Beşiktaş'ta Tayyip Talha ve Emrecan hayallerini yaşıyorlar

Tayyip Talha Sanuç: Buraya geldikten sonra doğru adreste olduğumu anladım

Emrecan Uzunhan: Beşiktaş'ta oynayarak zaten hayalimizi yaşıyoruz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta genç futbolcular Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öte yandan daha önce basın toplantısında yer alacağı açıklanan Kerem Atakan Kesgin, soğuk algınlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.

Beşiktaş'ta transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Emrecan Uzunhan, "2 aya yakın süredir buradayım. Çok mutluyum. Hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyorum. Umarım bundan sonra forma şansı gelir, ben de geldiği zaman katkı sağlayacağım" diye konuştu.

"SAISS LİGİMİZİN EN İYİ STOPERİ"Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss 'in kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Emrecan Uzunhan, "Ben geldiğimde farklı bir sistem vardı. Ancak 4'lüye döndük. Benim hayalim olan yerden gelen bir oyuncunun arkasına bekliyorum. Saiss ligimizin en iyi stoperi. Benim gelişimim devam ediyor, onun neler yaptığını gözlemeye çalışıyorum. Canlı gözle izlediğim en iyi stoper. Forma şansı gelirse de onun eksikliğini hissettirmemeye çalışırım. Onun arkasında beklemek bana çok şey katacak. Öğretmen bir oyuncu. Bir şey sorduğum zaman neden yaptığını, benim ne yapmam gerektiğini anlatan bir oyuncu" şeklinde konuştu."KIRMIZI KARTIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın doğru olmadığını belirten Emrecan Uzunhan, "Önceki ve şimdiki stoperlerden beklenenler arasında fark var. Güncellenen oyunda teknik adam olsam bir sağ, bir sol ayaklı stoper isterim. Kendim oynadığımda da bu, ülkemizde de dünyada da ender görülen bir şey. İki sağ ayaklı stoper. Ben sol taraftan atağa çıktığım zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Ancak sağ stoper de oynayabilirim. Şu ana kadar oynadığım takımlarda tek sol ayaklı stoper bendim. Alanya'da talihsiz bir olay yaşandı. Ben o kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Özeleştirimi yaptım. Beşiktaş'ta oynuyoruz, profesyonelliğin zirvesini yaşıyoruz. Kırımızı kartın ardından ilk gün üzüldüm ancak işime devam etmem gerekiyordu. Bir daha böyle bir şey yaşamamayı umut ediyorum" dedi.Hem saha içi hem de saha dışında Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket ettiğini ifade eden genç stoper, " İstanbulspor 'dan geldim. Orası da büyük bir camia. Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Layık olabilmek için de saha içinde ve dışında Beşiktaş'a yakışır bir birey olmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ta olunca bir şeyler değişiyor. Tanınan bir insan oluyorsunuz. Sohbet etmek isteyenler oluyor. Buna göre hayatımı güncelledim. Hareketlerime dikkat ediyorum. Burada yapacağımız şeyler sadece bizi değil kulübümüz de etkiliyor" ifadelerini kullandı."HOCA BÜYÜK BİR TAKIMIN OYNAMASI GEREKTİĞİ GİBİ TAKIMI OYNATIYOR"Teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili düşünceleri sorulan Emrecan, "Hoca büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi takımı oynatıyor. Ön alanda pres isteyen bir hoca. İdmanlar çok tempolu geçiyor. Ben her gece 10'da uyuyakalıyorum. Oyuncu grubu çok özverili. Bu sistemin bazı zorlukları da var. Fiziksel olarak üst seviyede olmayı talep ediyor. Genç oyuncu olarak buradayım. Genç oyuncu gelişmek istiyorsa, burada gelişir. Hocalarımız çok fazla mesai harcıyor. Ekstra antrenmanlar yaptırıyorlar. Savunma, oyun kurma çalışmaları yaptırıyorlar. Hocanın gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu."AVRUPA'NIN BİRAZ GERİSİNDEYİZ ANCAK BEN O FARKIN KAPANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Genç oyuncuların forma giymesi konusunda Avrupa'nın gerisinde olunduğunu ancak o farkın da kapanacağına inandığını belirten Emrecan Uzunhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'nın ve bizim genç olarak nitelendirdiğimiz yaş skalaları farklı. Bizlerin de gençler olarak özeleştiri yapmamız gerekiyor. Mental ve fiziksel olarak kendimizi hazır tutarsak performans verebiliriz. Yeni nesilde gerek Avrupa transferleri gerek ligde forma giyenler göz önüne alındığında olumlu bir ilerleyiş var. Örnek olarak Avrupa'yı alırsak biraz gerideyiz. Ancak ben o farkın kapanacağını düşünüyorum.""BEŞİKTAŞ'TA OYNAYARAK ZATEN HAYALİMİZİ YAŞIYORUZ"Milli takım ve Avrupa hedefleri olduğunu dile getiren Emrecan, "Milli takım hayali olmayan yoktur. Beşiktaş'a faydalı olursak kapılar bize açılacaktır. O formayı giyince de terimizin son damlasına kadar savaşacağımızdan şüphem yok. Şu anda bütün konsantremiz Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Avrupa hayalimiz tabii var. Ancak şu anda da Beşiktaş'ta oynayarak hayalimizi yaşıyoruz. İnşallah şampiyonluk yaşarız sonrasında da kulübümüze fayda sağlayarak Avrupa'ya gideriz" dedi."