hiçbir zaman vatan olarak içselleştirmemiş kalpleri ve gözleri hep dışarıda olan mankurtlardır." dedi.

Emperyalistlerin, sinsi ve aşağılık oyunlarında rol almayı ülkelerine hizmet etmeye yeğleyenlerden Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk neredeyse küfre eş değer görülür. Üstelik bizim umutlu olmak için çok sebebimiz var." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, sabit ve dar gelirli vatandaşların canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız. Ülkemizin bölgesel ve küresel güç konumunu tahkim ederek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi sürdüreceğiz. Elbette önümüzde yapmamız gereken çok iş, çözmemiz gereken çok sorun, aşmamız gereken çok engel var."

"Gönülde yatan aslanı biz çok iyi biliyoruz"

Dünyanın en kadim coğrafyasının en gözde yerine sahip olup dikensiz gül bahçesi misali bir hayat tasavvur etmenin gerçekçi olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hemen her ülkenin gönlünde bu topraklara sahip olma isteğinin yattığından hiç şüpheniz olmasın. Kimileri bunu dillendiriyor ama gönülde yatan aslanı biz çok iyi biliyoruz. Bunun için de ülkemize, vatan topraklarıyla, devletiyle, insanıyla, tüm kazanımlarıyla sıkı sıkıya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunu beceremeyen toplumların, nasıl acılar çektiğini, hangi zilletlere maruz kaldığını işte sizler de görüyorsunuz. Türkiye'yi aynı duruma düşürmek için içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajları, kurulan tuzakları, sergilenen ihanetleri birer birer savuşturarak bugünlere geldik. Allah ömür verdiği müddetçe de milletimizle birlikte Türkiye'nin bu dik duruşunu, bu amansız mücadele kararlılığını hep sürdüreceğiz. İzmir'in önümüzdeki dönemde bu mücadeleye, tarihine ve şanına layık bir katkı vereceğine inanıyorum."

İzmir, Ardahan ve Yozgat İl kongrelerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, teşkilatlarda bugüne kadar emeği geçenleri tekrar tebrik ederek yeni görev alanlara başarılar diledi.

Notlar

Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla donatılan salona, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Yollar uzun yollar ince yol kısalır aşk gelince", "Sevdim seni bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana desinler değişemem" ile "Bir ülkenin başına gelebilecek en güzel evlat, en güzel lidersin" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulunuldu. Erdoğan, daha sonra divan kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Ömer Çelik, Ömer İleri, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti İzmir milletvekilleri ile AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı.

(Bitti)