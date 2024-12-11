6. Uluslararası Mersin Maratonu\'nun basın lansmanı gerçekleşti

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BU yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Mersin Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen lansmana; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , 45-49 Yaş Dünya Rekortmeni Kenyalı sporcu Mark Kosgey Kiptoo, Kenyalı Maraton Sporcusu Truphena Chepchirchir ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

BAŞKAN SEÇER: MERSİN'İ HER ALANDA REKORLAR ŞEHRİ YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

6. Uluslararası Mersin Maratonu'na ilişkin bilgiler vererek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Bu yılki maratonumuzun mottosu; 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz'. Bildiğiniz gibi Mersin'i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisindeyiz. Sadece spor branşlarına değil, hayata ve kent yaşamına dair ne varsa her alanda Mersin'i en yüksek noktalara getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNDE EN HIZLI KOŞULAN PARKUR DERECESİNİN ELDE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yüksek katılımın ve çok iyi derecelerin alınmasını temenni eden Seçer, "Parkurumuz bu yıl yapılan birtakım değişikliklerle dünyanın en güzel maraton parkurlarından birisi haline getirildi. Şehir içerisine girişleri kaldırdık, böylece parkurdaki yokuşlar olmayacak. Deniz seviyesinden ortalama yükseklik 4 metre oldu. Bu nedenle Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi olasılık dahilinde. 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' mottosunu da bu beklentimizden yola çıkarak kullanmış olduk" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DE KOŞULAN 3 MARATON İÇERİSİNDE MERSİN MARATONU BİRİNCİ'

Başarılı bir organizasyon süreci geçirdiklerinin altını çizen Seçer, Dünya Atletizm Birliği tarafından Mersin Maratonu'nun 'Elite Label' kategorisine alındığını hatırlattı. Seçer, "2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında Mersin Maratonu organizasyon başarısı olarak 46. sırada yer aldı. Bunu övünerek söylememiz lazım. Türkiye'de de koşulan 3 maraton içerisinde organizasyon başarısı olarak birinci sırada Mersin Maratonu yer alıyor. Bu Mersinimiz açısından bir gurur tablosu. Mersin'imize yaraşır işler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

BİNLERCE SPORCU ULUSLARARASI MERSİN MARATONU'NA KAYIT YAPTIRDI

Maratonda 3 ayrı kategoride koşulacağını kaydeden Seçer, 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu'nun gerçekleştirileceğini kaydetti. Tüm yarışların başlangıç noktasının Özgecan Aslan Barış Meydanı olacağını ifade eden Seçer, Halk Koşusu için kayıtların 15 Aralık'a kadar devam ettiğini ve kayıtların 'mbbspor.org' üzerinden yapılabildiğini belirterek "En yüksek seviyede katılım bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden 398 sporcunun 42K kategorisine başvuru yaptığını söyleyen Seçer, 10K için ise 1654 sporcunun başvurduğunu ve 87'sinin yabancı sporcu olduğunu belirtti.

Vatandaşları, Uluslararası Mersin Maratonu'na katılmaya davet eden Seçer, "Sporu ve hareketi seven, sporun kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik aracı olduğunu düşünen herkes orada olacak. Spor sadece ruhen ve bedenen gelişimi sağlamıyor; sosyalliği, toplumsal barışı ve bir arada olma kültürünü de geliştiriyor" dedi.

'MERSİN'İN BİR SPOR KENTİ OLMASI GAYRET İÇERİSİNDEYİZ'

Mersin Büyükşehir olarak birçok branşta ulusal, uluslararası etkinlikler yapma gayesi içerisinde olduklarının altını çizen Seçer, bunların önümüzdeki yıllarda da üzerine yeni etkinlikler koyularak devam edeceğini kaydetti. Seçer, "Biz Mersin'in bir spor kenti olması gayret içerisindeyiz ve Mersin de buna çok uygun bir kent. 2013 yılında Akdeniz Oyunları burada gerçekleştirildi ve o dönemde gerçekten her branşta önemli yatırımlar oldu. Akdeniz Oyunları bir araçtı ama yapılan tesisler bugün Mersin'de faal bir şekilde spora ve sporcuya hizmet veriyor. Bunlar önemlidir" dedi.

