TBMM'nin yeni başkanı 321 oyla Numan Kurtulmuş oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık seçimi yapıldı. İlk iki turda TBMM Başkanı seçilemeyince üçüncü tur oylamasına geçildi.
Üçüncü tur seçimlerinde TBMM'nin yeni başkanı belli oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM'nin yeni başkanı seçildi.
Oylamanın ardından Numan Kurtulmuş Meclis'te milletvekillerine seslendi. Kurtulmuş, önemli bir meclisin başlangıcını yaptıklarını belirtti.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugün gerçekleştirdiğimiz TBMM Başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli meclisin başlangıcını yapıyoruz. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimizin varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir.
Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Türkiye bu yüzyılda büyük kazanımlar elde etti. TBMM'nin kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve kurtuluş mücadelesini kazanmıştır. Bu savaşın öncüleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz.
TBMM'nin 1. meclisinden bize kalan iki değer vardır. Birincisi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an önce kurtarmak, muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız sürece hep beraber omuz ve destek vereceğiz. Bu sadece Seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. TBMM'yi bir kavga mekanı olmaktan kurtarmak bizim görevimizdir. Her alanda partimizin görüşlerini dile getireceğiz ama asla elimizi yumruk şeklinde tutmayacağız ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız.
Yeminleri yaparak göreve başlayan bakanlara başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz seçimlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir kere daha onay verdiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak tescil etmiştir. Meclis'in üzerine düşen büyük bir sorumluluk vardır. O sorumluluk da Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu Anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir.
Meclis'in Türkiye'de çağdaş kuşatıcı milli bir anayasa yaparak Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir yıkıma şahit oldu. 50 binin üzerinde kardeşimiz vefat etti. Bu süreçte yıkımla karşı karşıya kalmalarına rağmen demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçmeyen depremzedelerimize şükranlarımı iletiyorum. Depremin yaralarını sarmak için depremzede kardeşlerimizin emirinde olacağız."
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu. Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.
Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek. Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak. En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.
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