A Milli Takım, Karadağ ile Deplasmanda Kritik Maça Çıkıyor

Spor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

-Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın konuğu olacak. Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan Niksic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Ay-yıldızlılar, grupta 5'inci maçlar sonunda aldığı 11 puanla lider durumda bulunuyor. Liderlik için yarıştığımız Galler'in puanı ise 9. Milliler, Karadağ'ı deplasmanda mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

BERABERLİK YETEBİLİR

A Milliler, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Türkiye'nin attığı 8 gol ve yediği 3 golle +5 averajı bulunuyor. 9 puana sahip Galler'in averajı ise +2. Türkiye, Karadağ deplasmanında kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan adını A Ligi'ne yazdıracak. Millilerin, Karadağ deplasmanında 0-0'lık skorla berabere kalması halinde ise Galler'in puan kaybı ya da 3'ün altında farkla kazanmasını bekleyeceğiz.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

11.15 A Milli Takım, Karadağ maçının son hazırlığını Kayseri'de yapacak.

14.00 Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

16.00 Ay-yıldızlı kafile, Karadağ'a gidecek.

19.00 Milliler, Karadağ maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

19.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

- UEFA Uluslar Ligi'nde 5 grupta toplam 9 maç oynanacak.

TÜRKİYE (U19) - İSVİÇRE (U19)

13.00 U19 Milli Takımımız hazırlık maçında İsviçre ile karşılaşacak.

U20 MİLLİ TAKIMI

- U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'de 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI

- Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

- Bodrumspor maçı hazırlıkları milli futbolculardan yoksun devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli kulüp günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.

KARAGÜMRÜK

12.00 Fatih Karagümrük ile Solwie Energy arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

UNICEF TÜRKİYE İLE ZEHRA GÜNEŞ, ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

11.00 Çocukların esenliği ve haklarının korunması için 190 ülkede çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Zehra Güneş ile başta Türkiye'deki çocuklar olmak üzere tüm çocuklar için güçlerini birleştiriyor. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Zehra Güneş'in katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek.

KIZLAR SAHADA TURNUVASI

14.00 Kızlar sahada projesinin geleneksel turnuvası olan İstanbul Kupası 10. kez düzenlenecek. Tanıtım toplantısına MHK eski başkanı Prof. Dr. Lale Orta da katılacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ANILACAK

14.00 Halterin dünyaca ünlü efsane şampiyonu Naim Süleymanoğlu hayata veda edişinin 7. yılında kabri başında anılacak.

BAHÇELİEVLER SPOR KULÜBÜ

14.00 Bahçelievler Spor Kulübü ile Kelebek Mobilya arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.