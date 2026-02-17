Galatasaray, Juventus'u 5-2 ile geçerek avantaj sağladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

Unutulmaz Neuchatel Xamax maçından sonra ilk kez 5 gol attı

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.

Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.

İtalyan ekiplerine 63 yıldır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

Juventus'u yine eli boş gönderdi

Galatasaray, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi.

İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sahasındaki kaybetmeme serisi 9 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 9 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

"Cimbom", bu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı."

Son 5 resmi maçta 20 gol attı

Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Son olarak Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sara, Avrupa'daki ilk golünü buldu

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.

Lang'ın iki golü tur kapısını araladı

Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Noa Lang, attığı 2 golle Galatasaray'a büyük avantaj sağladı.

Galatasaray'da 3 Süper Lig maçında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu, Juventus müsabakasıyla dördüncü maçına çıktı. Müsabakanın 49. dakikasında 2-2 beraberliği getiren golü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada ise skoru 4-2'ye taşıdı.

Sanchez, bu sezon 2. golünü attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon 2. kez skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezonki 33. resmi maçına çıkan Sanchez, 60. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunan tecrübeli savunma oyuncusu, toplam gol sayısını 2'ye çıkardı.

Noa Lang'dan "Metin Oktay" pozu

Hollandalı futbolcu Noa Lang, attığı ikinci golden sonra tribünlere Metin Oktay selamı verdi.

Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızı takımı 4-2'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Lang, korner direğinin önüne giderek sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Yıldız futbolcu, daha sonra tribünlere dönerek sağ elini kalbine götürerek Galatasaray Kulübünün efsane futbolcusu Metin Oktay ile özdeşleşen selamı yaptı.

Koopmeiners, maçı 2 golle tamamladı

Juventus'un Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in 2 golü takımını galibiyete taşımaya yetmedi.

Mücadelenin 16. dakikasında takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, 32. dakikada 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Juventus, 25 dakika 10 kişi mücadele etti

Konuk takım, mücadelenin yaklaşık yarım saatlik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Mücadelenin 46. dakikasında Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna giren Juan Cabal, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca sarı kart gördü. Kolombiyalı sol bek, 67. dakikada yine Barış Alper'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan ihraç edildi.

Oyunda 21 dakika kalabilen Cabal, 25 Şubat Çarşamba günkü rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Cambiaso, rövanşta yok

Juventus'un İtalyan orta sahası Andrea Cambiaso, rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

Cambiaso, karşılaşmanın 18. dakikasında yaptığı faul sonrasında Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından sarı kartla cezalandırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. sarı kartını gören 25 yaşındaki futbolcu, rövanş müsabakası öncesinde cezalı duruma düştü.

Juventus'ta erken değişiklik

İtalyan temsilcisi, sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Mücadelenin 27. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Bremer, bir süre kendisini denese de oyuna devam edemedi. Brezilyalı stoper, 34. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

İtalya ekibi, çıktığı son 6 resmi maçın 5'ini kazanamadı

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-2 kaybetti. İtalya Ligi'nde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.

Juventus, Spalletti yönetiminde Avrupa'da ilk kez yenildi

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

Sezon ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.

Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Galatasaray maçına kadarki dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.