Mehmet Topal\'dan; Mourinho, Okan Buruk, Samet Akaydin, hakem ve Ivan Bebek açıklamaları...

Mehmet Topal'dan Mourinho, Okan Buruk, Samet Akaydin ve hakem açıklamaları...

İSTANBUL, - TEKNİK direktör Mehmet Topal, "Jose Mourinho kesinlikle Fenerbahçe'de devam etmeli. Böyle büyük bir isim kaybedilmemeli. Ama Fenerbahçe de bazı şeyleri kaybetmemeli" dedi.

Futbolculuk kariyerinde sayısız başarısı ve rekorları bulunan Mehmet Topal, teknik direktörlüğe bu sezon geçiş yapmıştı. İlk deneyimini Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile yaşayan genç teknik adam, yaşanan sorunlar sebebiyle devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşan ve başarılarıyla adından sürekli söz ettiren Topal, takımı 6'ıncı sırada ve şampiyonluk play-off hattında bıraktı.

TRT Spor spikeri Özgür Buzbaş'ın sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu olan ve Petrolul Ploieşti'de geçirdiği son 7 aylık sürecin inanılmaz tempolu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Mehmet Topal, "Çok zor şartlar ve imkanlarda bir başlangıç oldu ama bu şekilde olması da iyiydi, tecrübe kattı. Çocukluğumdan beri gördüğüm şeylerdi ancak yaşamak ayrı bir tecrübe edinmeme yol açtı" diye konuştu.

'GÜZEL TEKLİFLER VAR AMA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Çok güzel bir yarım sezon geçirdiğini, kendisine gelen yeni tekliflerin de olduğunu sözlerine ekleyen Topal özellikle Romanya Ligi'nde başka takımlardan isteniyor olmasının anlamlı olduğunu söyledi. Topal, "Çok yorucu süreç oldu ailemle vakit geçirmek istedim. Güzel teklifler de var ama en güzel teklifi değerlendirmek istiyorum. Bu arada Romanya Ligi'nde başka takımlar tarafından istenmek işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor" dedi.

'İNGİLTERE BAŞKA BİR SEVİYE'

Hedefinin futbolcuyken Premier Lig olduğunu ama fırsat olmadığını söyleyen Mehmet Topal teknik direktör olarak İngiltere'ye gitmek istediğini ifade etti. Topal, "İngiltere ile diğer ülkeler arasında siyah ile beyaz arası gibi fark var. Gerçekten inanılmaz bir seviye. Bizim de kendimizi geliştirmek adına biraz fedakarlıklar yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BAZI ŞEYLER ÇOK KOLAY ELDE EDİLMİYOR'

Futbolculuk kariyeri boyunca işin doğru olanını yaptığını ve hep çok çalıştığını dile getiren Mehmet Topal, "Çok fazla acılar çektik, haksızlıklar oldu, güzel anlar yaşandı buraya gelmek kolay olmadı. Yaşamadan hiç kolay olmuyor. Bu seviyelere kolay gelinmiyor. Ben futbol oynadığım dönemlerde 10 sene özellikle sezon boyunca 15 gün maksimum tatilim oluyordu. Bazı şeyler çok kolay elde edilmiyor. Futbolun doğrularını yaşayarak fedakarca çalıştım. Ömrüm boyunca da doğruları yapmaya devam edeceğim. Bütün kulüplerde büyük camialarda oynama fırsatı yaşadım. Camiaları birbirinden ayırmam doğru olmaz. Kendi özellikleri, bağlılıkları var ama arada büyük bir fark mı var dersek 'bir adımlık' diyebilirim. Avrupa'da tamamen profesyonelce bir bakış açısı var. Biz ne zaman Avrupalılaşmaya adım atarsak daha büyük başarılar geçek belki UEFA Kupası gelecek. Bizim de Türk futbolunda profesyonel seviyeye adım atmamız gerekiyor" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN KARMAŞIKLIĞINI BİR AN ÖNCE GİDERMESİ GEREKİYOR'