Mersin'in topografisinden iklimsel yapısına, bölgenin sosyolojisine ve demografisine kadar spora çok yatkın bir kent olduğunu kaydeden Seçer, "Biz Mersin'de sporu ve sporcunun başarısını mevcut durumdan çok daha üst noktalara getirme şansına sahibiz. Bu bir irade ortaya koymakla gerçekleşir. Bu da zaman ve bütçe ayırmak, kafa yormakla olur. Retorikte bunları söyleriz ama önemli olan uygulamada adımlar atabilmek" diye belirterek, sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimin de başta makro anlamda spor konusunda projeler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

SEÇER'DEN 'SPORDA FIRSAT EŞİTLİĞİ' VURGUSU: BİZ SOSYAL DEVLETSEK BUNLARI DA GÖZETMEK ZORUNDAYIZ

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi spor alanında da 'Fırsat Eşitliği'ni çok önemli bulduklarını kaydeden Seçer, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle gelir dağılımında uçurumlar olan ülkelerde bu son derece önemlidir. Köylerimizde kabiliyetli çocukların sportif faaliyetler yapma imkanı ile şehir merkezinde yaşayan çocukların imkanı birbirinden çok farklı. Gelir seviyesi yüksek ailelere mensup çocukların spora yönelmesi ile kıt kanaat geçinen, evin geçimini zor sağlayan ailenin çocuklarının spora erişimi çok farklıdır. Burada eşitlikten söz edilemez. Ama biz sosyal devletsek, sosyal belediyeysek bunları da gözetmek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

MERSİN, AVRUPA BİSİKLET ROTALARI AĞI EUROVELO'YA KATILIYOR

Bisiklet sporunun gelişmesi için yaptıkları çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendiren Seçer, Mersin'i prestijli bir organizasyona dahil etmek için son 3 yıldır çalıştıklarını ve bunun da sonuna geldiklerini kaydetti. Seçer, "Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından planlanmış, 70 bin kilometre üzerinde bir proje bu. Kentimizi, 45 bin kilometresi tamamlanmış, 16 adet uzun yol bisiklet rotası taşıyan EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na aldırmaya gayret ediyoruz. Bu rotaya aldırdığımız takdirde dünyanın her bölgesinden bisiklet sporcularının şehrimizi de ziyaret etmesini sağlamış olacağız. Yunanistan'dan başlayan ve İzmir Selçuk'a kadar uzanan EuroVelo, 8 Akdeniz Rota Ağı'na üyelik çalışmalarını da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

Seçer, '6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun katılımı yüksek, güzel iklim koşullarında ve rekorların çıkacağı bir organizasyon olması dilekleri ile konuşmasını sonlandıran Seçer, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

'SPOR AÇISINDAN DÜNYA KENTİ OLACAĞIZ'

Başkan Seçer konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Mersin'in spor şehri hüviyetini artırmak ve temsil, tanıtım ve diplomasi noktasında olimpik bir şehir olması adına neler yapılacağını sorması üzerine Seçer, Mersin'in lokasyonu, sahip olduğu özellikler ile buna büyük bir imkan sağladığını söyledi. Mersin'in her açıdan cazip bir kent olduğunu belirten Seçer, "Gelecek günler bu günlerden çok daha iyi olacak, bunu görebiliyoruz. Hem merkezi hükümetin yatırımları hem de özellikle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerimizin çabaları, doğru zamanda doğru dokunuşlar ve doğru çalışmalar Mersin'imizi daha değerli hale getirecek. Spor açısından dünya kenti olacağız. Her branşta birçok aktiviteler olacak" diye konuştu.

Seçer, Mersin'in hem erkek hem de kadın basketbol takımlarının başarılı işlere imza attığını söyleyerek, Büyükşehir bünyesindeki Mersin Spor Kulübü'nün maçlarının oldukça kalabalık geçtiğini kaydetti. Seçer, "Servet Tazegül Spor Salonu'nda binlerce insan basketbol maçı izliyor. Demek ki vatandaş bu tip organizasyonları özlemiş. Salona bakıyorum hep aile, çocuk, kadın; muazzam bir tablo" dedi.

KİPTOO: BURADA OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM

Kenya'dan gelen erkek sporcu Mark Kosgey Kiptoo ise "Burada olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Pazar günü iyi bir derece almayı umut ediyorum" diye konuştu.

CHEPCHİRCHİR: BU ORGANİZASYON İÇİN MİNNETTARIM

Kenya'dan gelen kadın sporcu Truphena Chepchirchir de Mersin'de olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu organizasyon için minnettarım. Bu benim Mersin'e ikinci gelişim. Daha önce 2017'de yapılan maratonda ben kazanmıştım. Bu sene bu başarımı ve zamanımı daha da geliştirmeyi umuyorum" şeklinde konuştu. Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan '6. Uluslararası Mersin Maratonu'; 42K, 10K ve Halk Koşusu ile 15 Aralık'ta yapılacak. Maraton heyecanı 14 Aralık'ta saat 13.00 ile 18.00 arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan fuar ile başlayacak. 15 Aralık saat 09.00'da verilecek ilk start ile sporcular Akdeniz'in mavi suları eşliğinde koşacak. Maraton kapsamında tüm kategorilerde toplamda 3 milyon 600 bin TL ödül verilecek.