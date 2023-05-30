23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı - Son Dakika
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23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

30.05.2023 22:47

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Siyasiler, sarı kırmızılar için sosyal medya hesaplarından peş peşe tebrik mesajları yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılar 23. şampiyonluğunu deplasmanda 4-1 yendiği Ankaragücü karşılaşmasının ardından ilan etti. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı geldi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." dedi.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şampiyon Galatasaray. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tebrikler #Galatasaray. 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray SK oldu. İstanbulumuzun güzide kulübünü ve milyonlarca taraftarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: "Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray SK'yı ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Süper Lig şampiyonu olan #Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutluyorum. Bu başarıya imza atan futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve cefakar taraftarları tebrik ediyorum." dedi.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Süper Lig'imizde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı can-ı gönülden kutluyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı
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Galatasaray, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı - Son Dakika


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