Gökhan Zan\'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler

Politika

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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Belediye Başkan adaylığı geri çekilen Gökhan Zan'ın iddiaya göre ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise suskunluğunu bozdu.

TİP'in, önceki gün Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu. TİP'in açıklaması sonrası Zan'ın suç duyurusunda bulunup "şantaj, iftira ve montaj" açıklaması birçok iddiayı da beraberinde getirdi. İddialar henüz sıcakken bu kez de Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen bir telefon görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan'ın AK Parti Hatay İl Başkanlığı binası tuvaletinden arandığı ve Zan olduğu düşünülen kişinin ise 5 milyon dolar için pazarlık etmesi ses kaydına yansıdı.

Gökhan Zan

"HATAY'DA AK PARTİ BİNASI YOK, KONTEYNERDE HİZMET VERİYORUZ"

Ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise suskunluğunu bozdu. T24'e konuşan Yeşildal, "İddiaları reddediyorum. İlgili kişileri tanımam, hiçbir temasım olmadı. İsmim geçtiği için de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan olduğu şuradan belli. Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal

GÖKHAN ZAN'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SES KAYITLARI

Gökhan Zan'a ait olduğu ses kayıtları şöyle:

Turgay Kocakaya: "Gökhan, 3 milyon tamam değil mi? Net, yani sıkıntı yok. Bana teslim edilecek."

Gökhan Zan: "Neden 5 demedin?"

Turgay Kocakaya: "Devam ederim, ben bir teklifte buldum. Sana sormadan bir şey diyemedim ki."

Gökhan Zan: "'5 istiyorum' de."

Turgay Kocakaya: "Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı'ndayım. İçeride AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildal var. Gündüz konuştuğumuzu konuştum. Adaylıktan çekilme asla olmayacak, ben zaten 'bunu garantiye aldık' dedim. 3 milyon veriyorlar. Kuzenim orada şunu söyledi; 'Ya bir pozisyon falan ama pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? Belediye mi? Yoksa Külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey' dediler.

Gökhan Zan: "Abi, şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Hatayspor'la ilgili de olabilir. Mesela Hatayspor'u alırsak, Hatayspor'un orada sportif direktörü, CEO'su, başkanı gibi olabilir."

Turgay Kocakaya: "Tamam canım. O kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler baya iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim, onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. 5'e çıkarabilirim yani."

Gökhan Zan: "Aynen aynen."

Turgay Kocakaya: "Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar."

Gökhan Zan: "Tamam, sen hallettin ama benim haberim yok."

Turgay Kocakaya: "Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii."

Gökhan Zan: "Herhalde, neyi soruyorsun abi, iyi misin sen?"

Turgay Kocakaya: "Ya 3 milyon TL değildir, dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı?"

"KAYITLAR MONTAJ"

Ses kaydının yayınlanmasının ardından Sözcü TV yayınında konuşan Zan, kaydın montaj olduğunu iddia etti. Zan, TİP Genel Merkezi'ne 'Suç duyurusunda bulunalım, kaydın montaj olduğu belirlensin' dediğini ancak Genel Merkezin kendisini bu konuda yalnız bıraktığını söyledi. Kaydın yayınlanmasının itibar suikastı olduğunu ifade eden Zan, herhangi bir yayın yasağı yoluna ise gitmeyeceğini kaydederek, "Asla geri adım atmayacağım." ifadelerini kullandı.