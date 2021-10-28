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KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika

KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

28.10.2021 16:37
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde başladı. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ilk gün WTF Uluslararası Şampiyonası ile World Budo Martıalarts Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi. Bugün yapılan WTF Uluslararası Şampiyonası sonuçları şu şekilde:

-Erkekler-55-58 Kg1- Mitat Yağmur (Türkiye)2- Mamaddin Zhumabayev (Kazakistan)3- Khalilov Mukhammadismail (Özbekistan)59-63 Kg1- Farad Esmkani (İran)2- Alexi Mereistca (Rusya)3- Omar Zhumabayev (Kazakistan)69-74 Kg1- Nurzhan Nurlonuly (KKTC)2- Nima Vahed (İran)75-79 Kg1- Reza Gelmohammad (İran)2- Viacheslav Zhuk (Rusya)80-87 Kg1- Marteza Mohamad Nezhad (İran)2- Rizvan Khalirbaginov (Rusya)3- Petrosian Vladislav (Rusya)-Kadınlar-47-49 Kg1- Tuğyan Lara Kara (Türkiye)2- Stanislava Shiyanova (Rusya)50-53 Kg1- Huriye Açıkgöz (Türkiye)2- Zeynep Keskin (KKTC)54-57 Kg1- Pınar Akarpınar (KKTC)2- Ana Tüysüz (KKTC)3- Denka Katzarska (Bulgaristan)Takım Sonuçları1- Türkiye2- KKTC3- İran4- Rusya5- Kazakistan6- Özbekistan World Budo Martıalarts Şampiyonası sonuçlarıKata Minik Erkekler 6-7 yaş1- Deniz Güneş Dinçer2- Georgiy Voronor3- Barış SofuoğluKata Minik Erkekler 8-9 yaş1- Oleksii Didunh2- Artem Ivonov3- Timur Leonov8-9 yaş1- Gleb Yurchenko2- Sinan Yaren3- Berk FidanKata Bayanlar Minik 8-9 yaş1- Alime Nur Onur2- Viktoriye Alpsaran3- Deniz Kiraz8-9 yaş1- Milana Kishikova2- Elif Elizavet ÇelikKata Bayanlar 10-11 yaş1- Kadriye Diana Çelik2- Ayben AkbulutKata Genç Bayanlar1- Fatma Nisa Karakaya2- Nurana Jorayeva3- Silanur ÇelikKata 10-11 yaş1- Alexander Molodtsov2- Timur Şimşek3- Oleksandr DidukhKata Yıldız Erkekler 10-11 yaş1- Muhammed Emin Duman2- Mustafa Jumayev3- Ali AchilovKata Büyükler Erkekler1- Davut Jorayev2- Mehmet GüvençKata Büyükler1- Kaudmfeve Yusupar2- Aziz KamalovKumite Minik 6-7 Yaş Erkek1- Deniz Güneş2- Georgiy Voronov3- Barış SofuoğluKumite 8-9 Yaş Erkek1- Artem Ivanov2- Timur Leonov3- Samir ŞimşekKumite 10-11 Yaş Erkek1- Gleb Yurchenko2- Oleksii Didukh10-11 Yaş Erkek1- Alexsander Molodtsov2- Sinan YarenKumite Yıldız 8-9 Yaş Bayan1- Deniz Kiraz2- Viktoria Alpsaran3- Alime Nur OnurKumite 10-11 Yaş Bayan1- Ayben Akbulut2- Kadriye diana çelikKumite 10-11 Yaş1- Oleksandr Didukh2- Timur Şimşek3- Berk FidanKumite 10-11 Yaş1- Mustafa Jumayer2- Ali Achilov3- Muhammet Emin DumanKumite Büyükler1- Kandımbek Yusupov2- Aziz KamalovKumite Erkek Gençler1- Mehmet Güvenç2- Davut JorayevKumite Bayanlar1- Fatma Nisa Karakaya2- Nurana Jorayeva3- Silanur ÇelikKumite Erkekler1- Kadir Jaferov

2- Rahim Muham

KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Avrasya, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika
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