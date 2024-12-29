Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sayımla birlikte ilk sonuçlarda gelmeye başladı. Seçimi büyük bir farkla Adalı önde götürüyor.

29.12.2024 17:58  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştığı kongrede oy verme işleminin ardından kapılar ve sandıklar kapatılarak oy sayma işlemine geçildi.

AÇILAN SANDIK SONUÇLARI

TOPLAM OYLAR

  • Serdal Adalı: 5516 oy
  • Hüseyin Yücel: 2296 oy

Toplam Açılan Sandık: 17/25

17. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 399
  • Hüseyin Yücel: 139

16. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 386
  • Hüseyin Yücel:128

15. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 381
  • Hüseyin Yücel: 123

14. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 319
  • Hüseyin Yücel: 136

13. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 315
  • Hüseyin Yücel: 119

12. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 348
  • Hüseyin Yücel: 137

11. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 328
  • Hüseyin Yücel: 131

10. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 116
  • Hüseyin Yücel: 345

9. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 304
  • Hüseyin Yücel: 163

8. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 335
  • Hüseyin Yücel 139

7. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 314
  • Hüseyin Yücel: 135

6. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 274
  • Hüseyin Yücel: 125

5. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 313
  • Hüseyin Yücel: 120

4. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 286
  • Hüseyin Yücel: 145

3. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 290
  • Hüseyin Yücel: 168

2. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 298
  • Hüseyin Yücel: 124

1. Sandık Sonucu:

  • Serdal Adalı: 281
  • Hüseyin Yücel: 148

İLK SONUÇLAR AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleştirildiği Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk sandık sonuçları açıklandıktan hemen sonra "Hasan Arat gelecek, hesap verecek" ve "Hasan Arat paralar nerede" tezahüratları yapıldı.

REKOR OY KULLANILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

YÜCEL, ADALI VE SEÇİM KURULUNU TEBRİK EDEREK SALONDAN AYRILDI

Beşiktaş'ta başkanlık için yarışan adaylar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre salonunda bir araya gelerek kucaklaştı. İkili sonucun netleşmesinin ardından bir kez daha buluşarak birbirlerini tebrik etti. Öte yandan Yücel, resmi sonuçlar açıklanmadan seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı. Başkan adaylarının bu görüntüsü siyah-beyazlı taraftarların takdirini topladı.

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

13 AYDA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti. Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştı.

SON 4 BAŞKAN DA OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE SEÇİLDİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

HÜSEYİN YÜCEL İLK KEZ YARIŞTI

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verdi. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

SERDAL ADALI 4. KEZ SEÇİME GİRDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

YÜCEL VE ADALI'NIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle;

Hüseyin Yücel

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle;

  • 1903-1908: Mehmet Şamil
  • 1908-1911: Şükrü Paşa
  • 1911-1918: Fuat Paşa
  • 1918-1923: Fuat Balkan
  • 1923-1924: Salih Bey
  • 1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
  • 1926-1928: Fuat Balkan
  • 1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
  • 1930-1932: Emin Şükrü Kunt
  • 1932-1935: A. Ziya Karamürsel
  • 1935-1938: Fuat Balkan
  • 1938-1939: A. Ziya Karamürsel
  • 1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
  • 1941-1942: A. Ziya Karamürsel
  • 1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu
  • 1950: Ekrem Amaç
  • 1950-1952: Salih Fuat Keçeci
  • 1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu
  • 1955-1956: Tahir Söğütlü
  • 1956-1957: Danyal Akbel
  • 1957: Ferhat Nasır
  • 1957-1958: Nuri Togay
  • 1958: Enver Kaya
  • 1959-1960: Nuri Togay
  • 1960-1963: Hakkı Yeten
  • 1963-1964: Selahattin Akel
  • 1964-1966: Hakkı Yeten
  • 1966-1967: Hasan Salman
  • 1967-1968: Hakkı Yeten
  • 1968-1969: Talat Asal
  • 1969-1970: Rüştü Erkuş
  • 1970: Nuri Togay
  • 1970-1971: Agasi Şen
  • 1971-1972: Himmet Ünlü
  • 1972-1973: Şekip Okçuoğlu
  • 1973-1977: Mehmet Üstünkaya
  • 1977-1979: Gazi Akınal
  • 1979: Hüseyin Cevahir
  • 1979–1980: Gazi Akınal
  • 1980-1981: Rıza Kumruoğlu
  • 1981-1984: Mehmet Üstünkaya
  • 1984-2000: Süleyman Seba
  • 2000-2004: Serdar Bilgili
  • 2004-2012: Yıldırım Demirören
  • 2012: Yalçın Karadeniz
  • 2012-2019: Fikret Orman
  • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
  • 2023-2024: Hasan Arat
  • 2024: Hüseyin Yücel
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    Galatasaray a laf söyleyenin A.A Koy.. O evlatları 74 12 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk sen git tinerini çek ferhatı da al yanına Oeları 31 12 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    çöptaşa kim başkan olursa olsun başına dert alır 18 6 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk nasıl bir 0e olduğunu her yerde belli etme 19 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fetösaray Kitapsız Gavatsaray 9 11 Yanıtla
  • monşer null:
    Beşiktaş Pişman Olacak 13 6 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    son dakika sizi şikayet edecem burası küfür etme makamı mı 12 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Alper ulgentay A S binlerce besiktasli orol cocu 1 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SERDAL ADALI HAYIRLI OLSUN 8 3 Yanıtla
    Ali Arat:
    kumeye artik siz hadi by by 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:35:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.