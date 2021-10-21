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Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: "Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: "Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...

21.10.2021 13:54
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kars İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda STK'lar ve muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum kabahati bizde. Vatandaşın sofrasına ortak olmadığınız zaman, biraz uzak biraz mesafeli olduğunuz zaman niye size oy versin? Kendi kabahatimizi de anlatmak için buradayız. Vatandaşın sofrasına ortak olmadığınız zaman, oturup dinlemediğiniz zaman, biraz uzak, biraz mesafeli olduğunuz zaman niye size oy versin" dedi.

Kars'ın ciddi bir genç nüfus kaybı olduğuna dikkat dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kars neden son 20 yıldır kan kaybediyor? Kars'ın genç nüfus kaybı var. Kars'ın geleceği açısından büyük risk. Gençlerin burada kalması, üretmesi, evlenmesi lazım. Turist olarak İstanbul'a, İzmir'e gidebilir. Herkesin karnı sadece İstanbul'da doyarsa Kars ne olacak? Geçmişte bu bölgeye özel sektör yatırımlar yapmamıştı. İmkanlar daha iyi yerde, daha iyi gelir sağlıyorsa orada yatırım yapacaktır ama devlet öyle değildir. Devlet sosyal devlettir. O zaman buralara ciddi yatırımlar yapılmıştı ama bunlar özelleştirildi. Dolayısıyla burada da ciddi bir ekonomik kayıp olmaya başladı. Ağrı'da da, Ardahan'da da aynı durum var. Anadolu'da, Güneydoğu'ya bakın hepsinde aynı sorun var. Buralar bizim toprağımız değil mi neden buralara yatırım yapılmıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Tarım ve hayvancılık için biçilmiş kaftan. Etinin en lezzetli olduğu bölge işte bu bölgedir. Bu kadar değerli bir coğrafya başka bir ülkede hemen hemen hiç yok. Besiciler de şikayetçi. Kars'ta küçük bir gezi yaptık herkes burnundan soluyor. Tam bir sorunlar yumağı. 'Çocuğum işsiz' diyenlerin yüzde 90'ı anneler. Farklı bir tablo içindeyiz; Türkiye olarak, bu kadar bunalmamıştık" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası bürokratlarına seslenen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Bugün Merkez Bankası'nın bürokratları faizle ilgili karar verecekler. Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Vatandaşı daha perişan edecek kararlar almayın. Vatandaşı mağdur etmeyin. Aklınızla, fikrinizle, bilginizle, birikiminizle, eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği ile karar vermeyin. Yazıktır, günahtır bu millete. Planlaması olmayan dünyada hiçbir ülke yoktur. Planlama yapmayan hane de yoktur. Devlette planlama yapar ama devletin planlaması 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlarla yapar. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı neden? Plansız bir ekonomi yönetilemez, bu noktaya gelir.

Bu bölge için tarım ve hayvancılık stratejik sektördür. Devleti yöneten hükümetler planlarken bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesidir, stratejik sektördür diyecek. Yatırımlar, teşvikler yapılır üretim süreci başlar. Burası sadece Türkiye'ye değil Orta Doğu ve Kafkaslara kadar uzanan bölgenin en güçlü tarım ve hayvancılık sektörü olacak. Bunlar düşünemediler ama bu kardeşiniz düşündü kesinlikle yapacağım."

Kılıçdaroğlu'nun STK'larla toplantısı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - KARS

Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...
Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum...

Sivil Toplum Kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kars, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: 'Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Kars'ta STK'lara seslendi: "Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum... - Son Dakika
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