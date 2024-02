Beşiktaş\'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Spor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular için imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu'ndaki Moda Evi'nde düzenlenen imza törenine başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Camiayı birlik olmaya davet eden ve birlik olunması halinde zor günlerin atlatılabileceğini belirten Hasan Arat, "Göreve geldiğimizden bu yana 68 gün oldu. Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Santos hocanın gelişi, Samet hocanın gençleri devreye sokması yeni bir vizyonun habercisiydi. Yerli ve yurt dışından gelen futbolcularla 6 sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri nasıl atlatacağını iyi bilir. Hep birlikte olup, kenetlenirsek bunu başarırız. Sosyal, dijital ve geleneksel medyada çoğalmamız ve Beşiktaş'ın haklarını korumamız gerekir. Rebic'in aşil tendonuna basıldığında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın darbeye, Sivas'ta penaltımızın iptal edilmesine, Rashica'nın penaltısının verilmemesine, Semih'in boynuna yumruk atıldığında biz tek yumruk olup, mücadele etmeliyiz. Yönetim olarak her türlü eleştiriye açığız, tabii ki küfür ve hakaret olmaması kaydıyla. Aynı özeni camiamızın sporcularımıza da göstereceğine eminim. Taraftarımız her zaman doğru eleştirilerle yön vermekte haklıdır. Biz Beşiktaş'ın hizmetinde olduğumuzu söyledik. Beşiktaş'ın kimseyi borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Gelin birlik olalım, Beşiktaş'ın haklarını koruyalım. Seçimden sonra işlerimizin zorluğu içeriye girdikten sonra daha fazla belli oldu. Bu dönemde camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın çok yakın dostu Sayın Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Hem kutlama hem hatır sormaydı. Biz efsane geri dönsün, camiamız istiyor dedik. Halkımız, Beşiktaş semti istiyor dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Bey'e yönetim kurulu kararıyla, müzemizde Seba'nın yanında özel bir köşe yapıp, kendilerine bir sürpriz yaptık. Müzemizi gezenler görsün. Son transferden bir gün önce Sayın Rahmi Koç'un talimatı ve görüşmelerin neticesinde Beko ile sözleşme yaptık. Beko ilişkisi 1988 yılında başlıyor. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda 5 lig şampiyonluğu, toplamda 17 kupa kazanarak Beko markasının taraftarın gönlünde farklı bir yeri olmasına sahne oldu. Sayın Rahmi Koç ve Arçelik yönetiminin kararlı tutumlarından sonra Beko göğüs sponsorumuz oldu. Sayın Koç'a, Arçelik yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Tüpraş'tan sonra Beko, İnönü'ye çok yakıştı. Bu güzellikleri, dostlukları ve vefayı anlamayıp, başka yere çekmeye çalışanlara karşı birlik olun. Gereken cevabı sizler vereceksiniz. Beşiktaş, 120 yıllık büyük bir çınardır. Gerekeni, gereken zamanda yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Beşiktaş'ın itibari her şeyden öndedir. Büyük Beşiktaş camiasının yolu açık, şansı bol olsun. Kartallar, yüksekten uçar" ifadelerini kullandı.

"MUÇİ'NİN BOYNUNDAKİ KARTAL DÖVMESİ SANIRIM BİR KADER"

23 yaşındaki Arnavut oyuncunun boynunda kartal dövmesi olduğunu hatırlatan ve transferin çok zorlu koşulların ardından gerçekleştiğini ifade eden Arat, "2001 doğumlu. Aynı zamanda boynunda Kartal var. Sanırım bu bir kader. Çok uğraştık. Arnavutluk milli takım oyuncusu. Bu sene Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İlk profesyonel maçını Tiran'da 16 yaşında oynadı. 2021 yılında Varşova'ya geldi. Babası da şu an aramızda. Muçi, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir futbolcu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Samet hocam 2 aydır senle ilgili çalışmalar yapıyordu. Evine, Beşiktaş'a hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi hayattır, kaderin cilvesidir. Bütün Beşiktaşlılarla kucaklaş" şeklinde konuştu.

