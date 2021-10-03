Kadıköy'de adeta gol yağmuru yaşanıyor! Fark yeniden 1'e indi

Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor. Kasımpaşa karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, milli araya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Crespo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 52: Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Travnik, sola çekip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

İLK YARI

Dakika 45+4: Rossi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla plaseyi yapan Gustavo, sol köşeden topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 39: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Muhammd ortayı yaptı, ceza sahası içinde Serdar Dursun kafayı vurdu kaleci Ertuğrul topu kurtardı. Bu arada Serdar Dursun için ofsayt bayrağı havada.

Dakika 30: Berisha ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı fakat Ertuğrul daha önc davranıp topu aldı. Bu esnada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 15: Rossi'den gelen pası ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve Tarkan'dan seken top ağlarla buluştu: 1-0.