İstanbul''daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter''i 1-0 mağlup eden Manchester City, Avrupa''nın en büyüğü oldu

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı''ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı Inter karşı karşıya geldi. Sessiz biten ilk yarının ardından gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Rodri''nin golüyle kupaya uzanan Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi''ni kazandı.

SUSKUN GEÇEN İLK YARIDA DE BRUYNE SAKATLANDI

Temposu düşük olan ilk yarıda Manchester City''nin süperstarı Kevin De Bruyne sakatlandı. Belçikalı yıldız, 36''ncı dakikada yerini Phil Foden''a bıraktı.

İLKAY VE HAKAN ACIMASIZDI

Manchester City''nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ve Inter''de forma giyen A Milli Takım''ın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca orta sahada sık sık karşı karşıya geldi. İki futbolcu da birbirlerine sert fauller yaptı. Özellikle bir pozisyonda Hakan, İlkay''a karşı hayli acımasızdı.

DZEKO DA DEVAM EDEMEDİ

Inter''de 57. dakikada Edin Dzeko sakatlandı. Boşnak golcü yerini Lukaku''ya bıraktı. Edin Dzeko''yu hocası Simone İnzaghi teselli etti.

RODRI''DEN AKIL DOLU GOL

İkinci yarıda daha baskılı oynayan Manchester City, 68. dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahası dışında karambol sonrası önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Rodri, fileleri havalandırdı. İngiliz ekibinin futbolcuları ve teknik kadrosu büyük sevinç yaşadı.

HERKESİ EZDİLER

Devler Ligi"nde yenilgi yüzü görmeyen, en çok gol atan (31) ve en az gol yiyen (5) takım unvanıyla İstanbul biletini alan Manchester City, finalde de Inter''i üzdü. İngiliz takımı, şampiyon olana kadar kimseye kaybetmedi.

KRAL HAALAND

22 yaşındaki Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi''nde bu sezon attığı 12 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi''nde gol kralı oldu.

MANHESTER CİTY''NİN İLK KUPASI, GUARDIOLA TARTIŞMAYI BİTİRDİ

Daha önce 2020-21 sezonunda Chelsea ile finalde kozlarını paylaşan ve kaybeden Manchester City, sonunda muradına erdi. İngiliz devi, daha önce pek çok kez yarı finalden döndüğü Şampiyonlar Ligi''ni İstanbul''da kazanarak şeytanın bacağını kırdı. Premier Lig''e damga vuran Guardiola, bu zaferle üstündeki "Devler Ligi''ni kazanamıyor" eleştirisini de tarihe gömdü.

YİNE ÜÇLEME YAPTI

Bu sezon Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi''ni kazanan Pep Guardiola, iki farklı takımın başında üçleme yapan ilk teknik direktör oldu. Guardiola, 2008-09''da da Barcelona ile kupaları süpürmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı''nda takip etti. Erdoğan''a, FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City''nin sahibi Şeyh Mansur eşlik etti. Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da maça geldi.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI''NDA GÖRSEL ŞÖLEN

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı''nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı. Final için İstanbul''a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi. Macar piyanist Adam György, futbolcuların dizildiği sırada sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Ardından maça start verildi.