"BU İŞ SADECE BİR TRANSFER DEĞİL"

Muçi için yapılan anlaşmanın çok zor olduğunu dile getiren Arat, "Bu anlaşma çok zor oldu. Muçi, takımıyla kamptaydı. Varşova'nın başkanıyla olan dostluğumuz, Polonya Cumhurbaşkanı, ricamızı kırmadılar. Bu iş sadece bir transfer değil. Çok geniş, anlamlı bir anlaşma oldu. Muçi'nin babası süreci takip etti. Muçi'nin menajeri masaya oturduğunda bu işin olma ihtimali yok diyordu. Hüseyin Bey kendisine reaksiyon gösterdi, olacak dedi. Muçi'nin bu olanlardan haberi yok. Santos hoca, Muçi'nin gelmesini istiyorum dedi. 80'e yakın oyuncu gösterdi Samet hocam. 2 kişiyi istedi. O 2 kişi bugün burada. Hüseyin Yücel, masada benle birlikte Dino'yu ve Varşova'yı ikna etmeye çalışırken, Kaan Bey Antalya'dan gece döndü. Çarşı'daki ofisine gitti ve sabaha kadar kontratı bitirdi. İnanılmaz bir enerji gösterdi. Buradan Kaan Şakul'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AL-MUSRATI, SAMET HOCANIN BİR NUMARASIYDI"

Al-Musrati transferinin detaylarını aktaran Arat, "Musrati benim oğlumdan iki yaş küçük. Karısı hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Çünkü ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum dedi. Çok enteresan bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Santos hoca geldiği ilk günden beri kendisini istiyordu. Samet hocamın bir numarasıydı. Buraya, Beşiktaş'a gelmez dediler. Beşiktaş çok büyük kulüptür, camiadır, gelir dedik. Kendisinden gelmek istiyorum telefonunu duyunca ben gereken tüm kanalları açıp, Hüseyin Bey, Samet hocam ve Kaan bey ile büyük bir trafiğe girdik. Çok yakın dostlarımızdan destekler aldık. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Tanıdığı bir oyuncu. Daha sonra değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Naaser, bize yardımcı oldu. Pazarlığı Kaan beye bıraktık. Sabah bıraktığın Muçi sözleşmesinin ardından uçak kalkarken, öbür uçağı Porto'ya indirdi. Al-Musrati ile anlaşmamızı yaptık. Al-Musrati'nin menajeri çok. Kendisi direkt bizle konuştu. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Samet hocam işin bitmeye yakın olduğunu duyunca çok mutlu oldu. Mutlaka gelsin dedi. Libya'nın büyük kartalı hoş geldin Beşiktaş'a. Türkiye, Beşiktaş seni çok sevecek. Sen gerçek bir lidersin. Genç bir kaptanı transfer ettik. Camiamıza hoş geldin" ifadelerini kullandı.

"JOE'NUN KARAKTERİ ÇOK KUVVETLİ"

Joe Worral'ın Beşiktaş'a gelmeden önce yüksek bir teklifi geri çevirdiğini belirten Hasan Arat, "2011'den bu yana takım kaptanı. Joe'nun karakteri çok kuvvetli. Son gece kulübüne ve Joe'ya çok yüksek bir teklif aldı. Joe bu teklife hayır diyerek Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Santos isim değil, karakter istiyorum dedi. Joe bunun en önemli örneklerinden biridir. Antalya'da son bir dakikada oyuna girerken koşusunu gördünüz. Tam bir takım oyuncusu, tam bir lider. İyi sporcu" şeklinde konuştu.

"HEM BEŞİKTAŞLILARIN HEM TÜRKİYE'NİN ÖRNEK ALDIĞI BİR SPORCU SEMİH"

Semih Kılıçsoy ile gurur duyduklarını belirten Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Semih, 2016 yılında daha 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısına geldi. Samet hocanın gözdesi. 2 Ocak'ta Semih'in sözleşmesini yaptı. Beşiktaş'ın Avrupa liglerinde gol atan en genç oyuncusunu ağırlıyoruz. Santos'un güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Beşiktaş'ın idolü, evladımız... Sen hem Beşiktaşlıların hem Türkiye'nin örnek aldığı bir sporcusun Semih. Seninle gurur duyuyoruz. Ailene ve seni yetiştiren hocalarına teşekkür ederiz. Karakterin her şeyden önemli. Türkiye'nin senin gibi örneklere ihtiyacı var. Seni gururla izleyeceğiz ve seneye Türkiye'de şampiyon olacağız."

