Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
25.05.2025 11:25
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THY EuroLeague Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Monaco, bugün saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Dev maç S Sport'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

THY EuroLeague Final Fourfinal karşılaşmasında Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlara maç öncesi müjdeli haber geldi.

DEV FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final karşılaşması bugün TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport'tan şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Saran Group'tan yapılan açıklamada "Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun Türkiye'de yayıncı kuruluşu S Sport ve Sport Plus'tır. Final Four karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYELER DE CANLI YAYINLAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler de maçı meydanlarda dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. İşte şu ana kadar maçı yayınlayacağını açıklayan belediyelerin listesi;

  1. Kadıköy Belediyesi (İstanbul)
  2. Tuzla Belediyesi (İstanbul)
  3. Silivri Belediyesi (İstanbul)
  4. Esenler Belediyesi (İstanbul)
  5. Küçükçekmece Belediyesi (İstanbul)
  6. Büyükçekmece Belediyesi (İstanbul)
  7. Eyüpsultan Belediyesi (İstanbul)
  8. Çatalca Belediyesi (İstanbul)
  9. Kartal Belediyesi (İstanbul)
  10. Bayrampaşa Belediyesi (İstanbul)
  11. Bakırköy Belediyesi (İstanbul)
  12. Bahçelievler Belediyesi (İstanbul)
  13. Maltepe Belediyesi (İstanbul)
  14. Avcılar Belediyesi (İstanbul)
  15. Sancaktepe Belediyesi (İstanbul)
  16. Çekmeköy Belediyesi (İstanbul)
  17. Ataşehir Belediyesi (İstanbul)
  18. Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul)
  19. Arnavutköy Belediyesi (İstanbul)
  20. Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul)
  21. Gaziosmanpaşa Belediyesi (İstanbul)
  22. Fatih Belediyesi (İstanbul)
  23. Başakşehir Belediyesi (İstanbul)
  24. Bağcılar Belediyesi (İstanbul)
  25. Üsküdar Belediyesi (İstanbul)
  26. Kağıthane Belediyesi (İstanbul)
  27. Ümraniye Belediyesi (İstanbul)
  28. Beykoz Belediyesi (İstanbul)
  29. Pendik Belediyesi (İstanbul)
  30. Sultangazi Belediyesi (İstanbul)
  31. Ankara Belediyesi
  32. Çankaya Belediyesi (Ankara)
  33. Keçiören Belediyesi (Ankara)
  34. Sincan Belediyesi (Ankara)
  35. Çubuk Belediyesi (Ankara)
  36. Akyurt Belediyesi (Ankara)
  37. Gölbaşı Belediyesi (Ankara)
  38. Kızılcahamam Belediyesi (Ankara)
  39. Beypazarı Belediyesi (Ankara)
  40. Çanakkale Belediyesi
  41. Aydın Belediyesi
  42. Burdur Belediyesi
  43. Kütahya Belediyesi
  44. Rize Belediyesi
  45. Tokat Belediyesi
  46. Şanlıurfa Belediyesi
  47. Niğde Belediyesi
  48. Çorum Belediyesi
  49. Kırklareli Belediyesi
  50. Sinop Belediyesi
  51. Adıyaman Belediyesi
  52. Afyon Belediyesi
  53. Manisa Belediyesi
  54. Karaman Belediyesi
  55. Amasya Belediyesi
  56. Siirt Belediyesi
  57. Düzce Belediyesi
  58. Mersin Belediyesi
  59. Nevşehir Belediyesi
  60. Uşak Belediyesi
  61. Denizli Belediyesi
  62. Çankırı Belediyesi
  63. Bolu Belediyesi
  64. Kilis Belediyesi
  65. Yalova Belediyesi
  66. Zonguldak Belediyesi
  67. Kırşehir Belediyesi
  68. Bitlis Belediyesi
  69. Bartın Belediyesi
  70. Kastamonu Belediyesi
  71. Kırıkkale Belediyesi
  72. Edirne Belediyesi
  73. Dikili Belediyesi (İzmir)
  74. Çeşme Belediyesi (İzmir)
  75. Aliağa Belediyesi (İzmir)
  76. Ödemiş Belediyesi (İzmir)
  77. Gebze Belediyesi (Kocaeli)
  78. Körfez Belediyesi (Kocaeli)
  79. Kartepe Belediyesi (Kocaeli)
  80. Dilovası Belediyesi (Kocaeli)
  81. Gölcük Belediyesi (Kocaeli)
  82. Darıca Belediyesi (Kocaeli)
  83. Çayırova Belediyesi (Kocaeli)
  84. Konyaaltı Belediyesi (Antalya)
  85. Alanya Belediyesi (Antalya)
  86. Turhal Belediyesi (Tokat)
  87. Altınordu Belediyesi (Ordu)
  88. Fatsa Belediyesi (Ordu)
  89. Ünye Belediyesi (Ordu)
  90. Akçakoca Belediyesi (Düzce)
  91. Bulancak Belediyesi (Giresun)
  92. Tavşanlı Belediyesi (Kütahya)
  93. Gediz Belediyesi (Kütahya)
  94. Gerede Belediyesi (Bolu)
  95. Akhisar Belediyesi (Manisa)
  96. Turgutlu Belediyesi (Manisa)
  97. Soma Belediyesi (Manisa)
  98. Salihli Belediyesi (Manisa)
  99. Bodrum Belediyesi (Muğla)
  100. Marmaris Belediyesi (Muğla)
  101. Fethiye Belediyesi (Muğla)
  102. Talas Belediyesi (Kayseri)
  103. Hacılar Belediyesi (Kayseri)
  104. Siverek Belediyesi (Şanlıurfa)
  105. Arsuz Belediyesi (Hatay)
  106. İskenderun Belediyesi (Hatay)
  107. Antakya Belediyesi (Hatay)
  108. Fındıklı Belediyesi (Rize)
  109. Şehitkamil Belediyesi (Gaziantep)
  110. Lüleburgaz Belediyesi (Kırklareli)
  111. Vize Belediyesi (Kırklareli)
  112. Tarsus Belediyesi (Mersin)
  113. Kelkit Belediyesi (Gümüşhane)??
  114. Kuşadası Belediyesi (Aydın)
  115. Hopa Belediyesi (Artvin)
  116. Edremit Belediyesi (Balıkesir)
  117. Burhaniye Belediyesi (Balıkesir)
  118. Ereğli Belediyesi (Konya)
  119. Mustafakemalpaşa Belediyesi (Bursa)
  120. Saray Belediyesi (Tekirdağ)
  121. Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ)
  122. Muratlı Belediyesi (Tekirdağ)
  123. Elbistan Belediyesi (Kahramanmaraş)
  124. Çınarcık Belediyesi (Yalova)

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Son Dakika Spor Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Karşıyakalı:
    futboldaki lacivertler değil, kendi hakkı değil. lisans hakkı ulkerspora ait olan şimdinin beyazeşyasporu. tabii ki örgüdlere sponsor olanları, para akışı sağlayanları ülkemize zarar verenleri destekleyecek değiliz her TÜRK vatandaşı gibi... 38 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Karadeniz fırtınası şike listesine girmeyen kulübe başarılar diler :) 21 2 Yanıtla
  • Behzat:
    haydi Fenerbahçe bir nebze içimizi rahatlat. 11 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kendini Türk hisseden herkes destek verecektir, hissetmeyenler üstüne alınmasın. Bu bir Avrupa maçı ve taraflı tarafsız herkes destek vermelidir. 3 7 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    tesekkurler saran group. Fenerbahcemize sampiyonluk yolunda basarılar. 1 5 Yanıtla
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