31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 208 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 31 ilde eş zamanlı olarak zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 208 şüpheli yakalandı.

944 PERSONEL KATILDI

Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 247 gram skunk, 6 buçuk kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.