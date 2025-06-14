Özgür Özel Bayburt'ta Mesaj Verdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Bayburt'ta Mesaj Verdi

Özgür Özel Bayburt\'ta Mesaj Verdi
14.06.2025 16:41
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CHP lideri Özgür Özel, Bayburt'ta miting düzenleyerek iktidarın kalelerinin yıkıldığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "' Bayburt, AK Parti'nin kalesi' dediler. 'Bu ezberler ve eski siyaset bitti. Gideceğim; kucaklaşacağım, Bayburt, bizi bağrına basacak' dedim. Siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Bayburt; AK Parti'nin, Tayyip beyin kalesi değil, bir bütün olarak bu milletin kalesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında Bayburt'ta, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Saraybahçesi Meydanı'nda gerçekleşen mitinge; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan Özel, "Bugün, Bayburt'a sizlerle kucaklaşmaya, sizlere koşmaya geldiğimizde birtakım haksız söylemlerin yerle bir olmasını ümit ediyordum. 'Bayburt'ta gideceğim' diyorum. 'Gitme, 19 Mart'tan sonra orada bir şey olmadı' dediler. 'Bayburt, AK Parti'nin kalesi' dediler. 'Bu ezberler ve eski siyaset bitti. Gideceğim; kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak' dedim. Siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Bayburt; AK Parti'nin, Tayyip beyin kalesi değil, bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt artık iktidar dostu bir şehir değildir. Bayburt, bu iktidara çok dostluk yaptı, çok destek verdi. İktidar, Bayburt'un yaptığı dostluğu ona yapmadı. Bizler, Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya, yapılmayanın fazlasını yapmaya geliyoruz. 14 yıl sonra Bayburt'a bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra size söz olsun; bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Dün babamın evinden, anamın kucağından, canım Manisa'mdan kalktım; Bayburt'a geldim. Ferdi başkanın vefatı, bütün Türkiye'yi üzdüğü gibi Bayburt'ta da üzülmeyen, gözü dolmayan kalmamış onu gördüm. Ne hatimler yollamış ne dualar etmişler. Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, Ferdi için üzülen her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Bayburt'a bereket getireceğiz inşallah" diye konuştu.

'MİLLETİN ASLA HOŞ GÖRMEDİĞİ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ'

Partisinin 47 yılın ardından birinci parti olduğunu ifade eden Özel, "Ülkenin tamamı sıkıntılar içerisinde. Söz ve karar millette olması gerekirken 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmıştır. Bizler de onlara saygı duyduk. 31 Mart'ta onlar ilk kez ikinci parti oldular. CHP, 47 yıl sonra 1'inci parti oldu. Bizim 47 yıl boyunca gösterdiğimiz anlayışı, sabrı ve saygıyı 47 gün göstermediler. Partimiz, oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir. İktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır. Arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan kaçarak, Türkiye'yi baskı ile yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de zarar veren bir krizi aşamayınca milletin kararı ile inatlaşan iktidar; yasama, yürüme ve yargıyı şahsileştirmiş ve egemenliği altına alarak Türkiye'ye büyük bir kurumsal çöküş yaşatmaktadır. Bir partinin, bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içerisindeyiz. Onlar milleti düşünmüyorlar. Bedeli, maalesef suçu olmayanlar ödüyor" dedi.

'BU MÜCADELEYİ MEYDANLARA TAŞIYACAĞIZ'

Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete ara zam almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Asgari ücretli 22 bin TL ile geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret, zam almaya başladığı andan itibaren TÜİK'in rakamlarına göre 3 bin 300 TL erdi. AK Parti geldiği gün, asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Herkes hesabını yapsın. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz ama 14 bin 500 TL veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. AK Parti'nin yaptığını görmek lazım. Her zamda cebinizden biraz biraz alarak, bugün ki hesapla o beğenmedikleri Bülent Ecevit'in ve Bahçeli'nin birlikte koalisyon yaptıkları dönemde eleştirdikleri Ecevit'in 8 çeyrek altın verdiği bugün ki para 45-50 bin TL oluyor. Oralardan 14 bin TL'ye getirdiler. Emekli ve asgari ücretli bunu hak ediyor mu? Emekliyi; açlığa, sefalete mahkum edenlere karşı Temmuz ayında ya o ara zammı asgari ücretli için seyyanen zammı da emekli için alacağız ya da bu mücadeleyi meydan meydan taşıyacağız. Duyması gereken herkes duysun; ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zammı bir şekilde almanın mücadelesini veriyorlar" diye konuştu.

'FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKIYORUZ'

Özel, "Türkiye'nin çevresi yangın yeri. Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor, Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor. İsrail'in Gazze'deki, Filistin'deki katliamları sürüyor. Şimdi 50 binden fazla Filistinli, çoğu kadın ve çocuk katledilmişken buna karşı önce Amerika sessiz kaldı sonra da Trump geldi 'iyi oldu' dedi resmen. 'Bunları buralardan ötelere götürelim' dedi. 'Burayı güzel bir sahil kenti yapayım, kumarhane açayım' dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin kısık sesle, küçük harflerle konuşması Trump'a karşı ise suspus olması çok çok üzücü. Çok rahatsız edici, çok endişe verici, çok şüphe çekici bir iştir. Biz iki gündür İsrail'in İran'a yaptığı saldırıları kınıyoruz. İran'ın misillemeleri ile işin büyümesinden, nükleer sızıntıdan, yanı başımızdaki yeni savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta Sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil, Trump'a 'Sen buna niye yüz veriyorsun, niye şımartıyorsun, niye tepemize bindiriyorsun, niye Müslüman kanı döküyorsun' diye Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum. Filistin'e sahip çıkıyoruz. İsrail'e meydan okuyoruz, Filistin'le dayanışma gösteriyoruz. Bu konuda bütün Türkiye'nin birlikte olması gerektiğini, Filistin meselesinin Türkiye'nin ulusal meselesi, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da herkes şunu bilsin ki; 3'üncü genel başkanımız Başbakan Bülent Ecevit ile Yaser Arafat'ın ilişkisi neyse bizim Filistin'le olan ilişkimiz odur" dedi.

'HER GÜN YENİ BİR İFTİRA ATIYORLAR'

'Hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar' ifadelerini kullanan Özel, şöyle konuştu: "19 Mart darbesinin üstünden tam 87 gün geçti. Cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz sevgili Ekrem İmamoğlu tam 87 gündür içeride tutuluyor. Bunun için 60 milyar dolar rezerv sattılar. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Adalete güven dip seviyelerin de altına ulaştı. Biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için, bu darbeye teslim olmamak için, esas olanın milli irade olduğunu bir kez daha söylemek için o gündür bugündür önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece, sonra Maltepe'de 2,5 milyonla ardından Samsun'dan yola çıkarak ve tüm Türkiye'yi meydan meydan adım adım gezerek, bu haksızlıklara bu iftiralara karşı direniyoruz. Şunu söyleyelim, bu iftiraların tamamı, örneğin ilk gün, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 560 milyar lira çalmışlar' dediler. Bunun 6 yıl boyunca İstanbul bütçesinin 496 milyon olduğu, bunun yüzde 60-70'inin sabit ödemelere gittiği, bütün hizmetlerin buradan yapıldığı Sayıştay denetiminde 1 kuruşunun hesabının verilemediği ortaya çıktı; bir daha konuşmuyorlar. Ama her gün bir yeni yalan, doğrusu çıkınca susuyorlar. Her gün yeni bir iftira atıyorlar. Masum kadınları evlatları ile tehdit ediyorlar, iş adamlarının şirketine çöküp 'buraya bir imza at, şirketinin başına geç' diyorlar. 'Eğer bu imzayı atarsan evine gidersin, yoksa 20 yıl yersin2 diye insanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Ama o günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk ne bir kuruş rüşvet ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar."

'İDDİANAMEYİ HAZIRLAYIN, KANITLARI ÇIKARIN'

Özel, "Buradan yiğit Bayburtluların gözlerinin içine baka baka söylüyorum. Sayın Erdoğan bundan tam 3 ay önce demişti ki 'Göreceksiniz 1 ay sonra birbirlerinin yüzüne, birbirlerinin gözüne, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. 'Ben her siyasi görüşten Bayburtlunun olduğunu bildiğim bu meydanda Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır. Anketlerde Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar, yüzde 25. Geri kalan insanlar inanmıyor. Şimdi bilmiyor musunuz, Bayburt'ta AK Parti güçlü, MHP güçlü. Siz de şahitsiniz. Bayburt'ta bu iftiralara inananlar var mı? Namuslu, şerefli insanlara kara çalmak, aileleriyle uğraşmak, çocuklarıyla tehdit etmek, yıllarca emek emek biriktirilmiş olan mallarına çökmek, daha sonra da dediğim gibi 'iftira at, al buradan çık' demek hukuk değildir. Yapılan iş siyaset de değildir. Bunun için buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha büyük bir öz güvenle sesleniyorum ki sen savcına mı güveniyorsun? Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın, kanıtları çıkarın, mahkemeyi TRT'den yayınlayın. Hodri meydan" diye konuştu.

FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Bayburt'ta Mesaj Verdi - Son Dakika

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