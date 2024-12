TBMM Genel Kurulu\'nda, \'Vergi\' tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz arasında, 'Vergi' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da ilk 3 maddesi dün kabul edilen kanun teklifi üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundur.

GENEL KURUL'DA SÜRYANİCE NOEL KUTLAMASI ESNASINDA MİKROFON KAPATILDI

Kanun teklifinin 5'inci maddesi ile ilgili görüşmeler sürerken söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Türkiye'nin geçici Suriye hükümetinin ardından kurulacak hükümetin tüm azınlıkları kapsayan bir yönetim olması için çaba harcaması gerektiğini aktardı. Aslan, yeni yıl temennisinde bulunurken, Süryanice konuşması üzerine mikrofon kapatıldı. Aslan, mikrofonun kapatılması üzerine, "Şimdi, herkes Kur'an'dan ayetler okurken sistem kapanmıyor, çalışıyor çünkü diyorlar ki, 'Bu, kutsal bir dildir.' Benim demin konuştuğum dil, İsa Mesih'in konuştuğu dildir. Kutsallık arayacaksak bu da kutsal bir dildir. Onun için, lütfen, o zaman ayetler okunduğunda da sistem kapansın. Eğer kapanmıyorsa hiç kimseye sataşmayan ben, inanın, çok çok sataşacağım. Onun için lütfen, eğer kutsallık varsa bütün kutsallıklara önem verelim" ifadelerini kullandı.

ALAGÖZ: IĞDIR'DA SPORA CİDDİ BİR YÖNELME SAĞLADIK

Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5'nci maddesinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından 6'ncı madde üzerine görüşmeler başladı. Bütçe üzerine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Iğdır'ın sporla ilgili geçmişinden kısaca söz etmek istiyorum. Malumunuz, spor bir ildeki, bir ülkedeki kardeşliğin, dostluğun gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesidir. 4 yıl önce Iğdır Futbol Kulübü'nü BAL liginden alıp, Türkiye 1'nci Ligi'ne çıkarıp Iğdır'da spora ciddi bir yönelme sağladık. Amacımız inşallah Süper Lig'e çıkarıp çok daha gurur yaşayacakları bir takım yaratmaktır" diye konuştu.

BAŞARIR: SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKET HİÇ VERGİ ÖDEMEMİŞ

AK Parti'li Alagöz'ün açıklamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Bütçeyi konuşuyoruz. Bütçede de en önemli kalem vergi. Az önce burada konuşan sayın milletvekiline birkaç soru sormak istiyorum, hazır gördüm onu, kendisi Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz. 2020'de pandemi büyük zararlar verdi dünyaya, ülkemize. Kendisi aşıyı getirdi Türkiye'ye, aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı ama bir şeyi merak ediyorum. Alagöz Holding Anonim Şirketi kendisinin şirketi. Bugünün raiciyle 60-70 milyar arası bir ciro yapıyor. Yani 7 milyar 100 milyon 2021'de yapıyor, 5 milyar yapıyor. Görüyorum ki hiç vergi ödememiş hemen hemen ve Iğdır'a, Iğdır Spor'a yaptığı katkıları söylüyor. Vallahi bu kadar aşı getirip 1 lira vergi ödemeyip milyarlar kazanmışsa Iğdır Spor'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatması lazım. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum, Aşı ihalesini al, 1'i 2'ye sat, 1 kuruş vergi verme, milletvekili ol, bütçede ahkam kes. Ya, yazıklar olsun gerçekten, diyecek hiçbir sözüm yok benim" dedi.

ALAGÖZ: HARAM YİYECEK KADAR ŞEREFSİZ DEĞİLİM

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, CHP Grup Başkan Vekili Başarır'ın açıklamalarına cevaben, "Sayın Vekilim bu konuyu daha önce de gündeme birkaç kere Mecliste getirdi. Emin olun ben dikkate almadım çünkü yalanı doğru gibi söylemek büyük bir iş. Konuştuğunuz net yalan, şimdi cevaplarını vereceğim. Şunu söyleyeyim, niye konuşmadım, sizi yanlış anlamak için kurulan bir adama doğruyu anlatamazsınız, bir gün uğraşsanız anlatamazsınız. Bu ülke pandemi döneminde aşı bulamazken, dünyada aşı bulunmazken, 2020 yılının Nisan ayında herkes evinde yatarken ben aşı için klinik çalışma başlattım bu ülkede ve klinik çalışmayı 2020 yılının 11'inci ayında bitirdim. Bahsettiğiniz firmanın Türkiye distribütörü benim, 2013 yılından beri tek Türkiye distribütörü benim. Dünyada 20 eurodan aşağı aşı yok iken ben bu ülkeye 12 dolara aşı getirdim. Bakın, soru sordunuz, ben tüm samimiyetimle cevaplayacağım netim. Ben haram yiyecek kadar şerefsiz değilim. 20 dolardan aşağı dünyada aşı yokken 12 dolara bu ülke 100 milyon doz aşıya erişmeye çalıştı. 5 dolara aşı alıp 12 dolara aşı falan vermedim, aldığım fiyat bellidir. Yarın şirketime gelin, alış faturalarını size göstermeye hazırım. Sabaha kadar buyurun dışarıda konuşalım. Yalanla, iftirayla insanların zamanını çalmayın burada, net. Yalan konuşuyorsun. Yalanı da doğru gibi sunuyorsun. Bir doğru buluyorsunuz, arkasından 100 tane yalan koyuyorsunuz" derken, CHP sıralarından gelen, 'Aşıyı kaça aldın' sorusu üzerine Alagöz, "Değerli kardeşim, ben senin maaşını soruyor muyum? Ben senin ticaretini sormuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞARIR: İTHAL EDİP PARA KAZANDIĞIN BİR PARADAN VERGİ VERMEDİN

