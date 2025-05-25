Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

THY EuroLeague Final Fourfinal karşılaşmasında Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlara maç öncesi müjdeli haber geldi.

DEV FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final karşılaşması bugün TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport'tan şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Saran Group'tan yapılan açıklamada "Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun Türkiye'de yayıncı kuruluşu S Sport ve Sport Plus'tır. Final Four karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYELER DE CANLI YAYINLAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler de maçı meydanlarda dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. İşte şu ana kadar maçı yayınlayacağını açıklayan belediyelerin listesi;