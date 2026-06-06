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Fenerbahçe'ye 3. Kongre

Fenerbahçe\'ye 3. Kongre
06.06.2026 10:42
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Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da olağanüstü kongresini gerçekleştirecek, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

Fenerbahçe Spor Kulübü son üç yılda üçüncü kez kongreye gidiyor.

Kulübün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.

6 Haziran'da başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongre üyelerine ve taraftarlara hitap edecek.

7 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.

Seçime Aziz Yıldırım "Bizim Fenerbahçemiz"; Hakan Safi ise "Fenerbahçem Ne İstersen" sloganıyla giriyor.

Kongreye yalnızca Fenerbahçe Kongre üyeleri katılma hakkına sahip. Mevcut kurallara göre üyelik giriş bedeli 128 bin, yıllık aidat 1.280 TL. Oy kullanma hakkı olan üye sayısı dönemsel olarak değişmekle birlikte 45 ile 50 bin arasında.

1907'de kurulan Fenerbahçe belki de kulüp tarihinin en önemli kongresine hazırlanıyor.

Zira kulüp, tarihinde ilk kez futbolda 12 sezondur şampiyon olamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kazanmıştı.

Futboldaki şampiyonluk hasreti nedeniyle Fenerbahçe son yıllarda hem olağan hem de üst üste olağanüstü kongrelerle yoğun bir seçim sürecinden geçiyor.

Haziran 2024'teki Olağan Kongre'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı.

Eylül 2025'teki Olağanüstü Kongre'de Ali Koç'u yenen Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı seçildi.

Saran önce kongre kararı aldı sonra kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe öncelikle bir yıllığına bir başkan seçecek, kulübün tüzüğü gereği, asıl Olağan Seçimli Genel Kurulu 2027'nin Mayıs ya da Haziran ayında yapılmak zorunda.

Aziz Yıldırım kimdir, listesinde kimler var?

1998-2018 yılları arasında 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 1952'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

1979'da Maktaş Mühendislik firmasının ve 1980'de kurulan DEARSAN Tersanesi'nin sahibi olan Yıldırım'ın şirketleri, NATO altyapı ihalelerinde de faaliyet gösterdi.

1969'da Düzce Lisesi'nin futbol takımında oynayan Aziz Yıldırım, daha sonra bir süre amatör kulüplerde Hamidiyespor forması da giydi. Yıldırım, Fenerbahçe'deki yöneticiliği öncesi Düzcespor Kulübü'nde fahri başkanlık yaptı.

Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde (1990-1992) Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na girdi. Futbol şubesinde ve tesisleşme konularında çeşitli görevler üstlendiği bu yıllar, onun kulübün idari yapısını yakından tanımasını sağladı.

Yıldırım, Güven Sazak'ın başkanlığı döneminde (1993-1994) Fenerbahçe'de görev almaya devam etti, bu dönemde özellikle altyapı sorumlusu olarak aktif rol oynadı.

Kulüpteki çalışmalarıyla takdir topladı ve 1998'de Vefa Küçük'ü bir oyla yenerek Fenerbahçe Başkan seçildi.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Süper Lig'de altı kez şampiyon, 10 kez ikinci, iki kez üçüncü, iki kez dördüncü, bir kez de altıncı sırada yer aldı.

Kulüp, Yıldırım'ın döneminde futbolda iki kez de Türkiye Kupası'nı kazandı; Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.

Başta erkek basketbol takımının Avrupa, kadın voleybol takımının Dünya şampiyonluğu olmak üzere amatör sporlardaki başarılarla da kulübün çehresini değiştiren Yıldırım; Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Faruk Ilgaz Tesisleri ve Topuk Yaylası gibi tesisleşme hamlelerine imza attı.

3 Temmuz süreci sonrası yaklaşık bir yıl (10 Temmuz 2011-2 Temmuz 2012) Metris Cezaevi'nde tutuklu kaldı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 27 Aralık 2021'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer isimler hakkında verdiği beraat kararını resmen onadı.

Bu kararla birlikte 2011 yılında başlayan "Futbolda Şike Davası" hukuken tamamen kapandı, Fenerbahçe ve yöneticilerinin suçsuzluğu ve masumiyeti Yargıtay tarafından tescillendi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 21 Mart 2024'te 3 Temmuz sürecini başlatan ve yürüten Gülen yapılanması mensubu polis, savcı ve hakimlerin yargılandığı "Kumpas Davası" kararını inceledi ve yerel mahkemenin verdiği ağır mahkumiyet cezalarını onadı.