Alagöz'ün açıklamaları üzerine CHP Grup Başkan Vekili Başarır, "Ben kendilerine iftira atmadım; bir. Bakın, 2021 cirosu 7 milyar 575 milyon, 2022 cirosu 800 milyon, 2023 cirosu 1 milyar 300 milyon. Dolara vurduğumuz zaman 1,5 milyar dolar. Peki, çıkarıyorum, Alagöz Holding tahakkuk bilgisi listesi; yıl 2023 matrahsız, yıl 2022 matrahsız, yıl 2021 matrahsız. Söylüyorum, devam ediyorum. Diğer Keymen Sanayi, yıl 2023 matrahsız, yıl 2022 matrahsız, 2021 60 milyon vergi ödemiş. Burada yalancı olan, talancı olan, bu ülkeyi zarara uğratan kim? Adam öyle konuşuyor ki aşıyı icat etmiş. Sen aşıyı ithal ettin kardeşim, sen bunu üretmedin, yatırım yapmadın, sen ithal ettin, getirip para kazandığın bir paradan vergi vermedin. Utan, Utan, Utan, Utan" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, birleşime 10 dakika ara verdi.

TARTIŞMALAR ARANIN ARDINDAN DA DEVAM ETTİ

Birleşime verilen 10 dakikalık aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, vergi tartışması ile ilgili, "Biraz önce tartışma oldu ama mikrofonlardan tam duyulmamış olabilir. Zenginin parasını ama yoksulun milli, manevi duygusunu çok seven bu iktidarın zengin milletvekillerinden, paranızda gözüm yok. Cantürk Alagöz'ün ne kadar vergi ödediği soruldu biraz önce burada. Bakın; esnafın, çalışanın, yoksulun maaşlarından, gelirlerinden, çatır çatır, 'Haraç' adı altında vergi alınırken milyonlarca dolar kazanan biri hiç vergi ödememiş. Bu kulağınıza küpe olsun. Bir de bu Türkiye, gerçekten çok ironiler ülkesi. Benden önce söz alan Sadullah Ergin beni Ergenekonculuk kumpasıyla hapsedildiğim dönemin Adalet Bakanıydı. FETÖ'cü diye hapsedildiğim dönemdeki kişi Bekir Bozdağ şu an Meclisi yönetiyor, sevgili Can Atalay'ı ve bir dolu arkadaşımızı hukuksuzca hapiste tutmaya devam eden sistemin başındaki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da burada oturuyor, diyeceğim bu kadar, sıfır vergi, sıfır adalet; işte, size saray rejimi" diye konuştu.

ALAGÖZ: NE ŞAHSIM NE ŞİRKETLERİM BİR KURUŞ VERGİ KONUSUNDA ESNEKLİK YAPMAZ

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarının ardından söz alan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben kürsüde de vergi konusunu söyleyecektim ama ortam bir anda farklı bir noktaya geldiği için şunu söylemeliyim. Şirketler grubunun cirosu kesinlikle 60-70 milyar TL'yi ben hayatımda görmedim; 10-15 milyar olabilir, inanın ben de bilmiyorum. Yani, şunu açıklıkla söyledim. Şirketlerime gelip inceleyebilirsiniz bile dedim. Devletin tanıdığı vergi muafiyeti, vergi kanunları neyse tamamına bu şirketlerimiz uymuştur. Bu ülkede 2 tane aşı üretmek üzere çocukluk aşısı, suçiçeği ve Hepatit A aşısı üretmek üzere iki fabrika kurdum, bunların en az yatırım tutarı 100 milyon dolardır. Onun ötesinde, 150 milyon dolara yakın da yatırım yapılmıştır ve öz sermayem dışında ciddi anlamda finans kullanılarak yapılmıştır. Ne şahsım ne şirketlerim bir kuruş vergi konusunda esneklik yapamaz, böyle bir şey olamaz, gerginliğim biraz bundandır" dedi.