Beşiktaş'ın hayran olunabilecek bir camiaya sahip olduğunu ifade eden Mehmet Topal, "Oyuncuların veya hocanın formsuzluğunu konuşabilirsin ama hoca gözünden de bakmak gerekir. İyi bir galibiyetle Süper Kupa kazandılar ama geriye giden de bir Beşiktaş var. Sürekli sıkıntılar içindelerdi. Acaba ne olacağını düşünen bir oyuncu grubu ve hoca da var. Karmaşıklığın içinde bunun da etkisi vardır. Ama bunun içinden çıkmaları gerekiyor. Son 3-4 senedir de şampiyonluktan da uzak kalan bir camia. Bir an önce o karmaşıklığın giderip geçmiş yıllardaki iyi günlerine dönmeleri gerekiyor" dedi.

Topal, yabancı teknik direktör ile Türk teknik direktör ayrımının çok fazla fark yaratmadığını da sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE'DE GÖZ GÖRE GÖRE HATALAR OLUYOR'

Dünyanın her yerinde hakem hataları olduğuna dikkati çeken Mehmet Topal, "Kasti olmadıkça sorun yok tabi. Hepimiz hata yapacağız ama baktığınızda Romanya'da bir iki maç kötü bir durum oldu ama Türkiye'deki veya Avrupa'daki gibi ses getirmedi. Bu kadar göz göre göre olmuyor. Türkiye'de göz göre göre hatalar oluyor. VAR yokken daha az hatalar oluyordu. Karma karışık bir durum olabiliyor. Bu hafta lehine verilen kararda bir sonraki hafta aleyhine verilen kararlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'IVAN BEBEK OLMASA FİNAL OYNAYABİLİRDİK"

Mehmet Topal Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında mücadele ederken Braga maçında yaşanan Ivan Bebek faciasından da bahsetti. O maçtan sonra hakemliği bıraktığını dile getiren Topal, "O sene final oynayabilecek durumdaydık. UEFA Avrupa Kupası'nda iyi oynayan bir takım vardı. O maç olmasa final oynardık durdurulamazdık" ifadelerini kullandı.

'YABANCI HAKEME KARŞIYIM'

Futbolculuk döneminde iyi iletişimi olan hakemler olduğunu dile getiren Topal, şu ifadeleri kullandı: "Şu an çok genç hakemlerimiz var tamam yüzde yüz güvenmemiz gerekiyor ama bazı şeyleri başarmak istiyorsak performans göstermemiz gerekiyor. Bizlerin söylemesiyle güven olmuyor. Yabacı hakeme bireyselde karşıyım. Çok yetenekli hakemlerimiz var, gelecekte de olacaktır. Ama çok karışık ve kimsenin sorumluğu almadığı bir sistem var. Güvenelim hepsine her yerde başarılı olsunlar ama bir şeyleri kanıtlamak istiyorsak, Türk hakemlerinin devamını istiyorsak iyi de bir performans sergilemeleri gerekiyor."

'OKAN BURUK TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK BUGÜNLERE GELDİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere geldiğini belirten Mehmet Topal, "Çok zorlu süreçlerden geçerek gelen bir Okan hoca var. Başakşehir ve Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Mükemmel bir kariyere sahip. Birlikte futbolda oynadık, hocalığımı da yaptı. Çalıştığı teknik adamlardan edindiği gözlemler de ona katkı sağlıyordur. Zaman zaman ufak sürtüşmelerimiz olsa da saha içi ve saha dışında sorun yaşamadığım hep iyi anlaştığım hocamdı. Hak edilmiş bir kariyere sahip. Hataları olmuştur ama iyisiyle kötüsüyle muazzam bir kariyere sahip ve çok daha iyi olacaktır. Avrupa'da çok daha iyi kulüplerde çalışacaktır diye ümit ediyorum" dedi.

