TAYK-Eker Olympos Regatta Sona Erdi

BU yıl 'Rüzgarı Yakala' sloganıyla düzenlenen 13'üncü TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali sona erdi. Final yarışlarında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı, kupalar sahiplerini buldu. Festivalin Yat Sınıfı etabının finalinde, 32 teknelik bir filo yaklaşık 35 km'lik bir yol kat ederek mücadele etti. Yarışta 'Büyük' kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan ' Fenerbahçe Doğuş ' takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise MYSK– Gelner Sailing Team oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle hayata geçirilen TAYK-Eker Olympos Regatta'nın 13'üncüsü İstanbul Boğazı'ndaki final etabıyla sona erdi. Yüzlerce yelkencinin ve teknenin katılımıyla 8-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festival; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından Yat Sınıfı etabı ile sona erdi.

Final gününde, Rumeli Hisarı'ndan Kanlıca'ya, Beykoz'dan Sarayburnu'na, Üsküdar'dan Moda'ya uzanan 32 teknelik filo yaklaşık 35 kilometrelik parkuru tamamladı. Yat Sınıfı mücadelesinde 'Büyük' kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak 'Fenerbahçe Doğuş' takımı kazandı. İkincilik derecesi Ant Yapı Team/ Sensei takımının, üçüncülük ise Enka/ Cheese IV ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini MYSK – Gelner Sailing Team elde ederken, ikinci sırada Ice Yachts – İstanbul Sailing Center/ Alchera, üçüncü sırada ise Canias – İAS/ Electron takımı yer aldı. Böylece 13'üncü TAYK-Eker Olympos Regatta'da ödüller sahiplerini buldu.

EKER: BU SENE KADIN TAKIM OLUŞTURDUK

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker "Bu Olympos Regatta haftasının son 3 günlük yat yarışlarıydı. Ama maalesef cuma ve cumartesi rüzgar çok kuvvetli olduğu için yarış yapamadık. Bütün ekip de zaten çok moralsizdi ama gerçekten çok tehlikeli ve riskliydi. O yüzden yarış komitesi bize göre çok doğru bir karar aldı. Dolayısıyla bugün için bütün ekip çok heyecanlıydı. Pazar gününde tabii çok keyifli bir Boğaz rotası vardı yarışımızda. Akıntı çok fazla olduğu için Boğaz çok önemli bir yarış rotası. Dolayısıyla Boğaz'ın hangi tarafında, ne zaman olman gerektiğini çok iyi planlaman gerekiyor. Taktik çok önemli. Mutlaka ekibin içinde Boğaz'da daha önce yarışmış profesyonel bir yelkencinin olması gerekiyor. Biz bu sene kadın takımı oluşturduk. 8 kadın ve 1 erkek olarak yarıştık. Farklı takımlardan gelen kadınlar olsa da birkaç antrenmanla hemen birbirimize alıştık. Ama tabii Boğaz güç istemişti. Çünkü sürekli tramola atmak ya da kavança atarak çok manevra gerektirdiği için biraz zorlayıcı ve yorucu oldu. Ama yine de çok keyifliydi" dedi.

Bu sene ilk defa yarıştıkları teknenin IRC2 sınıfına kayıt olduğunu belirten Eker, "Dolayısıyla yat yarışında ilk kez start aldı. Hem tekneyi tanıma şansımız oldu hem de teknenin performansını ölçümleme şansımız oldu. Avantajlarını ve dezavantajlarını görme şansımız oldu. Ama genel olarak bir kadın takımıyla yarışmak gerçekten çok keyifliydi. Çoğu takımda 1 veya 2 kadın olabiliyor ama tüm ekibin kadın olması bizim için çok gurur verici bir şey oldu" diye konuştu.

GİRAY: BU DOĞAYLA MÜCADELE ETMEYEN BİR SPOR, DOĞAYA SAYGI ÖNEMLİ

TAYK Genel Müdürü Can Giray da "Geçen hafta cuma gününden beri denizdeyiz. İlk üç gün, cuma, cumartesi ve pazar J70'lerle başladık. Ardından J70 Match Races yaptık ki bunlar çok teknik yarışlardır, Türkiye'de çok ender yapılır. Tamamen kurallara dayalıdır. Hemen arkasından da 7 yaşından 20 yaşına kadar gençlerimiz, küçüklerimizle bir hareketli salma yarışı yaptık. Sonrasında yat yarışlarına geçtik. Bu doğayla mücadele etmeyen bir spor, doğaya saygı duyan bir spor ve belirli kuralları var. İki gün boyunca yat yarışlarında herhangi bir yarış yapılmadı. Tabii bizim için her şeyden önce can ve mal güvenliği önemli. Biz bütün sporcularımızın can ve mal güvenliğini azami ölçüde savunuruz" diye konuştu.

'İSTANBUL BOĞAZI BİZE ÇOK BÜYÜK ŞANS VERDİ'

'İstanbul Boğazı bize çok büyük bir şans verdi' diyen Giray, "Yarışın mottosu 'Rüzgarı Yakala'. Tam tersine biz önümüzde rüzgarımızı yakaladık ve harika bir Boğaz yarışı yaptık. 2 kıta arasında yapılabilecek bir yarış sadece ülkemizde var. Asya ve Avrupa kıtaları arasında 5 dakika içinde tramolayla Asya'dan Avrupa'ya ulaşabilirsiniz. 2 kıtada sadece bir günde yarışabilmek. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Eker'in sponsorluğu bizim için çok önemli. Yorgunuz ama mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

ÖZ: HATASIZA YAKIN, ÇOK GÜZEL BİR YARIŞ YAPTIK

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'ndan Orkun Öz ise "İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir doğada yarışımızı gerçekleştirdik ve hatasıza yakın, çok güzel bir yarış yaptık. Kıyasıya bir mücadele vardı. Katılan tüm ekipleri ve bu yarışı organize eden herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz iki klasmanda da birinci olduk, şampiyon olduk. Ekibim gerçekten olağanüstü bir iş çıkardı. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu yarışın İstanbul Boğazı'nda olması bizim için ekstra bir heyecan. Her yarıştığımızda Boğaz'da daha da gururlanıyoruz. Çünkü böyle bir doğada bu yarışı gerçekleştirmek çok zor oluyor. Özellikle bir buçuk haftadır çok sert rüzgarlar esiyordu ve akıntı da çok fazlaydı" dedi.

Öz, "Akıntıyla mücadele etmek ve rakiplerle mücadele etmek çok zorlayıcıydı. Fakat biz bunun üstesinden geldik. Ekibim de kusursuza yakın bir mücadele sergiledi. Bu yüzden birinci olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

ÖZONUR: BOĞAZ'DA ŞAMPİYON OLMAK HER ZAMAN DİĞER PARKURLARDAN DAHA FARKLI

MYSK Sailing Takımı'ndan Batu Özonur da sert rüzgarlara rağmen takımı çok iyi yönettiklerini belirterek, "Hem kendi grubumuzda hem de genel klasmanda şampiyon olmayı başardık. Bu gerçekten çok iyiydi, inanılmaz bir his. Boğaz'da şampiyon olmak her zaman diğer parkurlardan daha farklı. Takımımdan da çok mutluyum. Takımın en büyüğü benim, 22 yaşındayım. Diğer arkadaşlarımız 14 ve 15 yaşında. Çok genç bir takımız gerçekten. O yüzden bu kadar gençken kazanmak, üstelik Boğaz'da kazanmak, gerçekten inanılmaz bir his" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları:

1. Doğuş/ Fenerbahçe 1

2. Ant Yapı Team/ Sensei

3. Enka/ Cheese IV

4. Coca Cola İçecek/ Das

5. Borusan Racing/ Çılgın Sigma 2

6. Gözalan/ Alize M12

7. Akkök Holding/ Cheese VIII

8. Eker Sailing Team/ Das Carina

9. Zacapa

10. Eker Yelken Takımı/ Yayık Ayran

11. Logo Yelken Takımı/ Logo

12. Eti/ Alize M

13. Eker 40

14. Tüpraş/ Fenerbahçe 5

15. Garanti BBVA/ Cheese V

16. Beymen Club Sailing Team/ Atlas

17. Mediamarkt – İstanbul Sailing Center/ Agent

18. Borusan Racing/ Evolution

19. Mad Parfumeur/ Mary

20. MSI/ Anything Goes

IRC3 ve IRC4 sınıfları:

1. MYSK Sailing Team – Gelner/ MAYK

2. Ice Yachts – İstanbul Sailing Center/ Alchera

3. Canias – İAS/ Electron

4. Shell/ Alize

5. Mare Legal Sailing Team/ Alesta Yelken

6. Ameera Sailing Team/ Jerem

7. Hitit – Gemini Sailing/ Gemini

8. Sahibinden.com – Gemini Sailing/ Gemini III

9. Sebago/ Alize G 28

10. Brisa Yelken Takımı/ Karya