İnegöl'de Tefeci Çetesine Operasyon: 35 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

İnegöl'de Tefeci Çetesine Operasyon: 35 Kişi Gözaltına Alındı

İnegöl\'de Tefeci Çetesine Operasyon: 35 Kişi Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 28.09.2023 14:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve tefecilik, yağma, dolandırıcılık gibi suçları işleyen Terkinler çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çete lideri ve yardımcıları dahil olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait silahlar, para, tapu senetleri ve diğer suç delilleri ele geçirildi. Ayrıca, çetenin mal varlığına da el konuldu. Operasyon sırasında çete üyeleri basın mensuplarına tepki gösterdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde neredeyse tüm ilçe halkının kabusu haline gelen tefeci Terekinler çetesinin 35 üyesi JÖH ve Robokop kıyafetli jandarma timleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında İnegöl Adliyesine getirildi. Zırhlı askeri araçlardan tek tek indirilen çete üyeleri adliye girişinde kafalarını bile kaldıramadı. Zanlılar gazetecilere terlik fırlatıp, "Çok güzel reklam yaptınız bizi" dediler.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.'nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.
Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.
2 milyon lira çamaşır makinesinden çıktı
Jandarmanın 450 personel ile sabaha karşı eş zamanlı 4 ilde yaptığı operasyonlarda çete üyeleri tek tek yakalandı. Tefeci çetesinin vatandaşlardan çökerek ele geçirdiği tapu ve senetler ile suçta kullandıkları tabancaların yaşadıkları evlerden çok kullandıkları araçlarda çıkması dikkat çekerken İnegöl'de Terkinler çetesine ait bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içerisinde 2 milyon lira para ele geçirildi. Her biri buruşturulup çamaşır makinesine atılan 2 milyon liraya jandarma ekipleri el koydu.
Spor kulübüne sponsor olmuşlar
Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı. Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları bile yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.
İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların başlamadan bittiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 8 aydır gizli ve derinden yürüttüğü süreçte 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.
Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı, tefeci çetesinin terör bağlantısının da olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.
Jandarmadan olağan üstü güvenlik
Gözaltındaki 35 çete üyesi jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında İnegöl Adliyesine getirildi. JÖH ve Robokop kıyafetli jandarmalar tarafından araçlardan indirilen çete üyeleri adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına "çok güzel reklam yaptınız bizi" dedi. Bir çete üyesi ise ayağındaki ayakkabısını basın mensuplarına fırlattı. Jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken adliye girişine bir süre kimse alınmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İnegöl'de Tefeci Çetesine Operasyon: 35 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Tefeci Çetesine Operasyon: 35 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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