'MILAN SKRINIAR'I HANGİ TAKIM ALIRSA ÇOK BÜYÜK KATKI YAPMIŞ OLUR'

Topal, Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Milan Skriniar için ise "Hangi takım alırsa çok büyük bir iş ve katkı yapmış olur" ifadelerini kullandı.

'SAMET AKAYDİN'İN KULAĞINI TIKAYIP ZORLUKLARLA MÜCADELE ETMESİ GEREKİR'

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in takımda kalması ve mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Topal, "Her hatadan sonra bırakıp gitmek doğru değil. Samet çok kaliteli ve doğru bir oyuncu. Bir iki basit hata genel anlamdaki doğru performansının önüne geçiyor. Bireysel hataları konuşmayı seven, algı yapıp vurmayı seven toplum haline dönüştük. Fenerbahçe çok özel ve muazzam bir camia. Orada oynayarak buralara gelmek kolay elde edilecek bir durum değil. Ne olursa olsun kulağını tıkayıp zorluklarla mücadele etmesi gerekir. Fenerbahçe tribünleri Samet bir şeyler gösterdiğinde bağrına basacaktır. Mücadele etmeyip küserse tabii ki ister istemez tepki çekecektir. Taraftarları da mücadelesiyle kazanacaktır. Neler yaşıyor bilemeyiz tabii ama ne olursa olsun bu oyunun güzel parçası. Dünyanın en iyi oyuncuları da en kritik anlarda hata yapabiliyor" dedi.

'CENGİZ ÜNDER'İN ŞU ANKİ PERFORMANSI YAKIŞMIYOR'

Cengiz Ünder'in performansı ile ilgili de konuşan Topal, "Çok genç yaşından beri tanıyorum. Çok iyi bir yeteneği var. Şu anki performansı yakışmıyor. Özgüven eksikliği de var. 3-4 maç sürekli forma verilirse eski formunu yakalayacaktır. Fenerbahçe'nin de Cengiz'in de eski formuna çok ihtiyacı var. Bir an önce toparlaması gerekiyor. Sezon başında konuşmuştuk 'iyi gidiyor, benim için iyi olacak' diyordu umarım yakalar o durumu" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE YUNUS PERFORMANSLARININ ÜSTÜNE ÇIKARLARSA İYİ TEKLİFLER GELECEKTİR'

Yerli oyuncuların takıma katkısının çok önemli olduğunu kaydeden Topal, "Takımın kültürünü doğasını taraftarın bağlılığını yabancı oyuncuların yerli oyunculardan görmesi daha doğru bence. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, performanslarını sürdürüp üstüne çıkarlarsa kolay kolay tutamayacaklardır. Barış birkaç sezondur iyi bir performans sergiledi. Yunus da bu sezon çok iyi performans sergiliyor. Biraz üstüne çıkarlarsa iyi teklifler gelecektir" şeklinde konuştu.

'MOURINHO KESİNLİKLE DEVAM ETMELİ, KAYBEDİLMEMELİ'

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kaybedilmemesi gerektiğini dile getiren Mehmet Topal, "Ama Fenerbahçe de bazı şeyleri kaybetmemeli. Gerçekten bizim ülkemizin ligi dünyanın en zor ligi, baskının her şekli var. Mourinho da bence ülkemizi tanıyor aşamasını geçmiştir diye düşünüyorum. Bir kere konuştuğumuz isim Mourinho. Dünyanı en iyi teknik adamlarını sayalım diye sorsak adı ilk 3'te yer alır. Ligimizi insanlarımızı kültürümüzü tanıdığını düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısı var neler olacak bilmiyoruz şu an ama baktığımızda Mourinho gibi bir isim hem ülkemiz adına hem de Fenerbahçe adına önemli" dedi.

Topal, Fenerbahçe'de Mourinho'nun yardımcılığı teklifi geldiği durumda yer alıp almayacağı şeklide yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi: "Öyle bir teklif gelmedi. Kolay olmuyor 7-8 aydır bir ekibin sorumluluğu var. Kolay verilebilecek bir karar değil. Yanımda olan insanları da düşünmem gerekiyor."