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci yaşanmasaydı "Fenerbahçe'nin bugün bambaşka bir yerde olacağını ve her sene şampiyon olan bir takım haline geleceğini" savunuyor.

Yıldırım'ın 2018'deki kongrede Ali Koç'a yenilmesinin temel nedenleri, 3 Temmuz sürecinin getirdiği metal yorgunluğu, kulübün mali krizi ve camiadaki değişim arzusu olarak yorumlanıyor. Fenerbahçe Yıldırım döneminde son şampiyonluğunu 2014'te yaşamıştı ve son dört sezonu kupasız kapatmıştı.

Yıldırım, 2024'te Ali Koç'a karşı yeniden başkan adayı olsa da seçimi kaybetti.

"Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda şampiyon olma mecburiyeti var. Bir yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum" diyen Yıldırım, amacının uzun yıllar görevde kalmak olmadığını vurguluyor.

Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler var:

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Hakan Safi kimdir, listesinde kimler var?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi; liman işletmeciliği, lojistik ve madencilik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Safi Holding'in yönetim kurulu başkanı.

Hakan Safi, 1973'te İstanbul Kasımpaşa'da doğdu. Ailesi aslen Giresun'un Çamoluk ilçesinden olan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi, aynı üniversitede İngilizce İktisat dalında yüksek lisans yaptı, ABD'de Boston Üniversitesi School of Management bünyesinde Executive MBA programını tamamladı.

İş hayatına 1996'da aile şirketi Safi Gayrimenkul'de adım attı, 2005 yılında Safi Holding'in başına geçti.

Holding, Hakan Safi'nin liderliğinde Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento gibi büyük yatırımlarla madencilik, denizcilik ve lojistik alanlarında büyüme kaydetti.

Hakan Safi, 2025 yılında Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada yer aldı.

1998 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Safi, 2024-2025 döneminde Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Safi daha önce Safiport markasıyla, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğunu üstlenmişti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Koleji'nin de sponsorlarından olan Safi Holding bünyesindeki şirketlerin sponsorluk yaptığı diğer kulüpler arasında Hull City, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük de bulunuyor.

Hakan Safi, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirmiş, oyuncunun maaşını karşılamıştı.

Transfer Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin dolu olduğu bir dönemde "İmaj Hakları Kontratı" modeliyle yapılmış; "UEFA ve TFF kulübe ceza verecek, puan silinecek" iddiaları üzerine açıklama yapan Safi, ilgili tüm kurumların incelemelerini yaptığını ve herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını söylemişti.

Safi'nin yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

'Bizim Fenerbahçemiz': Aziz Yıldırım'ın vaatleri

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde futbol şubesinin ve sportif planlamanın başına Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Oğuz Çetin'in getirileceğini açıkladı.

Yıldırım, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirileceğini dair haberleri ise ne doğruladı ne de yalanladı.

Yıldırım, Samandıra'da "kulübün ruhunu" yansıtan bir atmosfer kurmak amacıyla Dirk Kuyt, Edin Dzeko ve Volkan Demirel gibi sembol isimlerin futbol şubesinde görev almalarını istiyor.

"Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur, tek iddia şampiyonluktur" diyen Yıldırım, önümüzdeki yılları domine edecek bir futbol yönetimi oluşturmayı vadediyor.

Kadroya doğrudan katkı sağlayacak iki büyük santrfor transfer edileceğini söyleyen Yıldırım, bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü açıkladı.

Yıldırım'ın diğer vaatleri ise şöyle:

'Fenerbahçem Ne İstersen': Hakan Safi'nin vaatleri

Hakan Safi ise başkan seçilmesi halinde 2026-2027 sezonunda mutlak şampiyonluk vadediyor.

Safi, dünya yıldızlarını kulübe kazandıracağını, santrafor mevki için dünyaca ünlü iki büyük yıldız futbolcuyu transfer edeceğini söylüyor.

Safi dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Luis Suarez ve milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağlandığını duyurdu ancak bu oyuncuların kulüpleriyle henüz herhangi bir anlaşma yapılmadı.

Safi'nin diğer vaatleri ise şöyle:

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 3. Kongre - Son Dakika

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