Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor. Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muci, Rafa, Rashica, Semih.

CANLI ANLATIM

24' Gabriel Paulista ve Ömer Ali Şahiner'de kendini yere bıraktı. Bekleyiş sürüyor...

23' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Başakşehir ceza sahasının solundan şutunu çekti ve ardından Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Turgut Doman oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

21' Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top Beşiktaş barajından döndü.

20' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, kendi yarı alanının yay gerisinde Duarrte'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

18' Mücadelenin temposu bir hayli yüksek başladı. 17' Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada uzak direkte Masuaku, Deniz Türüç'ten önce topa kafasıyla müdahale etti ve meşin yuvarlak yükselerek Mert Günok'un ellerinde kaldı. 16' Beşiktaş, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor... 15' Serdar Gürler'in sol kanattan yayda bulunan Piatek'e verdiği havadan pasta Piatek, göğsüyle topu yumuşatıp ayağının üstüyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

14' Başakşehir'de Serdar Gürler, sol kanatta topla buluştu ve yay gerisindeki Crespo'ya pas verdi. Crespo, Beşiktaş ceza sahasına ortaladı fakat topa kimse dokunamadı meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

12' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasında bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Rafa Silva, şut açısı yarattı ve kaleye denedi fakat top yan ağlarda kaldı. Başakşehir kale vuruşu kullanacak.

11' Beşiktaş, tüm hatlarıyla Başakşehir yarı alanını yerleşti.

10' Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda Opoku, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.

9' Serdar Gürler, rakip yarı alanın yay solundan şut çekti. Kaleci Mert parmaklarının ucuyla topu çeldi ve kornere gönderdi. Başakşehir, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş'ta Svensson, sağ kanattan yayda bulunan Rafa Silva'ya yerden pas verdi. Rafa'nın bekletmeden ayak içiyle çektiği şutu kaleci Muhammet kurtardı.

7'Semih Kılııçsoy, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi sonrasında savunmanın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Pozisyonun ardından hakem Turgut Doman'a penaltı itirazlarında bulundu.

5' Başakşehir'de Piatek, ceza sahası sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

3' Başakşehir'de Duarte, orta alanda Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

2' TEHLİKELİ ATAK! Başakşehir'de Deniz'in sağ kanattan sağ ayağı ile açtığı ortada Piatek 6 pasın solunda topa son anda hamle yaptı fakat top yandan dışarı çıktı.

1' Fatih Terim Stadı'nda maç başladı.