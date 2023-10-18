 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 208 kişi yakalandı - Son Dakika

31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 208 kişi yakalandı

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda, 208 şüphelinin yakalandığını belirtti. Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 31 ilde eş zamanlı olarak zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 208 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı: NARKOGÜÇ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı

944 PERSONEL KATILDI

Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı.

İçişleri Bakanı: NARKOGÜÇ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 247 gram skunk, 6 buçuk kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı: NARKOGÜÇ Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Ankara, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 208 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in "Hastaneyi biz vurmadık'' tezini böyle çürüttü
16:28 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
16:18 Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak
16:21 Şırnak'ta 16 yaşındaki sevgilisini öldüren genç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:11 Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti
15:57 Kapanacak özel hastaneyle ilgili skandal iddia: Çalışanların tazminatının yarısını ödemiyorlar
15:54 Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı
15:45 Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek
15:36 Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var
15:22 Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 16:59:25. #1.13#
SON DAKİKA: 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 208 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement