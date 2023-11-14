TBMM'de Gergerlioğlu ve MHP'li Akçay tartıştı, Başkanlık Divanı şaşkınlık içinde izledi

HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP lideri Bahçeli'nin, "Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan AYM'dir" sözlerine TBMM kürsüsünde sert sözlerle tepki gösterdi. "Haddini bileceksin Bahçeli" diyen Gergerlioğlu'na MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sen ağzını topla. Adi herif." diye yanıt verince Meclis'te tansiyon yükseldi. Gergerlioğlu ve Akçay arasındaki tartışmayı Başkanlık Divanı hayretler içinde izledi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE GERGERLİOĞLU'NDAN SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef aldı. Bahçeli, " Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir." ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİLECEKSİN"

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt verdi. Gergerlioğlu şunları söyledi: "Devlet Bahçeli, AYM'den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize 'terörist' diyerek hakaret ve iftira etmiştir. Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Bahçeli, talimatlarını Mustafa Şentop'a dinleterek, vekilliğimi düşürüp 'Adalet Nöbetimde' beni Meclis'ten çıkarsa da AYM'nin 15'e 0, oybirliği kararı ile Meclis'e döndüm. Hadsizliği ve zulmü yendim. Halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın, Bahçeli. Hazmedeceksin Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel. Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını, açıkla."

Ömer Faruk Gergerlioğlu-Erkan Akçay

"PSİKOLOJİK DENGESİ BOZULMUŞ"

Gergerlioğlu'nun sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yerinden söz aldı. Akçay, "Bu, biraz evvel, yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu'nun bütün bu hadsiz sözlerini misliyle, misliyle kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede de psikiyatrik tedavi görmesini salık veriyorum. Yani bu, psikolojik dengesi bozulmuş" dedi.

HAYRETLER İÇİNDE İZLEDİLER

Gergerlioğlu'nun yerinden tepki göstermesi üzerine, Akçay; "Sen ağzını topla. Adi herif. Genel Kurula hitap etmiyor, haddini bilmiyor. TBMM Genel Kurulu'nun mehabetine uygun olmayan konuşmalar yapıyor. İyice sınırı aştı" diye konuştu. Gergerlioğlu, "Sen kimsin. Haddinizi bilin" diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 10 dakika ara verdi. İki vekil arasındaki tartışmayı Başkanlık Divanı hayretler içinde izledi.

Gergerlioğlu ve Akçay arasındaki tartışmayı Başkanlık Divanı hayretler içinde izledi.

BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada AYM'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliği, milli birlik ve kardeşlik ruhunu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde de Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kast eden lekeli kararları bulunmaktadır. Hakkı çiğnemek için emel ve eylem içinde olanlara hak ihlali kararı vebaldir, Anayasa ve yasa karşıtlığıdır. Şehidin, şühedanın haklarını yok sayanların yakasından tutmak boynumuzun borcudur. Milletimizin hayat ve varlık haklarını inkar edenlere sabır göstermemiz söz konusu değildir.

"AYM HUKUK DÜZENİNİN SANCISIDIR"

Hukuk toplumun genel çıkarlarını sağlamak için yasaların tamamıdır. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın denge ve düzenidir. Asıl olan adalettir. Hukuk adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki anlaşmazlık hukuk devleti açısından arzu etmediğimiz durumdur. Pek çok lütuf doğacaktır. Görüş ayrılıkları, yorum farkları içtihat zenginliklerini tahkim edecektir. Eleştiriler, öneriler, derinlikli düşünceler milletin egemenlik çıkarlarını gözeten çıkarımlar hukukun üstünlüğünü güçlendirecek. Suç duyurusuna varan süreç devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenlere, kriz ayini yapanlar avuçlarını yalayacak, hevesleri kursaklarında kalacak. AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. AYM'nin bireysel başvurularda hukuk düzenin tahrip edecek kararlar alması, sürüklenme halidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"HDP'NİN KAPATMA DAVASINDA AYNI HASSASİYETİ NEDEN GÖSTERMEDİNİZ?"

Yasa koyucunun hükümlerini yok sayması vakayi hayriyeden sapma halidir. TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasından kesinleşen 18 yıl cezası bulunan Can Atalay'ın başvurusunun 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması, HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin niye gösterilmediği akıllara gelmiştir.

"GAZİ MECLİS ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VESAYETİ ALTINDA DEĞİLDİR"

Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına ihlal kararları yeniden yargılama sebebidir. Anayasa Mahkemesi TBMM'Ye karşı yetki alanını genişleterek ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Gazi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir. Milletin üstünde bir güç olamaz.

"CESARETİN VARSA KANDİL'E GİT"

TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır. Oturanlara sesleniyorum, siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecek. Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetti. Cesaretin varsa Kandil'e git. AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır."