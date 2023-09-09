Tarihi gün! Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenleniyor

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 10.30'da başlayan Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak.

AÇILIŞI FETHİ PEKİN YAPTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Genel Kurul'da açılış konuşmasını yaptı. Fethi Pekin'in sözlerinden öne çıkanlar;

* Temsilci üyeliğin kaldırılması için oylama yapacağız.

* Bir kongre üyemiz, 4 bin kişiye referans olarak kongre üyesi olunmasına yardımcı olmuş.

* Kadına, çocuğa ve diğer canlılara şiddet eylemlerinden sabıkası olanlara üyelik açmayacağız!

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

1- Mevcut tüzükte 200 olan başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısı 500'e çıkarılacak.

2- Kulüp başkanlığı görev süresi değişmeyecek ve 3 yıl olarak kalacak ancak 4 dönem sınırlaması gelecek. Böylece 12 yıldan fazla başkan ve yönetim kurulu üyesi görev yapamayacak. Ancak 12 yıllık görev sonrası 3 yıl ara verilip tekrar adaylık söz konusu olabilecek.

3- Başkan adaylarına listelerini seçimden 1 hafta önce sunma şartı getiriliyor. Daha önce cumartesi-pazar olan seçimde üyeler cumartesi sabahı itibarıyla listeleri görebiliyordu.

4- Stadyumun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi talebi de genel kurulda son gündem maddesi olarak ele alınacak.

ALİ KOÇ

"Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Hepimiz, birbirimizle ne kadar gurur duysak, iftihar etsek az. Sizi biraz mesajlarımızla sıkboğaz ettik. Whatsapp mesajlaşma sistemine, kongre üyeleriyle bu ortamda mesajlaşan tek kulübüz Türkiye'de, başladık. Faydalarını gördük. Dijital dünyada SMS mesajları eskisi gibi okunmuyor. 6 bin üzerinde katılım var. Hepinizden Allah razı olsun."

"FENERBAHÇE İSMİ KULLANILMIYOR"

"Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Fenerbahçe ismi her zaman kullanılmıyor. Boks, yüzme, atletizm her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli kardeşim, hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kotayı aldı. Söz konusu Fenerbahçe olunca geleneksel medyada sporcularımızın yanında Fenerbahçe sporcusu yazılmıyor. Üzülüyoruz. Tepkimizi de koyduk. Pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır."

"BİR TEK BİZ KALDIK"

"Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda bayrağı en yüksekte tutan, tek hedefi şampiyonluk olan sadece Fenerbahçe Spor Kulübü kaldı. Bunu yapmanın, hele bugünün şartlarında kolay olmadığını biliyorsunuz."

EDA ERDEM HEYKELİ

"Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler.

Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak.

Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir."

"3 ana noktamız var. Tüzüğümüzün spor yasasına uyumlu hale gelmesi. Biz spor kulüpleri olarak dernek statüsünde olamayacağız. Yeni yasaya uyumlu hale gelmek zorundayız. Uyumlu olmaması halinde branşlarımızı durdurmamız gerekiyor. Sırf bu yüzden tüzüğü değiştirmek gerekiyordu. Tüzük maddelerinin günün şartlarına uygun revize edilmesi. Sizlere sunduğumuz tüzük tadil metinlerinde işlevsiz kalmış maddeler yenilendi. Mali hükümler düzenlendi. Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak."

BAŞKANLIK SÜRESİ 4 YIL

"Çok önem verdiğim bir konu daha var. Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim."

"MİLLETİN UMUT KAYNAĞIYIZ"

"Kulübümüz, 1907 yılında kurulduğundan bu yana her daim, kim ne derse desin, aksini söyleyenler olsa da devletinin ve milletinin yanında kayıtsız şartsız olmuştur. Kurtuluş Savaşı boyunca şehitler vermiş, Anadolu'ya silah kaçırarak milli mücadelemize destek sağlamış bir kulübün üyeleriyiz. İşgal kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden halkımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. General Harrington Kupası'nda İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçta İngiltere'den getirilen profesyonel futbolculara karşı 2-1 kazanmıştır ve Lozan'da görüşmelerde bulunan devlet yetkililerimize ve milli mücadelede bulunan yurttaşlarımıza umut kaynağı olmuş bir kulübüz."

ATATÜRK STADYUMU AÇIKLAMASI

"Stadyumumuza Atatürk adı verilmesi için yoğun bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Sizlerden alacağımız yetki ile süreci hızlı şekilde tamamlamak arzusundayız. "Şahsi düşüncem, yönetimin düşüncesine göre tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır."

"DEVLETİN ONAYI GEREKLİ"

"Stadyum isim değişikliği için genel kurulumuzun onayı yeterli değil. Stadyumlarımızın sahibi devletimizdir. Zamanın şartlarına rağmen başkanımız Ali Koç liderliğinde, 85 milyon dolar kaynak yaratarak, 4 senede kendi imkanlarıyla yapıp kiralayan tek kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Stadyumların sahibi devlet olduğu için her isim değişikliğine devletin müsaade etmesi gerekmektedir."

Ayrıntılar geliyor..