SAMET AYBABA: SEMİH, 2028'E KADAR BİZİM OYUNCUMUZ

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ise şunları aktardı:

"Semih bizim değerli bir oyuncumuz. Ne kadar değerli olduğunu önce ben, sonra herkes anladı. Mukavelesinde şart yok. Kendisiyle her konuştuğumuzda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markası' diyor. Diksiyon dersleri aldırıyoruz, styling bulduk. İngilizce dersleri de alıyor. Kaderi ne gerektiriyorsa o olacak. Semih 2028'e kadar bizim oyuncumuz."

MUÇİ: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM

Beşiktaş taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını belirten Ernest Muçi, "Bu kulüpte oynadığım için büyük gurur duyuyorum. Ben ve ailem, yeni yolculuk için çok heyecanlıyız. Taraftarımızın önünde oynamak için çok sabırsızım. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımla ve takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok dostça karşılandım. Takımla birlikte antrenman yaptım. Hazırım. Maçta oynayıp, oynamama konusu hocamızın kararı olacak" dedi.

AL-MUSRATI: BEŞİKTAŞ'A VE TARAFTARIMIZA HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Siyah-beyazlı kulüp için her şeyi yapacağının sözünü veren Al-Musrati, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük geçmişi olan bir kulüpteyim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ederim. Beşiktaş'a ve taraftarımıza her şeyimi vereceğim. Bunun sözünü vereceğim" diye konuştu.

JOE WORRALL: CENNETTE GERÇEKLEŞEN BİR EVLİLİK GİBİ

Bütün özellikleriyle Beşiktaş'a uyduğunu ifade eden Joe Worrall, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda geçirdiğim bir hafta çok iyi geçti benim adıma. Çok dostça karşılandım. Oyuncular, çalışanlar, yönetim beni çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı çok memnunum. Buraya gelmek benim için kolay oldu. Burayı temsil ederken, elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Saha içinde lider olmaya çalışacağım. Benim için çok kolay bir karardı. Beşiktaş'ı herkes çok fazla tanıyor. Herkes son derece sevgi gösteriyor. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi diyorum bu konuya. Buna benzetiyorum."

SVENSSON: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson, imza töreninde Türkçe konuştu. Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli sağ bek "1 ay önce imza attım. Bu ilk ay güzel geçti. Ben çok mutluyum. Beşiktaş güzel bir kulüp. İnşallah her şey güzel olacak. Özellikle başkanımıza ve Samet hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY: İNÖNÜ'DE GOLLER ATMAK, TARAFTARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKMAK HAYALİMDİ

Beşiktaş'ta oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirten Semih Kılıçsoy, "Destekleri için Samet hocama ve başkanımıza çok teşekkür ederim. 10 yaşında Fulya'nın kapısından içeri girdim. İnönü'de goller atmak, taraftarımızın önüne çıkmak hayalimdi. Bunları yaşadığım için çok mutluyum. Dünyanın en güzel, büyük kulübünde oynuyorum. Kendimi şanslı hissediyorum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Bunları şu an pek düşünmüyorum. Burada uzun yıllar forma giymek istiyorum. Bu formayı giymek büyük onur ve gurur. Elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum" diye konuştu.

EMİR YAŞAR: BEŞİKTAŞ'A LAYIK BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'ın futbol akademisinden yetişen genç kaleci Emir Yaşar ise "İlk olarak çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Başkanımız ve Samet Hoca'ya teşekkür ederim. Beşiktaş'a layık bir futbolcu olmak istiyorum" dedi.

YAĞIZ KARABULUT: İDOLÜM QUARESMA VE SEMİH KILIÇSOY

Bandırmaspor altyapısından transfer edilen 2010 doğumlu Yağız Karabulut, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sol açık ve forvet oynuyorum. Samet Hocam ile başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yağız, bir basın mensubunun 'Örnek aldığın bir futbolcu veya idolün var mı?' sorusuna "Ricardo Quaresma ve Semih Kılıçsoy" yanıtını verdi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.