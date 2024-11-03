Canlı anlatım! Dev maçta goller art arda kaçıyor - Son Dakika
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Canlı anlatım! Dev maçta goller art arda kaçıyor

Canlı anlatım! Dev maçta goller art arda kaçıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Dev maçta 0-0 eşitlik var.

03.11.2024 18:54
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

23' Fenerbahçe, bu kez sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Fenerbahçe'nin kullanığı köşe vuruşunda top yayın solunda Fred'in önünde kaldı. Fred'in sağ ayak üstüyle çektiği şutu Kaleci Uğurcan kurtardı. Fenerbahçe, aynı kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' Fenerbahçe'de Tadic'in sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Okay topu karşıladı ve top kornere gitti.

20' Fenerbahçe'de Amrabat, orta sahanın sol taraflarından ceza sahasında bulunan En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi fakat En Nesyri topa hamle yapamadı. Trabzonspor aut kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasınna ortaladı fakat kendi takım arkadaşına çarpan top Trabzonspor'lu oyuncuların önünde kaldı.

18' Trabzonspor'da Ozan Tufan, rakip yarı alanın yay çevresinde Szymanski'ye faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

16' BİR FAUL DAHA! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, rakip yarı sahanın sağ taraflarında Nwakaeme'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

15' Fred'in tedavisi saha dışında tamamlanacak. Oyun Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla tekrar hareketlendi.

14' Fenerbahçe'de Fred, orta alanda Ozan Tufan'ın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

13' Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanattan topu sürerekk sağ kanata çevirdi. Orada bulunan Visca, gelişine bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

11' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor'da Viscan'nın sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında Fenerbahçe oyuncusu Osayi Samuel'e çarpan top kaleye yöneldi fakat Livakovic harika uzanarak topu çeldi. Ardından top ceza sahasının soluna geldi. Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

9' Trabzonspor'da Edin Visca'ya sağ kanatta gönderilen uzun topta Visca topu kontrol etmek isterken eliyle kontrol sağladı. Hakem Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

8' Trabzonspor, orta sahanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

6' TEHLİKELİ POZİSYON! Trabzonspor'da Visca'nın penaltı noktasının soluna doğru kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu topu kontrol ederek ayağının üstüyle gelişine bir vuruşla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

5' Trabzonspor'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Banza topa hamle yapamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Trabzonspor aynı köşeden korner kullanacak.

4' Trabzonspor'da Edin Visca, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunmasınada Djiku, topu karşıladı ev topu kornere gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının yay etrafında Simon Banza'ya topu kaybetti. Banza, ceza sahasının sol tarafından bulunan Nwakaeme'ye yerden pasını verdi. Nwakaeme'nin sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

1' Papara Park'ta ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Dev maçta goller art arda kaçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan KODALAK:
    FETÖBAHÇE tahriklere erken başladi 1 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Her maç böyle oynayın fenere gelince mi futbol oynamak aklınıza geliyor. Sizin yaptığınız gs ye hizmet etmek başka bir şey değil. İnsan utanır biraz ts taraftarı gözünü açsın da takımının bu maçta oynadığı futbolu geçen haftalarda neden göremediğini sorgulasın gerçi onlarda feneri yenelim kümede düşsek sorun değil mantığı içinde. 1 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    TS Yenecek Az Kaldı Gol Geliyor 0 0 Yanıtla
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