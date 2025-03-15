Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti

Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir\'i 3-0 mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. 10 kişi kalan rakibini 3-0 yenen bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk maçında 3 puanı hanesi yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibinin 1 yıla yaklaşan deplasman galibiyeti hasreti de sona ermiş oldu.

15.03.2025 22:46
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçını 3-0'lık skorla kazanarak aylar süren hasreti bitirdi.

FATİH TEKKE'NİN İLK MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı. Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi. Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.

PERDEYİ BANZA AÇTI

Trabzonspor, karşılaşmanın 7. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan Malheiro'nun çevirdiği topa hareketlenen Simon Banza, ön direkte topa ayağını soktu ve fileleri buldu. Trabzonspor, bu golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

BANZA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Simon Banza, 54. dakikada sarı kart gördü. Banza, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

UĞURCAN PENALTI KURTARDI

Başakşehir, karşılaşmanın 58. dakikasında Umut Güneş'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek, 59. dakikada yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

FIRTINA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trabzonspor, karşılaşmanın 62. dakikasında ikinci golü buldu. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan, yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı ve Trabzonspor, durumu 2-0 yaptı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir, karşılaşmanın 64. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kartı bulunan Deniz Türüç, bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FİŞİ MEDY ÇEKTİ

Trabzonspor, karşılaşmanın son anlarında bir gol daha buldu. 87. dakikada ceza sahasına giren Batista Mendy, Trabzonspor'un üçüncü golünü attı. Bu golle birlikte bordo-mavililer, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2 MAÇ SONRA GALİP

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AYLAR SÜREN DEPLASMAN HASRETİ BİTTİ

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Şenol Güneş, Fatih Tekke, Başakşehir, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yusuf alp:
    hoşgeldın kral 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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