İYİ OYUNCULARLA ANTRENMAN YAPMAK BİZİM İÇİN FAYDALI"Takımın çok iyi bir ön hatta sahip olduğunu, bunun da kendileri için oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken genç savunmacı, "Weghorst ile oynamak size çok şey katıyor. Bir yerden durduğunuz zaman başka bir yerden bir şey yapıyor. Enerjisinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Ben de ligin en iyi ön hattına karşı antrenmanlarda iyi olursam ligde herkese karşı iyi olabilirim. İyi oyuncularla antrenman yapmak bizim gelişimimize de faydalı olur" şeklinde konuştu.TAYYİP TALHA SANUÇ: DOĞRU ADRESTE OLDUĞUMU ANLADIMTakıma katılalı uzun bir süre olmadığını söyleyen Tayyip Talha Sanuç ise "Doğru adreste olduğumu anladım. Adaptasyonu atlattım. Tesisteki ortam, aile ortamı süreci hızlandırdı. Çok mutluyum. İnşallah uzun yılar bu kulübe hizmet edeceğim" diye konuştu."BEN TRANSFER KONUSUNUN DIŞINDAYDIM"Transferinde son 24 saatin çok hareketli geçtiğine dikkat çeken Tayyip Talha, "Bu durumu başkanımız Murat Sancak yönetiyordu. Ben dışındayım. Benim için en iyisinin olacağına inanıyordum. Şimdi de benim için en doğru şekilde bittiğine inanıyorum. Doğru yere geldiğimin farkına vardım. Haberler çıktı ancak ben konunun dışındaydım. Beşiktaş'a katıldım. Çok mutluyum. Doğru adresteyim. Dediğim gibi bana bu soru çok soruldu. Bu sürecin dışındaydım. Benim bir bilgim yok o konuda. İstanbul'a gideceğim söylendi, buraya geldim ve imzayı attım" ifadelerini kullandı."BURADA İNŞALLAH ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"Derbilerin öneminin farkında olduklarını dile getiren Tayyip Talha Sanuç, "Takıma dahil olalı kısa bir süre oldu. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayacağız. Derbilerin öneminin farkındayız. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Hocanın da gelişimimize katkısı olacağını düşünüyorum. Baskılı bir oyun oynuyoruz. Bunu iyi bir şekilde çalıştık. Derbide bizim için en iyi skoru alacağız. Son 2 haftadaki skorları derbide telafi edeceğiz" dedi.Adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini söyleyen Tayyip Talha, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu oyun sistemini iyi anladım. Dışarda izlediğiniz zaman da tempoyu görebiliyordunuz. Hocanın saha kenarında tavırları da bunu anlatıyor. Antrenmanlarda da bunu anladım. Kendimi bu sisteme uygun görüyorum. Büyük takımın böyle oynaması gerekiyor. Biz de bunu yapabilecek kaliteye sahibiz. Hoca bizi oynamamız gerektiği gibi oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Adaptasyon sürecinin hızlı geçmesinin en büyük etkilerinden birisi de bu. Emrecan da ben de en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Hocanın da bize çok katkısı olacaktır.""MİLLİ FORMA İÇİN SIRAMI BEKLİYORUM"Milli takımda görev almak istediğini de dile getiren genç stoper, "Avrupa'da genç yaş sınırı düştü. 16, 17 yaşında süre alıyorlar. Ben Türkiye 'de bunu daha fazla görmek isterim. Milli takım ve ülke futbolu için bu güzel olacaktır. İnşallah gençleri daha fazla sahada görürüz. Milli formayı giymek için sıramı bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda formayı giyip bu gururu yaşayacağım. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu" diye konuştu."ŞU AN TEK HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"Öncelikli hedefinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Tayyip Talha, şöyle konuştu: "Her futbolcu Avrupa'da forma giymek ister. Benim şu andaki hedefim Beşiktaş. Daha önce gördüğümüz örnekler var. Gidip kısa zaman sonra geri dönen oyuncular var. İtalya ve İngiltere'de forma giyme hedeflerimi daha önce söylemiştim. Ancak şu an tek hedefim Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak.""SKOR KATKISI ÖNEM VERDİĞİM BİR KONU"Takıma daha çok skor katısı vermeyi istediğini dile getiren Tayyip Talha sözlerini şöyle tamamladı:

"Duran top çalışmaları yapıyoruz. Bunu her maçtan önce analizlerde de konuşuyoruz. Benim için bu ekstra önem verdiğim bir konu. Forma şansı buldukça inşallah takıma daha çok skor katkısı veririm."