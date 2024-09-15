Canlı anlatım! Nefes kesen dev maçta 2 gol var

Spor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

90+6' Trabzonspor'da ikinci devre oyuna giren Denis Dragus yerini John Lundstram'a bıraktı.

90+5' Hızlı gelişen hücumda Ozan Tufan topu sürükleyip pasını Dragus'a vermek istedi ancak savunma araya girdi.

90+2' Beşiktaş etkili geldi. Joao Mario'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin vuruşunda Uğurcan başarılı.

90+1' Sakatlık yaşayan Cihan Çanak oyuna devam edemiyor, Ozan Tufan oyunda. Cihan sedye ile oyun alanını terk etti.

90' Maçın sonuna 6 dakika eklendi.

88' Trabzonspor'da hava topuna yükselen Cihan Çanak, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Oyuna durdu.

87' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

86' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku, Malheiro ile girdiği mücadelede yerde kaldı ancak devam kararı çıktı.

85' Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

84' Trabzonsporlu taraftarlar kaleci Mert Günok'u ıslıkla protesto ediyor.

80' Hakem Ali Şansalan, Cihan'ın Masuaku'ya yaptığı müdahale sebebiyle oyunu durdurdu. Hücuma kalkan Beşiktaşlı oyuncular karara itiraz etti.

79' Trabzonspor'da Simon Banza'nın yerine Muhammed Cham oyuna girdi.

78' Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Jonas Svensson kenara geldi. Onur Bulut ile Mustafa Hekimoğlu oyunda.

77' Beşiktaş hücumu esnasında oyunu durdurduğu gerekçesiyle hakeme itiraz eden Mert Günok sarı kart gördü.

76' Simon Banza'nın sakatlığı sebebiyle oyun durdu.

75' Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda savunma arkasına sarkan Banza şut açısı çekmeden önce Felix Uduokhai araya girdi.

74' Sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

73' Semih Kılıçsoy, orta sahadan aldığı topu çalımlarla sürerek kale ağzına kadar girdi ve şutunu çekti ancak son anda Malheiro araya girdi. 72' Simon Banza ile Gabriel Paulista arasındaki ikili mücadele sonrası iki oyuncu gerildi. Hakem Ali Şansalan'ın araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

70' Sol kanattan çizgiye inen Mendy, ortasını açtı ancak kaleci Mert topu kontrol etti.

67' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi oyuna girdi. Rashica ve Al-Musrati kenara geldi.

66' Bu kez de Masuaku sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

65' Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekip kornere gitti.

61' 61. dakika sebebiyle Trabzonspor tribünlerinde dev bir Trabzonspor bayrağı açıldı.

60' Pozisyonun ardından Uğurcan'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

59' Rafa Silva çok estetik bir topuk vuruşuyla Beşiktaş kalesini yokladı, ters ayakta yakalanmasına rağmen Uğurcan Çakır müthiş bir kurtarışa imza attı.

58' Rafa'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti. Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak oyun köşe vuruşu ile devam etti.

55' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Köşe vuruşunda kafalardan seken topa gelişine sert vuran Immobile'nin şuu yan ağlarda kaldı.

53' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topla buluşan Jonas Svensson'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

52' Beşiktaş'ın topla oynama oranlarında yüzde 69'a 31'lik bir üstünlüğü bulunuyor.

51' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku orta şut karışımı bir vuruş yaptı, Uğurcan güçlükle topu kornere çeldi.

49' Dragus sol kanatta topa baskı yaparak Svensson'dan topu kapmak istedi ancak faul düdüğü çaldı.

47' Masuaku sol kanattan üst üste çalımlarla topu sürükledi ve ceza alanına girdi. Yaptığı sert ortada topa kimse dokunamadı.

46' Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Bardhi ve Orsic yerlerini Dragus ile Cihan'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

45+7'Joao Mario'nun ceza alanı önünden yaptığı müthiş vuruşu Uğurcan Çakır tokatlayarak kornere gönderdi.

45+6' Rashica'yı orta alanda düşüren Enis Bardhi, sarı kart gördü.

45+5' Enis Bardhi'nin vuruşunda top barajda kaldı.

45+4' Simon Banza ile girdiği mücadelede rakibini düşüren Al-Musrati sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

44' Simon Banza'nın sakatlığı sebebiyle oyun durdu.

43' Simon Banza orta alanda Felix Uduokhai ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

42' Trazonspor etkili geldi! Orsic'in uzak mesafeden vuruşu savunmadan sekerek direğin yanından dışarı gitti.

41' Trabzonspor bu sezon ligdeki ilk golünü yemiş oldu.

40' Rafa ile verkaça giren Svensson, sağ çaprazdan ceza alanına girerek top Gedson'a verdi. Gedson yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

39' GOL! Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

36' İki müthiş hareket! Sağ kanattan yapılan ortayı müthiş kontrol edip yakın mesafeden şutunu çeken Rafa Silva, Uğurcan Çakır'ın müthiş refleksini geçemedi.

34' Rafa Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda Paulista kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

30' Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

29' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanına giren Svensson'un çevirdiği topa gelişine vuran Rafa'nın şutu direğin yanından auta gitti.

27' Bu dakikalarda oyunun kontrolü Beşiktaş'a geçmiş durumda.

25' Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

23' Okay Yokuşlu, Trabzonspor formasıyla iç sahada attığı son golü yine Beşiktaş'a atmıştı.

22' Sol kanattan ceza alanına giren Gedson, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

19' Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk golünü atmış oldu.

18' Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

17' GOL! Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Bardhi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13' KIRMIZI KART! Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

11' Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

10' Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

8' Hızlı gelişen hücumda Orsic sol kanattan topu sürükleyip ortasını yaptı, savunmadan seken topa Bardhi gelişine vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

6' Sol kanattan hücuma kalkan Rashica topu sürüklemek isterken Malheiro araya girerek topu uzaklaştırdı.

5' Sol kanatta topla buluşan Masuaku, Bardhi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Masuaku'nun uzun pasında Svensson topu oyunda tutup Mario'ya bıraktı, Mario'nun pasında Rafa topu istediği gibi kontrol edemedi.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.