BAŞARIR: SENİN VERGİ VERMEN GEREKİYOR

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Kesin, net vergi dairesinden alınmış rakamlarla soruyorum: Keymen Sanayi sizin mi? 2021 yılında 7 milyar 575 milyon lira ciro yaptı mı? 2022 yılında 800 milyon ciro yaptı mı? 2023 yılında 1 milyar 300 milyon ciro yaptı mı? Soru bir, net rakamları veriyorum. Soru iki; bu aşıyı ne kadara aldınız? Ne kadara getirdiniz, ithal ettiniz? Soru üç; 2021'de, 2022'de, 2023'te ne kadar vergi verdiniz? Ben bir vatandaş olarak, bir milletvekili olarak rakamlarla konuşuyorum. Bakın, matrahsız, matrahsız, matrahsız. Ben kesin, net rakamlarla konuşuyorum. En yüzeysel hesaplamayla 1 milyar doların üzerinde bugünkü kurla bu para. Senin vergi vermen gerekiyor; vatandaş olarak, dürüst bir iş adamı olarak, hele hele milletvekilisin, hiç kaçırmaman gerekiyor. Bunları bana açıkla, yanlışım varsa özür dileyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

USTA: VERGİ MÜFETTİŞİ GİBİ, 'UTANIN, UTANIN' DİYE BAĞIRMAK DOĞRU DEĞİL

Genel Kurul'da söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Genel Kurul'un asıl gündemine dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuyu uzatmamak için şunu söylemek istiyorum. Burada her milletvekilinin tek tek hesaplarını ortaya dökerek böyle bir üslupla hesap sormanın doğru olmadığını, insanların şirketlerinin ticari bir itibarının ve değerinin olduğunu, böyle, kişisel haklar üzerinden bir saldırı yapılmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca, üslup da yanlış, yani elinize birtakım evrakları alıp vergi müfettişi gibi, 'Utanın, utanın' diye bağırmak doğru değil. Ben de çıkayım, elime alayım, CHP'li belediyelerin ödemediği vergi borçları, yaptığı usulsüz konser harcamalarının hepsini söyleyeyim. Burada bu tip kişisel iddialarla, hem milletvekillerinin itibarını zedelemek, herkes için geçerli bu durum ve elbette doğru değil" ifadelerini kullandı.

TEMELLİ: VERGİ VERMEMEK SİZDE ADET HALİNE GELMİŞ

AK Parti Grup Başkan Vekili Usta'ya cevap vermek için söz alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, "Sayın Usta bildiğiniz gibi vergi bir vatandaşlık hizmeti ve kamuya açık. Herkesin ne kadar vergi verdiği kamuya açık olmak zorunda, vergi tabelaları da bu yüzden var. Dolayısıyla iş insanlarının vergilerini saklayalım ama dönüp emekçilerin vergilerine de bakalım ve o kaynakta kesmeyi görelim. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz dönemde Genel Kurul'a bir vergi yasası geldi. Yasayı getiren milletvekilinizin vergi vermediği kanıtlandı. Dolayısıyla bu sizde bir adet haline gelmiş. Bunu çok iyi biliyoruz. Vatandaş olmak istiyorsanız vergi vermek zorundasınız" diye konuştu.

BAŞARIR: VERGİ VERMEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN BEN Mİ HATALI OLUYORUM?

Genel Kurul'da sataşmalar sürerken CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise tartışmalara ilişkin, "Ben konuşmalarımda, eleştirilerimde genelleme yapmayı sevmem. Eğer ki sağ tarafa dönüp, 'AKP milletvekilleri vergi kaçırıyor' deseydim, haklıydı. İçlerinde işini düzgün yapan, hala çocuğuna 20 lira harçlık veren namuslu insanlarında olduğunu biliyorum. Ben bu genellemeyi yapmadım, yapmam. Burada 1 milyar doların üzerinde ciro yapan, vergi ödemeyen birini milletvekili olarak buraya getirmek mi parlamentonun itibarını düşürür yoksa benim bunu ortaya çıkarmam mı? Orta Avrupa ülkesinde böyle bir olay çıksa 1 yıl gündem olur. Vermemiş bu vergiyi, ben bunu gündeme getiriyorum. Ben mi hatalı oluyorum, Meclis'in itibarını düşürüyorum. 2016'da icralık olan bir şirketin sahibi, bugün özel uçakla geziyor. Kimin parasıyla geziyor? Benim paramla, emeklinin, işçinin parasıyla geziyor. 'Adamlıktan' bahsediyor şurada oturan sakallı, gözlüklü milletvekili, yazık ya" dedi.

ALAGÖZ: BUNU VİCDANSIZLIK SAYIYORUM

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında tansiyon yükselirken, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Sayın vekilim, gerçekten sözlerinizin çok ağır olduğunu söylüyorum. Ben kendimden eminim. Bu şirket de bu dediğiniz tarihler arasında yaklaşık 700 milyon TL dolaylı ve direkt vergi ödemiş. Bir şirketin kurumlar vergisi ve yaptığı yatırım aldığı teşviklerle orantılıdır yani öyle ithamlarda bulunuluyor. Cirolarımı düzelttim. '1 milyar dolar' ciro deniyor, 10-15 milyar TL'dir dedim, hala aynı konu gerçekten, ben bunu vicdansızlık sayıyorum, açık söyleyeyim" değerlendirmesinde bulundu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Bütçe kanun teklifinin 7'nci maddesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

